Convergence: A League of Legends Story – Reseña

Convergence: A League of Legends Story

En resumen

Convergence: A League of Legends Story es otro gran éxito del proyecto Riot Forge. No es un metroidvania muy profundo y los amantes de la exploración pueden sentirse decepcionados por lo lineal que es, pero sus excelentes combates y secuencias de plataformas que aprovechan no solo las habilidades que conocemos de Ekko en LoL, sino también su personalidad. Los fanáticos de Arcane disfrutarán estar de regreso en Zaun y los amantes del MOBA encontrarán mucho nuevo 'lore' y referencias, pero se puede disfrutar aunque no conozcan nada de League of Legends. Excelentes gráficos, ambientación y un doblaje estelar al español latino. Totalmente recomendado.