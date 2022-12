Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – Reseña

Con Final Fantasy VII Remake, Square Enix reintrodujo al presente una entrega que jamás ha cedido popularidad. La nueva historia de Cloud, Aerith, Tifa, Barret y Red XIII tomó la base que le precedía y la llevó por un insospechado rumbo, mientras expandía segmentos que anteriormente eran más cortos. Como resultado tenemos un fascinante recorrido por Midgar que solo es la primera parte de una trilogía en desarrollo. Cuya segunda parte seguirá forjando su propio camino en forma de renacimiento.

En el décimo aniversario de Final Fantasy VII, la consola PlayStation Portable recibió el ‘spin-off’ Crisis Core: Final Fantasy VII. Este juego es una precuela de los eventos de Final Fantasy VII protagonizada por el miembro SOLDIER de segunda clase, Zack Fair. Contrario al OVA Last Order: Final Fantasy VII con narrativa familiar en Nibelheim, los sucesos de Crisis Core sí son considerados canon dentro de la compilación de Final Fantasy VII.

La importancia de Crisis Core es tal que comparte con FFXV a Hajime Tabata como director. Desde Final Fantasy VII Remake hemos visto muchos guiños al juego de la portátil de Sony, asegurando así que no quedaría perdido en la nueva cronología. De esta forma y 15 años después de su lanzamiento original, en el aniversario 25 de Final Fantasy VII, Square Enix nos trae ahora en HD la historia de Zack y su viaje de héroe.

Zack es entonces un joven y promisorio integrante del ejército privado de Shinra en los cuarteles de Midgar. Junto con su mentor Angeal –SOLDIER de primera clase– y el héroe Sephirot, Zack debe investigar la misteriosa desaparición de operativos de Shinra. Especialmente la del soldado de Clase-G conocido como Genesis Rhapsodos. Genesis era amigo de la infancia de Angeal en la aldea Banora, donde dan fruto unas manzanas únicas hechas jugo.

Igualmente es una autoridad en la investigación e interpretación del poema ‘LOVELESS’. Obsesionado a tal punto con la obra que se imagina a sí mismo, a Sephirot y a su amigo Angeal, como los protagonistas de la historia. En dicha historia, tres hombres se embarcan en una misión para encontrar el ‘regalo de la diosa’. Esto en cierta manera recuerda a los remanentes de Sephirot en la película Advent Children (Kadaj, Loz y Yazoo) en busca de Jenova, o «su madre».

Square Enix promociona Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion como una remasterización del juego de PSP. Sin embargo, sea por modestia o alguna otra razón, recibimos básicamente un ‘remake’ mejorado del título original. Desde la primera pantalla de selección vemos la superior influencia de Final Fantasy VII Remake, heredándole el renovado diseño de menús y comandos. Se aparta del juego de PSP en gráficos y controles pero manteniendo la historia y misiones principales.

No son imágenes de una calidad exacta a la de FFVII Remake y aun así se acercan bastante. Rostros de personajes más jóvenes como los de Cloud, Aerith y Tifa siguen firmemente a los de Remake, pese a que la ropa no reciba el mismo tratamiento. La cercanía de Crisis Core Reunion con FFVII Remake queda establecida sin importar la ruta propia del juego de 2020. Que la interfaz de juego adquiera matices gemelas es una forma de canonizar no tan sutilmente ambos elementos dentro del mismo universo. El beneficio de ser precuela.

Además de los modelos de personajes, los escenarios 3D son renovados y la experiencia visual enriquecida en pantallas modernas. La limitación de PSP reducía la cantidad de detalles en pantalla y tanto L como R eran usados para controlar la cámara en exploración o cambiar de comando en las batallas. Gracias a los controles modernos y al ser un juego de acción/RPG, su configuración también emula la de Final Fantasy VII Remake. Con L1 podemos activar las materias como atajos en los botones frontales, que a su vez sirven para ejecutar un ataque, guardia, esquivar y usar objetos.

El mejorado sistema de batalla es un motivo suficiente para optar por Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion sobre la versión original. Este suaviza la jugabilidad y da más espacio para moverse en la batallas, seleccionando a libertad los enemigos. Además, la exponenciada velocidad remueve el tiempo de recuperación en acciones básicas, permitiendo atacar y esquivar sin demoras. Esto también permite agregar un sistema de combos y encadenar ataques básicos, materias de habilidades (AP) y magias (MP).

Por supuesto, el sistema de batalla no sería igual sin su particular ruleta o DMW (Digital Mind Wave). Esta ruleta de recuerdos que usan los miembros de Shinra es la única forma de activar los límites en Crisis Core, a su vez definidos por las relaciones forjadas por Zack. En un principio estamos limitados a los que la historia nos presenta, entre ellos Angeal, Sephiroth, Tseng, Cloud y Aerith. Tras una revancha contra los ‘Summons’ tradicionales de la serie –como Ifrit o Bahamut– podemos añadirlos en nuestra ruleta y de alinear sus efigies, liberar su poder en pleno combate.

Comparación entre Crisis Core para PSP y Crisis Core Reunion para PS4.

No tenemos control sobre la DMW y gastando SP la ruleta gira constantemente en las batallas. Otorgando ventajas como uso ilimitado de AP o MP, invencibilidad temporal, límites, invocaciones, ascenso de nivel y hasta ‘flashbacks’ de eventos pasados. Las secuencias de recuerdos, historia y personajes no controlables, ahora están completamente vocalizadas en inglés y japonés. En la versión de PSP solo algunas escenas contaban con ello y los NPC no tenían voces.

La banda sonora recibe nuevos arreglos musicales de Takeharu Ishimoto, compositor original. Tal vez no al imponente nivel de Nobuo Uematsu y colegas en Final Fantasy VII Remake. Pero la música de Crisis Core Reunion tampoco se siente desacorde con el universo contenido en el mundo de Gaia. Puede parece extraña la ruleta para quienes nunca hayan jugado Crisis Core, mas con el tiempo la suerte se convierte en nuestra aliada principal. Esta dinámica al final es una de las adiciones mejor logradas por el ‘spin-off’ de FFVII. Así como un guiño directo a los límites de Tifa, Cait Sith o Setzer (FFVI).

De lo mejor en Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion es la variedad de opciones que los jugadores tienen, disponible en PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC (Steam) y Nintendo Switch. Para plataformas como las de Xbox y Nintendo resulta extraño no contar con Final Fantasy VII Remake y sí esta entrega alterna. Si consideramos que es una precuela, es un buen comienzo y no descartaríamos de plano que FFVII Remake llegase a la familia Xbox algún día.

Cualquiera que sea la plataforma de elección, contamos con diferentes resoluciones y frecuencia de cuadros que varían entre los 30 y 60 fps. Puedes encontrar acá los detalles para cada uno de los sistemas donde corre Crisis Core Reunion. Las opciones son amplias para disfrutar la historia de Zack y otros jóvenes conocidos de FFVII. Tanto para quienes ingresaron a este mundo con Remake o apenas se adentran en su cautivante despliegue de personajes. O quienes nunca tuvieron oportunidad de jugarlo en PSP, nunca es tarde y este es el camino.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion 8.6/10 Nota Lo que nos gustó - Gráficas actualizadas en alta definición.

- Sistema de combate con controles modernizados.

- La ruleta DMW es una emocionante mecánica de bonificaciones.

- Un buen complemento argumental -y estético- de Final Fantasy VII Remake. Lo que no nos gustó - Los niveles pueden ser un poco lineales.

En resumen Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion es la mejor forma de jugar el 'spin-off' de Final Fantasy VII debido al peso del tiempo sobre la versión original. Los controles mejoran substancialmente, las gráficas se actualizaron por completo y tanto los menús como interfaz de juego copia lo hecho a la perfección por FFVII Remake. La base del juego es la misma pero la calidad de vida que recibe lo hace parecer más 'remake' que remasterización. Completamente recomendado para quienes gusten de este mundo, sean nuevos o viejos conocedores. El compañero ideal y canonizado de Final Fantasy VII Remake.

Reseña hecha con una copia digital de Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion para PlayStation 4 brindada por Square Enix.