Cyberpunk 2077 será gratis durante todo el fin de semana (marzo 2024)

A estas alturas, todos estamos familiarizados con la historia de redención del juego de CD Projekt Red. Si ustedes pertenecen a ese grupo que ignoró el juego en su lanzamiento por culpa de sus múltiples problemas y no han tenido la oportunidad de probarlo tras sus mejoras, esta es su oportunidad. Podemos descargar y jugar Cyberpunk 2077 completamente gratis durante todo un fin de semana. No tendremos suficiente tiempo para completarlo, pero debería bastar para confirmar si todas las maravillas que dicen sobre él son ciertas.

Esta noticia llegó directamente de boca de CDPR, que compartió toda la información en las cuentas oficiales del juego en redes sociales.

¿Cuándo estará gratis Cyberpunk 2077?

Tendremos acceso a esta prueba gratis entre las 10:00 a.m. del jueves 28 y la 1:59 p.m. del domingo 31 de marzo de 2024 (hora de Colombia, Perú y Ecuador).

Solo tenemos que buscar la versión gratis del juego en las tiendas digitales de PS5 y Xbox Series X|S y descargarla. Podremos jugar hasta 5 horas. Después de eso, la versión gratis dejará de funcionar.

No es necesario estar suscrito a PS Plus ni a Xbox Game Pass para poder disfrutar de esta prueba gratis. Por cierto, esta no estará disponible para PC.

El progreso que logremos en esta prueba gratis de Cyberpunk 2077 se podrá migrar a la versión de pago del juego si la adquirimos. También hay que aclarar que esta prueba es de la versión base del juego y no incluye el DLC Phantom Liberty.