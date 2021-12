Videojuegos

No es la primera vez que lo decimos: los ‘roguelike’ han experimentado un segundo ‘boom’ en los últimos años. Para muchos estudios independientes, se ha vuelto un género de preferencia. Esto no se debe a que sean fáciles de programar o algo por el estilo, sino por su popularidad. Por supuesto, lo anterior no quiere decir que no haya un ‘roguelike’ con valores de producción AAA. De hecho, Returnal salió este año. No obstante, la reseña de hoy se enfoca en un videojuego independiente.

Establecido en São Paulo, Mad Mimic es un estudio independiente brasileño con 4 años de trayectoria. A pesar de no poseer una larga historia, ha participado en el desarrollo de 3 juegos. El primero de estos es No Heroes Here (2017), un juego de defensa de torres con un importante componente cooperativo. El segundo es Monica e a Guarda dos Coelhos (2018), otro juego de defensa de torres que recicla múltiples elementos del primer proyecto de Mad Mimic. Su factor distintivo es que está basado en la popular serie de cómics brasileños de Maurício de Sousa: Turma da Mônica.

El tercer proyecto de Mad Mimic supone un cambio y es aquí donde la charla al principio de la reseña se vuelve relevante. Como deducirán, Dandy Ace es un ‘roguelite’. Y si bien no es incorrecto decir que no hace nada espectacular o único, sí demuestra un dominio de lo que hace que este género sea tan popular hoy en día.

La historia de Dandy Ace es sencilla. Después de que su espectáculo de magia es eclipsado por el del apuesto y talentoso Dandy Ace, el ilusionista Lele vende su alma al Espejo Maldito para encerrar a su rival en el Palacio Siempre Cambiante. Ahí, el protagonista está condenado a enfrentar hordas de enemigos mientras intenta llegar hasta la Sala del Trono de Lele. Si perece, tiene que comenzar desde el principio.

A pesar de que la trama no tiene puntos de giro ni profundidad emocional, Dandy Ace compensa eso con su colorido elenco. Esto aplica tanto al protagonista y sus asistentes —la cínica Jolly Jolly y la efervescente Jenny Jenny— como a los villanos.

Ya sea por medio de sus animaciones o diálogos, Dandy Ace brilla por la presentación de los personajes. Por supuesto, esto incluye las excelentes actuaciones de voz —que hacen que varios diálogos funcionen mejor de lo que deberían— y entre estas destaca la de Derek Trowell. No solo es quien da al protagonista su característica vanidad y confianza. También es responsable de dar voz a otro trío de personajes, entre los que destaca el antagonista principal del juego: Lele, el Ilusionista de Ojos Verdes. Por medio de sus entretenidas narraciones y frecuentes referencias a la cultura pop, este último se encarga de hacer más amena la experiencia de morir una y otra vez. Al fin y al cabo, agarrar el tiro al sistema de combate puede tomar algo de tiempo.

La gran fortaleza de Dandy Ace es su sistema de combate personalizable. El protagonista requiere cartas para realizar acciones. Por fortuna, recibe un trío de cartas correspondientes a movilidad (azul), ataque (rosa) y efecto (amarillo) al comenzar una partida. Aunque inicialmente son predeterminadas, ciertas mejoras hacen que sean escogidas de forma aleatoria entre el listado de cartas desbloqueadas. Hay un total de 60 y se consiguen derrotando enemigos específicos para conseguir planos. Estos pueden convertirse en cartas por medio de fragmentos, moneda que se consigue derrotando enemigos. Este es uno de los muchos sistemas que permite que la balanza se incline a favor del jugador a medida persevere. Aun así, cabe advertir que todo fragmento no invertido se pierde con la muerte de Dandy Ace.

Sin embargo, estas cartas no solo funcionan como simples acciones que pueden asignarse a las 4 ranuras disponibles. Todas pueden adjuntarse a otras para proporcionarles efectos extra. Como si no fuera suficiente, los planos también permiten desbloquear baratijas. Estas conceden habilidades pasivas. A medida avance por el Palacio Siempre Cambiante, podrá equiparse con un total de 3. De esta forma, los jugadores son incentivados a experimentar con toda clase de ‘builds’. A pesar de ello, lo más recomendable es tener equipada por lo menos una carta azul. Como en muchos otros ‘roguelite’, la supervivencia en Dandy Ace depende de la movilidad.

Por supuesto, una mano de cartas conseguida en el primer nivel del palacio no llevará al protagonista a la Sala del Trono de Lele. A duras penas le hará cosquillas. De esta forma, los jugadores son incentivados a constantemente cambiar sus cartas explorando los mapas o comprándolas. Eventualmente, podrán acceder a los servicios especiales de Nnif-Tar. Este NPC permite subir de nivel las cartas a través de una inversión de monedas. De esta forma, los jugadores pueden comprometerse con su ‘build’. Esto resulta especialmente relevante en las dificultades más altas.

Tras superar Dandy Ace en la dificultad normal —tarea que no resulta tan tediosa gracias a su breve duración—, el título inmediatamente lleva a los jugadores a Nuevo Juego+ en la siguiente dificultad. Aunque esta implica ciertas ventajas, tales como una mayor cantidad de fragmentos y el desbloqueo automático de la Mejora de Cartas de Nnif (categoría 2), hace que los enemigos sean más duros y la curación sea más escasa. Sin embargo, estas dificultades superiores no solo representan un reto. Esto se debe a que albergan enemigos únicos y, por ende, cartas y baratijas específicas. Estas también son el único medio por medio del cual conseguir todas las llaves —hay un total de 4— para acceder a todos los contenidos de un mismo mapa.

Desafortunadamente, Dandy Ace cuenta con una falencia en consolas de octava generación. Mapas con una gran cantidad de enemigos tienden a causar que el ‘frame rate’ oscile y esto puede conllevar a muertes injustas. Afortunadamente, este problema no se presenta cuando se juega en Xbox Series X y PS5. No obstante, lo más conveniente es hacerse con la versión para Steam debido a su accesibilidad.

Dandy Ace 7.5/10 Nota Lo que nos gustó - Una gran cantidad de combinaciones que posibilitan cualquier estilo de juego.

- Visualmente es agradable y las actuaciones de voz son sólidas.

- Muy rejugable dada su corta duración y cantidad de contenido.

Lo que no nos gustó - En PlayStation 4 y Xbox One, la cantidad de enemigos hace que el ‘frame rate’ sufra.

En resumen Si bien Dandy Ace no reinventa la rueda, es un ‘roguelite’ que brilla por su casi impecable ejecución. Muy rejugable gracias a su volumen de contenido, que a su vez incentiva experimentar con diferentes estilos de juego, el tercer título de estudio Mad Mimic es una muestra de su talento. Sin embargo, recomendamos echar un vistazo a su versión para Steam o correrlo en una consola de novena generación para no sufrir problemas de ‘frame rate’.

Reseña hecha con una copia digital de Dandy Ace para PS4 brindada por Neowiz.