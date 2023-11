Director de Lies of P tendrá secuela y ofrece un primer vistazo al próximo DLC

Lies of P es el juego del director Ji Won Choi, quién hace unas horas confirmó que su juego ‘souls like’ tendrá una secuela y adicionalmente prometió que próximamente veremos más detalles sobre el nuevo DLC que está próximo a salir. Este juego que cuenta la historia de Pinocho tuvo opiniones variadas entre los jugadores, sin embargo, para los fanáticos de los juegos estilo Dark Souls causó bastante controversia.

Acompañado de este anuncio, Choi comentó que estaban aportando bastantes ideas entre el equipo de desarrollo para saber cómo abordar la siguiente historia del juego. Por otro lado, dio varios avances sobre los trabajos que están haciendo de cara al próximo DLC, estos avances fueron piezas de arte que nos dan un poco de contexto sobre el próximo contenido adicional.

Este fue uno de los artes compartidos por Choi para el futuro DLC.

Lies of P y su potencial DLC

Lies of P fue lanzado en septiembre para consolas de anterior generación, PS5 y PC, de igual manera podemos conseguirlo si tenemos suscripción a Game Pass. Aunque su calificación en Metacritic es bastante alta, entre los fans de los ‘souls like’ es un juego con opiniones variadas. Sin embargo, esto no impidió que vendiera más de un millón de copias en su primera semana.

Este éxito debe venir por su particular tráiler y ‘gameplay’ que atrajo a miles de jugadores por igual. Le dieron una oportunidad y gracias a su estética que en ocasiones recordaba a juegos como Bloodborne, pudo enganchar a varios jugadores por igual. No se revelaron más detalles sobre lo que veremos más adelante por parte de este particular director o si tomará alguna otra referencia de Pinocho para la creación de la nueva entrega, hasta ahora están en un proceso creativo que podría demorar varios años en culminar.

Pueden ver nuestras notas y toda la evolución de este particular juego inspirado en Pinocho.

Vía: VGC