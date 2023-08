Dave the Diver: guía de consejos y respuestas a preguntas frecuentes

Como dijimos en nuestra reseña, este juego abarca demasiados elementos y aunque no resulta abrumador, sí es posible confundirnos un poco y no tener claro qué hacer para cumplir determinadas misiones. Es por eso que creamos esta guía básica de Dave the Diver con consejos de juego y resolviendo las dudas más comunes sobre mejorar equipo, menú del restaurante, empleados, caballitos de mar, nivel de sabor perfecto de las recetas, objetos a vender y más.

Si tienen alguna duda sobre este juego o no saben qué deben hacer en una situación específica de este, por favor déjennos un comentario y nos aseguraremos de actualizar la guía con las respuestas que buscan.

Índice

¿Qué equipo debo mejorar en iDive?

Al comenzar a jugar uno puede sentir presión por mejorar el traje de buceo lo antes posible para poder explorar más. Es cierto que llegan momentos del juego en que simplemente no podremos progresar si no hemos mejorado el traje, pero a menos que tengan afán por terminar el juego les recomendamos enfocarse primero en subir un par de niveles al tanque de oxígeno y a la capacidad de almacenamiento.

De esta forma podremos explorar con más tranquilidad las primeras áreas del juego, recogiendo todo lo que encontremos. Esto permitirá conseguir más peces y por lo tanto más dinero en cada sumersión, lo cual nos permitirá mejorar luego el resto de equipo.

¿Qué platos debo poner en el menú del restaurante de sushi?

Nuestra estrategia, especialmente al comienzo del juego, es organizar los platos por precio y siempre poner a la venta todos los más caros en su mayor cantidad.

Es verdad que uno puede gastar los ingredientes para mejorar los platos. Esto hace que tengan mejor sabor y se puedan vender por más precio. Pero es mejor dejar este proceso para después, cuando tengamos acceso al Criadero de peces. De este modo podemos conseguir docenas de peces de las especies cuyos platos queramos mejorar.

¿Cómo puedo atrapar caballitos de mar y otros animales pequeños en Dave the Diver?

Para poder atrapar las criaturas más pequeñas que encontramos en el mar necesitamos una red de pesca. Podemos conseguir una de Maki, una cliente VIP del restaurante que quiere comer un sushi de mariposas de mar para que atrapemos algunas.

Si Maki no ha aparecido en el restaurante, simplemente sigan jugando y atendiendo clientes VIP hasta que lo haga. Su presencia es parte de la historia.

Cuando atrapemos caballitos de mar en Dave the Diver y emerjamos se nos presentará la opción de enviarlos al restaurante o al inventario. Si los enviamos al restaurante podremos prepararlos en recetas. Si los mantenemos en el inventario podemos registrarlos en las carreras de caballitos de mar en el pueblo del mar.

¿Qué personal debo contratar para el restaurante?

Cuando hacemos un llamado de contratación por cualquiera de los tres medios posibles, responderán una serie de personas de diferentes rangos. A comienzo del juego no importan mucho los números, sino mirar sus estadísticas a nivel 20 y descubrir cuáles habilidades que aprenden. Podemos ver esto seleccionando el empleado a contratar y buscando la opción ‘Detalles’.

Lo ideal es contratar personajes que puedan aprender las habilidades ‘Servir bebidas’, ‘Maestro de propinas’ y ‘Maestro de limpieza’ a atender clientes y a los personajes que tengan mejoras en la cocina y preparación de ingredientes a cocinar. Recuerden entrenarlos cuando el dinero lo permita para que aprendan las habilidades.

Una vez hemos subido el nivel del restaurante, recomendamos usar el servicio de contratación múltiples veces para obtener los siguietes empleados, que consideramos los mejores del juego:

Yone : en nivel 20, es el personaje con más alto nivel de cocina del juego. Debe ponerse a cocinar junto a Bancho.

: en nivel 20, es el personaje con más alto nivel de cocina del juego. Debe ponerse a cocinar junto a Bancho. El nino : si lo ponemos a atender mesas con las dos habilidades aprendidas, puede servir bebidas y limpiar puestos rápidamente. También supera los 1000 puntos en servicio al llegar a nivel 20.

: si lo ponemos a atender mesas con las dos habilidades aprendidas, puede servir bebidas y limpiar puestos rápidamente. También supera los 1000 puntos en servicio al llegar a nivel 20. Charlie: en nivel 20 es el personaje con el segundo nivel de cocina más alto del juego, superado solo por Yone.

en nivel 20 es el personaje con el segundo nivel de cocina más alto del juego, superado solo por Yone. Jandi: sus números no son impresionantes ni siquiera en su más alto nivel, pero su segunda habilidad es la rara «rellenar wasabi», lo que permite dejar esa tarea en sus manos.

Mientras los conseguimos, recomendamos a los personajes Billy y Mitchell para atender las meses y a Tohoku y Mika en la cocina ayudando a Bancho.

Cómo y dónde conseguir marlín y pez espada para el evento

Si alcanzan cierto punto de la historia recibirán la invitación para que el restaurante participe en la fiesta del marlín. Igual que los eventos de medusas y atunes, este nos permite vender platos hechos con carne de marlín a altos precios.

No se preocupen si no han encontrado un marlín en Dave the Diver para entonces, pues es un pez bastante raro y todo indica que solo comienza a aparecer con frecuencia tras el anuncio de la fiesta.

Pueden encontrarlo en la zona alta de la fosa azul entre 0 y 50 metros de profundidad. Vale la pena dedicar un par de inmersiones solo a cazarlos, aunque solo suele aparecer uno por intento. No descartamos que aparezca en las noches, de momento solo lo hemos visto en las mañanas y tardes.

Si buscan un pez espada, este aparece en el interior del barco hundido en la zona media de la fosa azul. Es el mismo lugar en que enfrentamos al jefe calamar gigante. De nuevo, su aparición es al azar y puede que tengamos que buscar allí varias veces hasta que aparezca.

Antes de que pregunten, la respuesta es sí. Los marlín y los peces espada son dos tipos diferentes de pez.

Cómo subir el nivel de sabor perfecto para aumentar de rango en Cooksta en Dave the Diver

Uno de los requisitos para subir de rango en la aplicación Cooksta es tener cierto nivel de «sabor perfecto».

El sabor de un plato es indicado por el ícono de un rostro en el menú. Lo que tenemos que hacer es mejorar un plato hasta tener el nivel de sabor igual o superior que nos pide el aumento de rango.

Por ejemplo, para el rango platino en Dave the Diver es necesario —además de las otras condiciones— tener un nivel de sabor perfecto de 250. Lo que tenemos que hacer es mejorar al menos un solo plato hasta llegar o superar ese nivel y luego servirlo al menos una vez en el restaurante. Tener cocineros con alto nivel de cocina ayudando a Bancho puede ayudar a que los platos suban más sabor con cada mejora.

En cuanto a cuáles de los platos de Dave the Diver recomendamos mejorar en esta guía para conseguir el mejor sabor, eso depende de sus recursos. Si han estado criando peces en la granja es posible que tengan suficientes para llevar una receta al nivel necesario. Si no, pueden enfocarse en conseguir los ingredientes para mejorar las siguientes. Estas son unas de las que pueden alcanzar más rápido ese nivel de sabor, aunque no las únicas.

¿Cuáles objetos se pueden vender en Dave the Diver?

Aunque la mejor forma de conseguir dinero en Dave the Diver es mediante el restaurante, vender algunos de los objetos que tenemos en el inventario puede ayudar a conseguir las monedas que necesitamos para una mejora, ingrediente u objeto decorativo.

Después de que Cobra abre su tienda en el bote, nos comprará cualquier objeto que tengamos en el inventario. Como buenos ‘gamers’ que somos, nos da ansiedad vender algo que podamos necesitar luego y por eso en esta guía de Dave the Diver les diremos cuáles objetos pueden vender sin problemas.

Cuenco de plata – 50

– 50 Perla – 100

– 100 Estatua de pez dorada – 300

300 Barra de oro – 500

Todos los demás objetos tienen algún uso, principalmente para mejorar armas. Eso no significa que no puedan venderlos. Pueden mirar en el menú de mejora de armas cuáles necesitan para mejorar sus armas favoritas y vender los objetos que no van a necesitar.

También hay otro tipo de objetos hechos con Jade que podemos encontrar durante el último tercio del juego. Aunque algunos de ellos se pueden vender por altos precios en la tienda de Cobra, es mejor venderlos por Bei en el pueblo del mar. No tienen otro uso.

Otras preguntas y dudas frecuentes sobre Dave the Diver

Cómo tomar fotos : aunque Dave esta equipado con una cámara de fotos, no puede tomar capturas en cualquier lugar, solamente en los sitios indicados por el ícono de la cámara. Para tomar una foto debemos ajustar la distancia y luego mantener presionado el botón hasta que el enfoque sea correcto. Si lo mantenemos presionado demasiado tiempo, se desenfocará.

: aunque Dave esta equipado con una cámara de fotos, no puede tomar capturas en cualquier lugar, solamente en los sitios indicados por el ícono de la cámara. Para tomar una foto debemos ajustar la distancia y luego mantener presionado el botón hasta que el enfoque sea correcto. Si lo mantenemos presionado demasiado tiempo, se desenfocará. Cómo capturar atún : una vez anuncien el evento ‘fiesta del atún’, Cobra nos regalará una ‘bomba red’ y nos permitirá usarla en una especie de tutorial. Solo debemos nadar en las áreas iniciales hasta ver atunes nadando a alta velocidad. Lo que debemos hacer es soltar uno de estos objetos en su camino y esperar que un atún choque con ella. Una vez quede atrapado podemos hacernos frente a él para invocar el dron que se lo lleva o atacarlo hasta matarlo y poder tomar su carne. La bomba red solo se puede conseguir en la tienda de Cobra.

: una vez anuncien el evento ‘fiesta del atún’, Cobra nos regalará una ‘bomba red’ y nos permitirá usarla en una especie de tutorial. Solo debemos nadar en las áreas iniciales hasta ver atunes nadando a alta velocidad. Lo que debemos hacer es soltar uno de estos objetos en su camino y esperar que un atún choque con ella. Una vez quede atrapado podemos hacernos frente a él para invocar el dron que se lo lleva o atacarlo hasta matarlo y poder tomar su carne. La bomba red solo se puede conseguir en la tienda de Cobra. Qué hacer con las latas de comida de gato : estos objetos se pueden dar a Momo en el restaurante de sushi, pero él solo aparece durante el día y solo le podemos dar una lata diaria. Una vez lo alimentemos lo suficiente se activará una nueva sección para descubrir el secreto de este adorable minino.

: estos objetos se pueden dar a Momo en el restaurante de sushi, pero él solo aparece durante el día y solo le podemos dar una lata diaria. Una vez lo alimentemos lo suficiente se activará una nueva sección para descubrir el secreto de este adorable minino. ¿Qué hay que hacer para nadar de noche, abrir la granja, conseguir huevos, criar peces, jugar GYAO, conseguir la cámara, mejorar armas, etc. en Dave the Diver? Todas estas opciones se desbloquean automáticamente al avanzar lo suficiente en la historia. Simplemente sigan jugando y eventualmente podrán hacer todo eso.

Esperamos que esta guía de consejos y preguntas rápidas sobre temas de equipo, menú, recetas, vender objetos, atrapar caballitos de mar, contratar personal y otras cosas en Dave the Diver les haya resultado útil. si tienen una duda y no encontraron su respuesta aquí, dejennos un comentario y actualizaremos la guía con la información que necesitan.