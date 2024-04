El juego de pesca y horror Dredge se convertirá en una película

Si la curiosa combinación de juego de pesca y horror cósmico funcionó tan bien como un videojuego, debería funcionar igual como un filme. ¿Cierto? Nos enteramos que el inusual pero excelente videojuego independiente Dredge —cuya reseña pueden leer aquí— recibirá una adaptación al cine y podremos ver las aberraciones marinas en una película.

Esta noticia nos llegó mediante un comunicado de Black Salt Games y la productora de cine Story Kitchen. Esta productora fue fundada en 2022 por Dmitri M. Johnson —uno de los productores de Sonic: la película— con el objetivo específico de convertir videojuegos en películas. Entre sus otros proyectos se encuentran llevar al séptimo arte nombres como Disco Elysium, Call of the Sea, It Takes Two, Life is Strange y otros más. Sin embargo, algunas de estas ideas no han levantado vuelo y siguen buscando financiación.

En el juego indie Dredge tomamos control de un pescador en un misterioso archipiélago. Por las noches, cosas extrañas pasan en el mar y los peces que saca del agua no son siempre normales. Mientras busca hacer algún dinero, comienza a trabajar para un coleccionista que le encarga sacar del mar viejas reliquias que esconden un gran secreto.

De momento no hay una fecha definida para el estreno de la película de Dredge. No hay información sobre un director o actores relacionados con el proyecto. Este todavía está en su infancia y es posible que no llegue a suceder, pero vamos a estar muy atentos al respecto.