Decarnation – Reseña

La obsesión que muchos tienen con ver sus juegos favoritos convertidos en una película o serie me ha llevado a pensar cuál es el propósito de las historias en los videojuegos. Qué importancia tienen los elementos únicos de este medio —la interactividad, libertad de acción, toma de decisiones— que hagan preferible contar una historia en un videojuego por encima de una obra de literatura o para el cine. Decarnation es el juego que más profundamente me ha hecho reflexionar sobre ello y en esta reseña explicaré por qué.

Gloria es una bailarina de cabaret en la París de 1990. Tras una desagradable experiencia en un museo, problemas en la relación con su novia y un futuro incierto en su trabajo decide aceptar la propuesta de un misterioso benefactor. Eso la sumerge en una espiral de terror en la que es acechada por los monstruos de la carne y de la mente

En cuanto a narrativa, Decarnation es claramente un juego de horror psicológico. Definir su género a nivel de jugabilidad es un poco más complicado. A simple vista parece una aventura gráfica. Debemos resolver acertijos para avanzar y también hay secciones que pertenecen inconfundiblemente a un ‘survival horror’. Pero ninguno de esos forma el grueso de lo que hacemos en este título.

Podríamos decir que se trata de una novela visual porque nuestra principal actividad es avanzar los textos y diálogos que desarrollan la historia. También está lleno de minijuegos que pueden ser de ritmo, reflejos e incluso de memoria. De todos modos el principal atractivo de este título no está en su jugabilidad, sino en su narrativa, elementos visuales y ambientación.

Solo hay que dar una mirada a una de las imágenes de este juego para quedarse enamorado de su aspecto visual. A pesar del estilo ‘chibi’ que tienen sus personajes —ya saben, la cabeza grande para un cuerpo muy pequeño como en muchos ‘anime’— ellos y los escenarios que recorren tienen un nivel de detalle altísimo. Este es uno de los más espectaculares trabajos de arte en pixeles que hemos visto en los últimos años. Lo realmente increíble es la forma en que están representadas las monstruosas aberraciones que habitan las pesadillas de Gloria y las perfectas pequeñas animaciones que les dan vida.

La ambientación en Decarnation es sublime. Vale la pena perder el tiempo recorriendo sus escenarios surrealistas para apreciar la gran cantidad de detalles que tienen, sus elementos más bizarros y analizar el simbolismo que se puede ocultar tras ellos. La música encaja a las mil maravillas. Las melodías disonantes del maestro Akira Yamaoka —a quien no nos extraña oír aquí dado que Silent Hill es una clara inspiración del juego— encajan muy bien con los temas de la trama. Las alegres canciones de pop francés crean un gran contraste con los horrores que enfrentamos en pantalla y representan bien el estado mental de la protagonista.

He sido vago a la hora de describir la trama de este juego. Lo hago a propósito porque no quiero que nadie interesado se entere por adelantado de cosas que se disfrutan más —o se sufren más— al ser descubiertas en el mismo juego. Sí debemos advertir que toca temas muy fuertes sobre violencia de género y traumas psicológicos. Aunque hay desnudos e imágenes grotescas, no hay contenido directamente sexual ni ‘gore’.

También vale la pena mencionar las obras que claramente influenciaron este juego. La trama de Decarnation —que convierte los horrores que vive la protagonista en un submundo de horror— nos recuerda a las obras fílmicas y televisivas de David Lynch. Visualmente, las criaturas monstruosas que encontramos nos recordaron a las películas de David Cronenberg y John Carpenter, pero también a ‘anime’ como Akira. Hablando de ‘anime’, la más clara y directa influencia de este videojuego es la película de Satoshi Kon Perfect Blue, a la que incluso rinde homenaje en un par de escenas. La influencia del ‘anime’ también puede ser la razón por la que hay escenas con ‘geishas’ y ‘oni’. Estos no encajan para nada en este juego.

Otra cosa que no encaja en este juego es, irónica y tristemente, su propia jugabilidad. Los minijuegos que forman su núcleo simplemente no están bien integrados con la trama ni con el tono de esta perturbadora aventura. Las secuencias de ritmo, reflejos y memoria se sienten como intrusos. A veces son tan obtusas que se convierten en obstáculos para seguir la historia de Gloria en lugar de reforzarla o ser parte de ella. Hay momentos que funcionan muy bien —como los ‘puzles’ de evitar enemigos cerca del final del juego y acertijos como el de la ruta por la ciudad— pero son pocos.

Creo que hubiera disfrutado más la jugabilidad de Decarnation si se hubiera centrado solo en el sigilo, los acertijos o incluso en los elementos de novela visual. Un enfoque menos disperso le hubiera ayudado a ser más coherente. No logro descubrir qué logra esta historia en forma de videojuego que no hubiera logrado en otro medio narrativo. ¿Es solo cuestión de su arte en pixeles? Porque a nivel de jugabilidad no hace nada que sirva a sus demás elementos.

Amé la historia de este juego. Amé su ambientación y sufrí mucho por Gloria. Pero a pesar de controlarla no siento que la interactividad del juego ofrezca una perspectiva de su drama diferente a la que me hubiera dado una película.

Pero no existe la película de Decarnation y esta es la única forma en la que tenemos disponible la horrible odisea de Gloria. Aunque no aprovecha el medio de los videojuegos, esta es una fantástica historia de horror psicológico con espectaculares gráficos en pixeles que de todos modos vale la pena experimentar.

Decarnation 7.6/10 Nota Lo que nos gustó - Maravilloso arte en pixeles, diseño visual de monstruos y escenarios.

- Una increíble y desgarradora historia de horror psicológico.

- Excelente traducción al español.

- Perfecta banda sonora. Lo que no nos gustó - Los elementos de jugabilidad no encajan con el resto del juego.

- Un epílogo que se alarga mucho más de lo necesario.

En resumen Las casi cinco horas que pasé junto a Gloria en su horrible pesadilla me dieron una experiencia realmente memorable. Decarnation cuenta una desgarradora e inolvidable historia de horror psicológico usando un maravilloso arte en pixeles y una banda sonora de lujo. Pero los elementos de jugabilidad tan poco interesantes me hicieron considerar si esta trama no hubiera sido más apropiada para un filme. Aún así no dudo que se va a convertir en un juego de culto que los amantes del buen horror van a apreciar.

Reseña hecha con una copia digital de Decarnation para Steam provista por Shiro Unlimited.

Decarnation saldrá a la venta para Nintendo Switch y para PC mediante Steam el 31 de mayo de 2023.