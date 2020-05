Hace un año les hablamos de Doctor Who: The Edge of Time. Este es un juego de realidad virtual basado en la popular y longeva serie británica de ciencia ficción. Ahora, Maze Theory —el estudio responsable de este título— habla sobre lo que le espera a esta franquicia en el mundo de los videojuegos.

En un comunicado especial publicado en su sitio web, Maze Theory ha revelado que se encuentra trabajando en dos juegos más basados en la aventuras del Señor del Tiempo. Uno de ellos llegará tanto a las consolas actuales como a las de siguiente generación. Así es, la TARDIS se materializará en PlayStation 5 y Xbox Series X.

El otro juego de Doctor Who será un título de horror y ciencia ficción para teléfonos móviles. No será un juego tradicional, sino una aventura ‘en universo’ al estilo del juego de Mr. Robot desarrollado por Night School Studios.

Según sugiere el comunicado, la encarnación del Doctor que aparecerá en estos dos juegos es, igual que en The Edge of Time, la treceava. Jodie Whittaker estaría prestando su voz e imagen para ambos títulos.

Se espera que estos dos juegos de Doctor Who lleguen al mercado a comienzos de 2021.

Via: GamesRadar+

Fuente: Maze Theory