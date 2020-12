El fundador de Yoozoo Games falleció por supuesto envenenamiento

El fundador multimillonario de Yoozoo Games, Lin Qi, falleció el pasado 25 de diciembre luego de haber sido internado en el hospital. La policía de Shanghai está investigando si hubo alguna clase de envenenamiento que haya causado su deceso, según la Prensa Asociada.

Conocido por sus juegos para navegador como Game of Thrones: Winter is Coming y League of Angels, Yoozoo Games fue fundada por el empresario Lin Qi en 2009, y mantenía un cargo de presidente de la compañía hasta su muerte. La compañía informó públicamente que el prominente millonario había sido internado en el hospital el 17 de diciembre. El 26 del mismo mes, Yoozoo informó del fallecimiento.

Las declaraciones de la policía afirman que han capturado a un sospechoso. Un colega de Lin Qi de apellido Xu fue arrestado bajo la sospecha de haber envenenado al presidente con una taza de té. Lo único que se sabe es que Xu trabajaba en la división cinematográfica de Yoozoo.

Yoozoo Games había adquirido los derechos de la novela de ciencia ficción de Liu Cixin, El Problema de los Tres Cuerpos. La compañía aseguró un acuerdo con Netflix para realizar una adaptación producida por la dupla que llevó a la pantalla a Game of Thrones: D.B. Weiss y David Benioff.

Vía: Kotaku