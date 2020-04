Elden Ring: historia, mecánicas, lanzamiento y otros datos

Luego del exitoso lanzamiento de Sekiro: Shadows Die Twice, FromSoftware no se quedó quieto y pasó inmediatamente a darle prioridad a su siguiente gran proyecto: Elden Ring. El juego, dirigido por Hidetaka Miyazaki, contará con la participación del famoso escritor de Canción de Fuego y Hielo, George R.R. Martin. Elden Ring nos llevará de vuelta a la fantasía oscura, pero esta vez, iremos montados en un monstruo diferente.

El desarrollo de Elden Ring comenzó al culminar el trabajo en el contenido descargable de Dark Souls III. El juego ha estado en desarrollo paralelamente con Sekiro y Miyazaki pudo estar pendiente de ambos proyectos con la ayuda de sus co-directores.

Esta es la información que se conoce sobre Elden Ring hasta la fecha.

¿Qué nos dice el primer avance?

Como es sabido en los juegos de FromSoftware, la narrativa es bastante criptica y abierta a la interpretación de quien los juega. Un anciano ofreciendo un brazo en un aparente tributo, un hombre blandiendo un martillo sobre un yunque, y varios guerreros —entre ellos una luchadora que usa una prótesis— aparecen en pantalla, mientras que una voz describe lo que sería el titular «Elden Ring», el anillo antiguo que ha sido fragmentado por alguien o algo. El juego podría estar centrándose en la búsqueda de quién ha roto el anillo, o controlaríamos al que ha hecho semejante acto. La ambigüedad permanece en el aire.

¿Cómo se jugará Elden Ring?

Los fanáticos de la saga Dark Souls y Bloodborne no tendrán que preocuparse por cambios extremos en la fórmula. Hidetaka Miyazaki ha comentado que la jugabilidad tendrá el estilo de los juegos de rol en tercera persona a los que estamos habituados con el estudio. Sin embargo, la propuesta apunta hacia un mundo abierto y sería el mapa más grande nunca antes creado por FromSoftware. El desplazamiento por este mundo podrá hacerse a caballo, algo nunca antes visto en entregas anteriores.

Los encuentros con personajes no jugables ya no se harán en pueblos o puntos de reunión. Ahora estos actores aparecerán eventualmente en el mapa y cabe la posibilidad de no cruzarse con ellos en una partida.

Elden Ring volverá al clásico sistema de personalización de personaje y habrá muchas más interacciones de diálogo para crear un estilo propio de juego. El título tendrá múltiples armas y hechizos para utilizar y ofrecerá más estilos de combate que cualquier otro Souls.

Por supuesto, Elden Ring no dejará sus raíces en el género ‘masocore’. Miyazaki explica que el usuario experimentará satisfacción al superar retos y la dificultad será comparable a las otras entregas.

¿Cómo aportará George R.R. Martin a la historia?

George R.R. Martin

A diferencia de los juegos anteriores, los cuales fueron escritos en su gran mayoría por Miyazaki, George R.R. Martin trabajará de cerca con FromSoftware para escribir la historia. La mente creativa que inspiró la adaptación de Juego de Tronos, creará los personajes y elementos místicos del universo de Elden Ring que el estudio implementará en el juego. Dado el estilo narrativo de Martin, podemos esperar traiciones y giros inesperados en esta intrigante historia.

El nombre Elden Ring, de acuerdo a Miyazaki, es un concepto misterioso que define el mundo del juego en sí. Su naturaleza permanece en el misterio, más allá de tener claro que el susodicho “anillo antiguo” ha sido destruido.

¿Cuándo sale a la venta Elden Ring?

El juego todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero se sabe que se lanzará para PlayStation 4, Xbox One y PC. Se desconoce si Elden Ring hará el paso a la siguiente generación de consolas, pero la posibilidad siempre estará abierta, a menos que el estudio indique lo contrario.

Esta página se mantendrá en constante actualización, consúltala periódicamente para enterarte de las últimas novedades de esta gran promesa, con dos de los pesos pesados de la cultura pop.