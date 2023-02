En diciembre de 2022 pudimos participar en un difícil evento en el que podíamos ganar un disfraz de cangrejo. Si se lo perdieron o no pudieron conseguir todas las recompensas, ahora tienen una nueva oportunidad. La Liga del cangrejo está de regreso en Fall Guys y si completamos todos sus desafíos podremos usar el disfraz del Cangrejo guerrero.

¿Cuándo empieza el desafío Liga del Cangrejo y hasta qué fecha estará disponible en Fall Guys?

Esta nueva versión del evento está disponible desde la madrugada del jueves 2 y tenemos hasta la mañana del martes 14 de febrero de 2023 para completar todas las misiones.

Misiones y recompensas

Los desafíos a completar son los mismos del evento anterior. Cada uno nos recompensará con 100 puntos del evento.

Alcanza la ronda 4 en Show en solitario

Llega a la ronda final en Show en solitario

Gana en Show en solitario

Alcanza la ronda 4 en Show de parejas

Llega a la ronda final en Show de parejas

Gana en Show de parejas

Alcanza la ronda 4 en Show de escuadrones

Llega a la ronda final en Show de escuadrones

Gana en Show de escuadrones

Gana en Show de escuadrones dos veces

Las recompensas que podemos reclamar con los puntos del evento son:

Apodo Caparazón duro – 100 puntos

– 100 puntos Elogios x200 – 200 puntos

– 200 puntos Patrón Pattern_S09_24 – 400 puntos

– 400 puntos Disfraz Cangrejo guerrero (parte inferior) – 600 puntos

– 600 puntos Disfraz Cangrejo guerrero (parte superior) – 1000 puntos

Como pueden ver, conseguir el disfraz gratis del evento Liga del Cangrejo de Fall Guys no será una tarea fácil. De todos modos algunos jugadores no están contentos con la falta de nuevo contenido reciente y no les hará gracia que este evento no sea completamente nuevo. Lo que ocurre es que Mediatonic está trabajando en el Modo creativo, que será lanzado con la temporada 4.

