Faltan solo unos días para el final de la temporada 3 que trajo la jungla y misteriosas ruinas a la isla. No podemos esperar para conocer qué novedades llegarán cuando termine, así que mientras tanto vamos a juntar pistas y revelar todo lo que sabemos de la nueva temporada 4 para Fortnite Capítulo 4, incluyendo su fecha y hora de inicio.

¿Cuál es la fecha y hora de inicio de la temporada 4 de Fortnite: Capítulo 4?

Todo indica que la temporada 3 terminará el viernes 25 de agosto de 2023 a la 1:00 a.m. Esa es la hora a la que Fortnite quedará fuera de servicio para dar inicio al periodo de mantenimiento. Este durará varias horas y esperamos que la temporada 4 esté en vivo alrededor de las 7:00 a.m. o 9:00 a.m. del mismo día.

¿Cuál es la temática de la nueva temporada?

Aunque no ha sido revelada oficialmente, las imágenes que ha compartido Epic Games y que sirven como avance sugieren una temporada de ‘heists’ o robos organizados. Estas muestras planos y esquemas de una lujosa casa en la playa con un sofisticado sistema de seguridad. Ese podría ser el nuevo punto de interés de la isla.

El símbolo de la luna se había filtrado con anterioridad. Esto descarta lo que muchos habían sugerido: colaboraciones con Sailor Moon o The King of Fighters.

Nuevas ‘skins’ armas y objetos en Fortnite Capítulo 4: nueva temporada 4

Los avances también han revelado las siguientes armas como parte de la nueva temporada

Escopeta de tambor de Midas

Lanza-arietes

Maletin-torreta desplegable

En cuanto a ‘skins’ o atuendos, la temporada 4 tendrá los siguientes que podrían ser parte del nuevo pase de batalla:

Sigan pendientes de GamerFocus porque tendremos un nuevo artículo con todas las novedades y sorpresas de la nueva temporada 4 de Fortnite Capítulo 4 este viernes 25 de agosto. Mientras llega, asegúrense de completar las misiones de Jujutsu Kaisen.

Fuente: cuenta oficial del juego en Twitter