Gamescom 2023: qué dijo el hombre que interrumpió a Geoff Keighley durante la presentación

Seguramente recuerdan el curioso evento en que un joven bromista conocido como Matan Even se subió al escenario de The Game Awards 2022 para dar un extraño mensaje sobre Bill Clinton. El presentador no estaba nada feliz con esa situación y no debe estar contento ahora, pues ocurrió otra vez. Durante la presentación de Gamescom 2023 ONL en Cologne, Alemania, el 22 de agosto de 2023, un hombre se subió a la tarima e interrumpió a Geoff Keighley.

Pueden ver un video del incidente en el tweet a continuación.

Someome just rushed the stage at #Gamescom wanting #GTA6 pic.twitter.com/0FHL8rphLq — any average modern warfare player (@kylefatpugg) August 22, 2023

El hombre que se subió al escenario vestía una camiseta con el mensaje «Austin 3:16» en referencia al exluchador de la WWE Stone Cold. Se detuvo al lado de Geoff Keighley, que estaba tratando de hablar sobre Starfield ,el primero de los juegos de la presentación de Gamescom ONL 2023 y trató de expresar algunas palabras en el micrófono.

Keighley inmediatamente trató de alejarse de él, pero alcanzamos a escuchar claramente que dijo las palabras «GTA 6, Yo quiero GTA 6«.

Definitivamente dijo más cosas, pero no pudimos escuchar claramente que sera. Seguramente el que interrumpió Gamescom es un ‘gamer’ obsesionado con Grand Theft Auto que se cree con derecho a exigir noticias sobre la sexta entrega de la saga.

Ahora queda una pregunta, ¿por qué la seguridad en el escenario de los eventos organizados por Keighley ha permitido que esto ocurra no una sino dos veces?

Fuente: presentación Gamescom ONL 2023