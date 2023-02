Uno de los juegos móviles más populares de los últimos meses ya se puede jugar en computadora. El estudio Shift Up y la distribuidora Level Infinite lanzaron recientemente la versión para PC de Goddess of Victory: Nikke y les vamos a decir cómo puede descargar este juego gratis, ya que no se encuentra en plataformas tradicionales como Steam ni Epic Games Store.

Por si no lo conocen, Goddess of Victory: Nikke es un juego de rol y disparos en tercera persona que se desarrolla en un escenario posapocalíptico. Para enfrentar la invasión de Rapture —una especie de extraterrestres mecánicos— los humanos sobrevivientes se refugiaron bajo la tierra y crearon a las Nikke, androides femeninos que sirven como una fuente inagotable de soldados. La jugabilidad es muy sencilla, solo debemos apuntar a los enemigos con cada Nikke y cambiar a otra para que tome cobertura y recargue munición, pero debemos tener en cuenta el tipo de arma y afinidad elemental antes de atacar. Los personajes se consiguen mediante un sistema ‘gacha’.

No se puede negar que una de las razones por las que este juego ha resultado tan popular es su exceso de ‘fanservice’. Hay un énfasis absurdo en el atractivo físico de las protagonistas y el el «movimiento» de sus partes cuando atacan. Pueden ver un video de jugabilidad de la versión de PC a continuación.

¿Cómo descargar gratis el juego Goddess of Victory: Nikke para PC?

La razón por la que muchos han tenido problemas para jugar Goddess of Victory: Nikke en PC es porque este no se encuentra en Steam, Epic Games Store ni otras tiendas conocidas, pero aquí les diremos cómo lo pueden descargar.

Primero deben acceder al sitio web oficial del juego: https://nikke-en.com/. Allí debemos buscar y dar clic en el botón de ‘Windows’ para descargar el instalador. Luego debemos ejecutar manualmente el instalador nikkeminiloader_official.wg.intl.exe para que comience la descarga e instalación del juego.

Esta versión vale mucho la pena porque pueden disfrutar el juego a pantalla ancha completa y con el teclado y ratón.

¿Es posible transferir el progreso del teléfono a la versión de PC?

Si, solo tenemos que iniciar sesión en el juego con las mismas credenciales o con el mismo servicio con el que iniciamos en Android o iOS. Asegúrense también de seleccionar el mismo servidor.

¿Cuáles son los requisitos mínimos y recomendado para jugar Goddess of Victory: Nikke en PC?

Mínimos Recomendados Sistema Operativo Windows 7 de 64 bits Windows 10 de 64 bits Procesador (Intel) Intel Core i3 o equivalente Intel Core i5 o equivalente Memoria RAM 8 GB 8 GB Tarjeta gráfica (Nvidia) NVIDIA GeForce GTX 750 Ti o equivalente NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER / GTX 1650 o equivalente DirectX 11 11 Espacio en disco duro 10 GB 20 GB

Estamos muy atentos a futuras noticias sobre Goddess of Victory: Nikke, especialmente su inminente colaboración con Chainsaw Man.

