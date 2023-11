GTA 5: 12 años del primer tráiler que vendió por sí solo el juego

Anunciado una semana antes de su publicación, el 2 de noviembre del 2011 Rockstar Games reveló al mundo el primer tráiler de Grand Theft Auto V o GTA 5. Era una época diferente, se puede decir que la edad dorada de Rockstar, pues constantemente publicaban nuevos y sobresalientes juegos. Tan solo hace tres años habían lanzado el popular GTA IV ambientado en la era HD de Liberty City. En 2010, sorprendieron a la industria con Red Dead Redemption, el sucesor más que espiritual de Red Dead Revolver. En octubre del mismo año, la expansión Undead Nightmare, última en su especie para Rockstar.

La revelación del primer tráiler de GTA 5 marca ese punto definitivo para la franquicia más importante de la compañía. Pasarían dos años para ver el juego final, pero la expectativa ya estaba en lo alto. 80 segundos fueron suficientes para poner a divagar a los fanáticos de GTA. Incluso viendo falsas versiones de Niko Bellic como vagabundo, CJ con ropa de domingo y hasta la sospecha que Michael –uno de los tres protagonistas– era en realidad Tommy Vercetti, décadas después de Vice City.

Todas estas no eran más que simples teorías con base en un único tráiler. Lo más relevante es que pusieron a hablar a sus seguidores hasta abril del 2013, cuando un segundo avance reveló a la terna de protagonistas y más adelante la jugabilidad en el nuevo estado de San Andreas. El tema de The Small Faces, Ogdens’ Nut Gone Flake –profundamente británico como las raíces de Rockstar Games–, amenizaba de forma armoniosa nuestra primera vista a Los Santos en HD. Ahora la única ciudad y sin San Fierro o Las Venturas cerca.

Ninguno de nosotros esperaba que la vigencia de GTA 5 se extendiera por 10 años y tres generaciones. Pero es agradable recordar los años previos a su lanzamiento, antes de prever la arrolladora popularidad de GTA Online. Ese mismo éxito provocó un cambio de estrategia que ya no vincula a múltiples lanzamientos originales, sino a juegos continuos o como servicio. Solo Red Dead Redemption 2 ha sido el sucesor de esta mecánica y aún así no alcanza en popularidad los logros de GTA Online.

Los rumores de GTA 6 van y vienen. Su presunto regreso a Vice City y los autoproclamados informantes con fallidas fechas de lanzamiento de un primer tráiler. Por ahora, solo podemos asegurar que el sentido de maravilla del primer tráiler de GTA 5, a su vez solo precedida por el primer trailer de GTA 4, difícilmente será replicado.