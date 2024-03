Helldivers 2 – Reseña

Hace nueve años Arrowhead Game Studios lanzó la primera entrega de Helldivers (reseña). Ahora, el estudio suizo ha lanzado Helldivers 2 para PlayStation 5 y PC (Steam) con una serie de cambios que lo alejan bastante de lo visto en su primera entrega. Así que en nuestra reseña o análisis de Helldivers 2 conoceremos todo lo que Arrowhead Game Studios ha preparado para que nosotros llevemos la democracia espacial a todos los rincones de la galaxia.

Helldivers ya está disponible para PC y PlayStation 5.

La guerra es inevitable, pero Helldivers 2 sabe cómo sacar humor de ello

La historia de Helldivers 2 es bastante sencilla. Nosotros somos soldados de la Supertierra alentados a llevar la democracia y liberar la galaxia de la amenza de autómatas y enemigos orgánicos conocidos como termínidos. Todo esto ambientado con un humor y tono similares a lo visto en el filme Starship Troopers de 1997 dirigido por Paul Verhoeven. Es una apuesta sencilla que capta de inmediato la atención del jugador y que sirve también de alivio entre la tensión que se genera con cada misión.

Jugabilidad impredecible con resultados mixtos pero muy divertidos

al final de cada misión recibiremos creditos y experiecnia que nos ayudarán a obtener nuevas armas, armaduras y capas para nuestro personaje.

Ya vimos que la historia en Helldivers 2 es sencilla y poco pretenciosa. Sin embargo, su jugabilidad es intuitiva y muy adictiva. Iniciamos con un tutorial que nos muestra las habilidades básicas del personaje. Luego nos envían a nuestra nave, la cual sirve como lobby multijugador, en donde podremos elegir misiones, ordenar nuestro equipo y hacer compras cuando poseamos los créditos necesarios. En las misiones, las cuales son generadas de manera procedural, nuestros objetivos van desde simples exterminios de colmenas hasta complicadas misiones de recuperación de códigos de lanzamiento.

Las estratagemas en Helldivers 2 brindan desde apoyo de munición hasta la posibilidad de conseguir un «exotraje patriótico».

Sin embargo, la magia de Helldivers 2 no se encuentra en su sencillez. Ya que, lo que más nos ha mantenido y animado a continuar jugando es lo impredecible de las situaciones generadas en cada una de las misiones. Estan van desde la frustración porque algún miembro del equipo no conoce el terreno o que envía mal un ataque devastador que acaba con todos sus compañeros, hasta acabar de manera épica y sincronizada una misión. Todo esto ambientado con explosiones y música que hacen que hasta las situaciones más hilarantes terminen con al menos un poco de epicidad.

Caos y movimientos precisos

Cada misión es una lucha contra reloj. Este es otro de los factores que hacen tan impredecible y frenética la acción en cada misión.

Helldivers 2 es, a diferencia de su primera entrega, un juego de disparos en tercer que destaca por lo fluida que es su jugabilidad. En este juego se puede decir que hay un reto para cada uno, ya que Helldivers 2 cuenta con hasta 9 niveles de dificultad. Sin embargo, cabe resaltar, que el título de Arrowhead Game Studios está diseñado para ser jugado en equipos de hasta cuatro personas. Así que si nos adentramos solo la experiencia puede diferir enormemente de la que es con un grupo. Claro está, siempre y cuando, el equipo tenga una comunicación buena.

Antes de aterrizar podremos seleccionar hasta cuatro estratagemas, las cuales se ejecutan siguiendo divertidos comandos que en las situaciones más caóticas pueden hacer que los nervios de cuáquera se disparen. Una vez en el campo de batalla, nos veremos acosados por hordas de enemigos. Para vencerlos no solo bastará con el uso de poder bélico, sino también con estrategia y como habiamos dicho anteriormente mucha coordinación. Además de los enemigos de la democracia espacial, el entorno nos obliga a estar a tentos. Esto debido a que los planetas tienen diferentes características que tendremos que tener en cuenta, como el color, la cobertura natural y las características ambientales. Todo esto puede jugar, la mayoría de las veces, en nuestra contra o si somos los suficientemente hábiles se le podrá sacar provecho. Esto, aunque no nos pasó con mucha frecuencia, sí fue sumamente gratificante cuando salio bien.

Helldivers 2 no es exigente a la hora de correr en PC

Algunos objetivos requerirán de la introducción de códigos, como los de las estratagemas, en diferentes terminales o la resolución de «mini» acertijos. Sin embargo, hay algunos objetivos que serán practicamente imposibles sin que alguien nos diga si lo estamos haciendo bien. Dejando de lado la jugabilidad, hemos quedado gratamente sorprendidos por el sonido y ambientación de Helldivers 2. Ya que, sin tener los presupuestos desmedidos del triple A o «AAAA» logra entregar un mundo con personalidad, caos y detalles ambientales que refuerzan la inmersión del jugador.

La versión para PC, que facilmente supera en gráficos a la de PlayStation 5 si nuestro ‘hardware’ es capaz de ejecutarlo al máximo, también cuenta con multiples opciones de configuración. Sin embargo, hace falta que el juego tenga compatibilidad con las tecnologias de rescalado de AMD, Nvidia e Intel. Estas si no son mandatorias ayudan a que algunos computadores viejos o de gama media corran el juego de manera más eficiente sin sacrificar fluidez. Este no es el único «problema» que carga el juego. Ya que, hasta varias semas despues de su lanzamiento los servidores presentaban algunos problemas debido a que no soportaban la cantidad de jugadores que entraban a jugar. Adicionalmente, el juego cuenta con uno que otro problema de rendimiento, errores al generar texturas y uno que otro crasheo. Todos estos errores son de conocimiento de Arrowhead y algunos ya han ido siendo solucionados.

Helldivers 2 8.6/10 Nota Lo que nos gustó - La jugabilidad sencilla e intuitiva. - Escenarios caóticos e impredecibles. - Juego cooperativo muy adictivo. Lo que no nos gustó - En su estado actual, el contenido puede tornarse repetitivo. - Algunos errores técnicos de lanzamiento. Unos ya solucionados y otros no. - Falta compatibilidad con tecnologías de escaldo (XeSS, DLSS o FSR) En resumen Helldivers 2 es un título, que en un año donde la gente no deja de hablar de los desastres de juegos con presupuestos descomunales, desafía todo para demostrar que no se necesita dinero para tener alma. En este juego encontraremos un modo cooperativo pulido que hace que una vez entremos a una misión con un grupo el tiempo se pase volando. Esto gracias a lo variadas y desafiantes que son sus misiones y a lo impredecible que es el caos que hasta puede tomar la vida de nuestro grupo por sorpresa. Sin embargo, el juego está lejos de ser perfecto y afortunadamente cuenta con el constante apoyo y comunicación de su estudio desarrollador con los fanáticos. Esperemos que Arrowhead logre entregar nuevas emociones a sus fanáticos y que Helldivers 2 no sea una moda pasajera.

Reseña de Helldivers 2 hecha con una copia digital para Steam provista por Sony Computer entertainment.