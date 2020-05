Huntdown – Reseña

Nos encontramos en un futuro no muy lejano en el que la tecnología ha avanzado tanto como la maldad y avaricia de quienes la controlan. Las calles de las ciudades están dominadas por pandillas de criminales y las fuerzas del orden no pueden hacer nada al respecto. En esta megápolis iluminada por las luces de neón y los faros de los autos voladores, solo unos cuantos valientes al margen de la ley pueden traer justicia.

¿Han escuchado esto antes? Este concepto podría describir a una decena de películas ‘cyberpunk’ de los años ochenta o los montones de videojuegos inspirados en ellas. A estas alturas, es muy posible que muchos de ustedes se encuentren hartos de este trillado escenario. Sin embargo, aquí está Huntdown para demostrarnos que esta idea no está completamente agotada.

Primero lo primero. Huntdown es un juego de disparos en 2D con un estilo muy ‘arcade’. Entre sus influencias jugables se cuentan títulos como Contra, Metal Slug y Super Turrican. Ya saben cómo funciona esto. Nos movemos por los escenarios corriendo (casi) siempre hacia la derecha, disparando a todo lo que se mueva y tomando diferentes armas que nos dan una ventaja temporal. Ya hemos visto esto antes, muchas veces. Este juego no va a ganar ningún premio por su originalidad. Pero es la mezcla de estos elementos y la perfección con la que los ejecuta lo que lo hace realmente especial.

La presentación de este título no podía ser mejor. El arte en pixeles que representa tanto a los personajes como los escenarios es uno de los más impresionantes que se han visto recientemente en la escena de los videojuegos independientes. El nivel de detalle alcanzado es increíble y de verdad ayuda a dotar a este mundo de personalidad. Las marcas de balas en las paredes, decoraciones en las fachadas de los edificios y el colorido que acompaña todo son buenos ejemplos de esto. Todos los personajes y enemigos están bien diferenciados y sus diseños transmiten todo lo que necesitamos saber sobre su personalidad y hasta la forma en que atacan.

Las melodías están a la altura de los gráficos. Tal como se espera de un juego ‘cyberpunk’ inspirado en el cine de los ochenta, la banda sonora de Huntdown está conformada por excelentes canciones del género ‘synthwave’. Por si fuera poco, los créditos son acompañados por una reconocida canción de una muy popular banda de la época que le sienta como anillo al dedo.

Tampoco hay quejas sobre su jugabilidad. Los controles son precisos y los tiroteos se pueden convertir en verdaderos ‘bailes’ de disparos, saltos, explosiones y uso de coberturas. Ah, sí. Huntdown se diferencia de muchos otros juegos similares gracias a la presencia de lugares especiales en los que podemos evitar las balas. No son solo las comunes cajas junto a las que nos agachamos, sino sitios ‘oscuros’ en los que presionamos la flecha hacia arriba para que las balas pasen sin hacernos daño.

Aunque parece simple, esta adición agrega mucha estrategia a los combates y hace que tengamos que estar muy atentos del posicionamiento de nuestro personaje. Los enemigos también pueden aprovechar este sistema.

Esto resulta aún más importante en las batallas contra jefes. Cada uno de los cuatro ‘mundos’ de Huntdown se divide en cinco niveles, controlados por uno de los líderes de las cuatro grandes pandillas. Estos enemigos nos ofrecen una batalla única y difícil con elementos muy divertidos, que ponen nuestros reflejos y habilidad con el control a prueba. Los jefes son, sin duda, los mejores momentos de un juego que está lleno de secuencias emocionantes y vistosas.

Las pandillas que enfrentamos son: los Hoodlum Dolls, punks que se han tomado los barrios bajos; los Misconducts, una pandilla temática de ‘hockey’ que controla el subterráneo; los Heatseekers, motociclistas ‘psychobilly’; y los No.1 Suspects, una banda afroamericana con un claro amor por las artes marciales y la cultura asiática.

No hemos hablado de los protagonistas. Los cazarrecompensas contratados para acabar con estos malhechores son la ex-militar Anna Conda, el ex-policía mejorado cibernéticamente, John Sawyer, y el androide conocido como ‘Mow man’. Cada uno de ellos tiene ataques únicos y son máquinas de frases celebres, la mayoría de ellas tomadas de películas ochenteras.

El estudio escandinavo Easy Trigger Games realmente conoce el género cinematográfico en el que se inspiró para crear este título. Muchos de los personajes, enemigos y escenarios son referencias a filmes como The Warriors, Escape from New York, Rocky, películas de ‘blaxploitation’ y actores como Sonny Chiba.

Tantas alabanzas hacia Huntdown seguramente hacen que surja una pregunta. ¿Hay algo de malo en este juego? No realmente, pero hay áreas en las que podría ser mejor. Aunque es un juego relativamente corto, se puede alargar su vida gracias a objetivos opcionales. Estos nos piden acabar con un número determinado de enemigos, encontrar tres coleccionables escondidos y pasar el nivel sin morir una sola vez. No está mal, pero son siempre los mismos y esa poca variedad no incita a intentar completarlos. Además, pasar un nivel sin morir es un reto que, incluso en las dificultades más bajas, es solo apto para expertos.

La historia también deja mucho que desear. Megacorporaciones reemplazando a los gobiernos, un mundo arrasado después de la Tercera Guerra mundial, etc. Todo eso es una ambientación, no una historia. El género ‘cyberpunk’ es rico en elementos que hablan sobre la identidad humana, critican el capitalismo y presentan dilemas éticos sobre el uso de la tecnología. No hay nada de eso aquí. Se puede argumentar que no lo necesita, pero una buena historia hubiera terminado de mejorar esta excelente obra.

Huntdown 8.8/10 Nota Lo que nos gustó -Fantástico arte en pixeles y estética 'cyberpunk.'

-Sistema de juego rápido, exigente y emocionante.

-Estratégicas batallas contra jefes.

-Apartado musical 'synthwave.' Lo que no nos gustó -Historia mínima y poco original.

-Misiones opcionales ligeramente variadas.

-Abusa un poco de las referencias a la cultura pop. En resumen Hay muchos juegos independientes recientes que tratan de capturar el encanto de las 'viejas épocas', pero pocos lo logran como Huntdown. Este emocionante título de disparos en 2D no solo es un homenaje a grandes como Contra, Metal Slug y las distopias 'cyberpunk' de los filmes ochenteros, sino un excelente videojuego por derecho propio. Es corto, pero su dificultad y divertido sistema de juego nos van a tener pegados a la pantalla. Es una lástima que no aprovechara su escenario y estilo para contar una mejor historia.

Reseña hecha con una copia digital de Huntdown para Nintendo Switch brindada por Nintendo. Juego publicado por Coffee Stain.