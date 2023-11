Just Dance 2024 Edition – Reseña

Cuando instalamos Just Dance 2024 Edition en nuestra consola para realizar esta reseña, descubrimos algo muy interesante. El juego no estaba por ninguna parte. En lugar de eso, Just Dance 2023 Edition había cambiado de nombre y ahora aparecía como ‘Just Dance’. Eso tiene sentido. Más que más que un nuevo juego esta es una expansión con nuevas canciones para la “plataforma de baile” de Ubisoft.

Si —al igual que nosotros— tienen la edición del año anterior, adquirir esta nueva versión se siente más como comprar un paquete con 40 canciones nuevas. Hay algunas mejoras en la interfaz, pero ninguna gran novedad. Eso no significa que no valga la pena, pues entre la nueva música encontramos algunos de los mayores éxitos del último año y excelentes coreografías.

No nos molesta esta nueva aproximación a esta popular serie de juegos de baile, pero todavía hay un enorme elefante bailarín en la habitación del que hay que hablar: el servicio por suscripción Just Dance Plus.

¿Cómo se juega Just Dance 2023 Edition?

La edición de 2024 de Just Dance se juega exactamente igual que todas las anteriores. Si nunca la han jugado, deben saber que no se parece en nada a los clásicos Dance Dance Revolution, Pump it Up ni In The Groove. En la pantalla vemos a un instructor de baile y tenemos imitar sus movimientos lo más fielmente posible. También vemos figuras guía en la parte inferior derecha de la pantalla que nos revelan con anticipación los movimientos que se acercan para que podamos realizarlos a tiempo.

Si jugamos en Nintendo Switch, podemos sostener uno de los Joy Con en nuestra mano derecha para que el juego reconozca nuestros movimientos. Si jugamos Just Dance en PlayStation o Xbox, debemos instalar en nuestro teléfono la app para iOS o Android y sostenerlo mientras jugamos. Antes de comprar el juego les recomendamos confirmar que esta aplicación sea compatible con su teléfono.

A menos que sean maestros de la anticipación, es poco probable que hagan un baile a la perfección en su primer intento. La idea de Just Dance 2024 Edition es que juguemos las canciones que nos gustan una y otra vez hasta aprendernos la coreografía y asi sacar buenos puntajes.

Hay muchas razones para jugar un título como este. Pueden intentar sacar el mejor puntaje posible y clasificar en los ‘rankings’ en línea. Pueden tomarlo como un ejercicio de cardio o jugar con amigos y familia por pura diversión. El modo de juego en línea, presente desde la anterior edición, es perfecto para divertirse con más gente aunque no la tengan al lado.

La mejor música de 2023 para 2024

Si ya tienen la versión anterior del juego, la única razón por la que querrían tener Just Dance 2024 Edition es porque les gusta una o varias de las canciones exclusivas de esta entrega. La verdad es que no nos sentimos decepcionados en cuanto a la variedad presente en las nuevas 40 canciones, pues encontramos algunas de nuestras favoritas en lo que va del año como Flowers, de Milery Cyrus; Seven, de Jung Kook; Vampire, de Olivia Rodrigo; Kill Bill, de Sza; y I’m Good (Blue), de David Guetta. También hay importantes representantes del K-Pop de los últimos años con How You Like That, de Blackpink, y Butter, de BTS.

Por supuesto, no podían faltar grandes canciones de años anteriores que nunca habían estado en Just Dance. Nos encantó poder bailar Cannet Heat, de Jamiroquai, y Gimme More, de Britney Spears. También hay sorpresas curiosas. ¿Alguna vez han querido asistir a un baile de aristócratas en la Francia del siglo XVIII? Porque si es así les tenemos buenas noticias.

Pero no faltan las canciones que simplemente no nos interesa o que no nos gustan y eso hace que la colección de música se sienta desaprovechada.

Veamos el listado completo de canciones del juego:

Otro problema que encontramos con esta colección es que no hay suficientes canciones de dificultad ‘Fácil’ (las más jugadas por la mayoría) y algunas que si la tienen, tienen coreografías que parecen de dificultad mayor. En nuestros primeros intentos, sacamos mejor calificación en canciones de dificultad ‘Normal’ como I’m Good (Blue) que en unas de dificultad ‘Fácil’ como Flowers.

Just Dance Plus

Aunque parecen un buen número, las 40 canciones que incluye Just Dance 2024 Edition pronto se van a sentir como pocas y aquí entra Just Dance Plus. Este servicio por suscripción cuenta con más de 300 canciones al momento de realizar esta reseña y cada mes se agregan más. Pueden ver una lista con todas las canciones que incluye aquí.

Aunque agradecemos que tenemos un mes gratis de este servicio por la compra del juego, la verdad es que suscribirnos se siente como una obligación, especialmente si son fanáticos de esta serie de juegos de baile. Ese es un gasto de más de 200.000 pesos colombianos al año que se suma al costo del juego.

A pesar de lo mucho que disfrutamos bailando con Just Dance 2024 Edition, tenemos que ser justos en esta reseña y criticar lo dependiente que es la experiencia del servicio por suscripción. Si vale o no la pena, depende de cada jugador.

Just Dance 2024 Edition 7.4/10 Nota Lo que nos gustó - Es divertido incluso si jugamos mal.

- Excelentes coreografías.

- Cuenta con grandes éxitos del último año.

- Una gran excusa para hacer ejercicio.

- Un sistema de puntuación que no castiga mucho los errores. Lo que no nos gustó - En esencia, no es muy diferente de anteriores versiones.

- Tener que pagar una suscripción para sacarle el máximo provecho.

- La app no es compatible con todos los teléfonos.

- Falta un buen tutorial.

- La censura que tienen algunas canciones.

- No deja capturar imágenes ni video. En resumen Si son lectores atentos, seguramente notaron que los pros y contras para este juego son prácticamente los mismos que los de la versión del año anterior. Eso es porque Just Dance 2024 Edition es virtualmente el mismos juego con una colección diferente de canciones. Sigue siendo muy divertido, especialmente con familia o amigos, y una muy buena opción para hacer ejercicio cardio. Sin embargo, nos sigue molestando el enorme gasto extra que exige la suscripción a Just Dance Plus el servicio por suscripción en que se encuentran las mejores canciones.

Reseña hecha con una copia digital de Just Dance 2024 Edition para PS5 y una suscripción de un año a Just Dance Plus brindadas por Ubisoft Latinoamérica. Este juego también está disponible para Nintendo Switch y Xbox Series X|S.