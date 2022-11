Just Dance 2023 Edition – Reseña

Seremos sinceros, no tenemos mucha experiencia con esta clase de títulos. En el pasado sí dedicamos muchas horas a juegos de baile como Dance Dance Revolution y Pump It Up, pero solo habíamos tocado la serie de Ubisoft en fiestas y reuniones con amigos. Es hora de cambiar eso y dar una mirada a fondo a Just Dance 2023 Edition para esta reseña y comprender mejor este fenómeno de la escena casual.

Hemos mencionado la palabra prohibida: “casual”. Tristemente, hay una parte considerable de la comunidad ‘gamer’ que decidió despreciar los juegos descritos con esta etiqueta sin importar su naturaleza. Esos prejuicios hacen que se abstengan de experiencias muy divertidas como las que ofrece el juego del que hablamos hoy. Sin embargo, no podemos ignorar que este título también comete mucho de los pecados que le suelen achacar a los juegos casuales.

Pero antes de hablar de lo bueno y lo malo, expliquemos rápidamente qué es este juego.

¿Cómo se juega Just Dance 2023 Edition?

A diferencia de los juegos de Konami y Andamiro, Just Dance no solo nos pide mover solo los pies, sino todo el cuerpo. En la pantalla vemos a un instructor de baile y nuestro objetivo es imitar sus movimientos lo más fielmente posible. También vemos figuras guía que nos revelan con anticipación los movimientos que se acercan para que podamos realizarlos a tiempo.

Para detectar nuestros pasos de baile, el juego se enfoca en los movimientos de nuestra mano derecha. A menos que juguemos en Switch, que nos permite usar uno de los Joy Con, debemos instalar en nuestro teléfono celular la app Just Dance 2023 Controller (Android – iOS) y tenerlo en la mano mientras jugamos. Por favor revisen que esta sea compatible con su teléfono antes de adquirir el juego. Tiene problemas con algunos modelos viejos.

Es poco probable que logren una buena puntuación en sus primeros intentos con una canción a menos que sean prodigios para el baile. La idea de Just Dance 2023 Edition es que practiquemos hasta “aprendernos” las coreografías y finalmente lucir como buenos bailarines, no simplemente agitar las manos en movimientos descoordinados. Durante las primeras partidas nos vamos a sentir perdidos, incapaces de seguirle el ritmo al personaje y es imposible saber qué representan las figuras guías. La falta de un verdadero tutorial puede ser un problema para novatos confundidos, pero con dedicación y buena memoria muscular se puede llegar a un nivel profesional.

♪ Muévelo, muévelo ♫

Como seguramente saben, Just Dance es perfecto para fiestas y pasar el rato con amigos o familia. Aunque el juego puntúa nuestros movimientos, la verdadera diversión está en “intentarlo”. Equivocarse, sobre todo en movimientos que requieren coordinación con los demás jugadores, suele ser causa de risas y buenos momentos.

Por supuesto, también hay gracia en realizar una coreografía a la perfección y obtener la mejor puntuación posible. Es posible obtener buenas calificaciones movimiento solo la mano derecha de acuerdo a los movimientos en pantalla, ¿pero cuál es la gracia de eso?

La otra gran ventaja de los títulos de Just Dance es que sirven como ejercicio, representando una buena sesión de cardio. No reemplaza una visita al gimnasio, pero jugar regularmente sí puede ayudar a mantenernos en forma y quemar algunas calorías.

¿Just Dance 2023 Edition es un juego como servicio?

Esta entrega supone un cambio radical para la serie. Abandonó su anterior modo multijugador en línea, el servicio por suscripción ‘Unlimited’ y adoptó una nueva interfaz de menús. Lo que sí se mantiene es el sistema de juego y el estilo visual de los personajes y “videos” de las canciones. Visualmente sigue siendo tan fuerte e icónico como en las demás entregas. Habría sido un error cambiar ese elemento. Lo verdaderamente importante es que 2023 Edition será el último Just Dance anual. A partir de ahora no habrán nuevos juegos y todo el nuevo contenido llegará a través de actualizaciones y servicios de suscripción.

Para bien o para mal, Just Dance ahora es un juego como servicio.

Hablemos de los otros cambios que tiene. El modo en línea ‘World Dance Floor’ ha sido reemplazado por un multijugador para seis personas en el que podemos bailar con amigos. No tiene sistema de emparejamiento. Si quieren jugar con alguien más deben agregarlo como amigo. Lo bueno es que Just Dance 2023 Edition es ‘crossplay’ y podemos jugar con los demás sin importar si están en PlayStation 5, Xbox Series X|S o en Nintendo Switch.

Tranquilos, no extrañarán competir contra extraños porque cada canción y lista de reproducción tiene su propio tablero de líderes global.

Otro cambio importante está en la interfaz. Este juego pretende imitar la forma en que plataformas de ‘streaming’ como Netflix o Disney+ presentan contenido. Esto implica usar algoritmos para crear listas de canciones basadas en nuestros gustos y habilidad. También podemos encontrar listas que organizan las canciones por género, dificultad y estilo. La verdad es que esta distribución funciona bien, aunque el juego pierde un poco de personalidad por ello.

Por supuesto, esta aproximación moderna significa que Just Dance 2023 Edition tiene una especie de “pase de temporada” y sus correspondientes “misiones” para desbloquear algunos elementos cosméticos de bajo impacto. Es gratis y no hay indicaciones de que planeen cobrar por cosas similares en el futuro. La monetización está en otra parte.

Lista de canciones de Just Dance 2023 Edition

El verdadero atractivo del juego es, por supuesto, las canciones. Algo que siempre ha identificado a esta serie es su variada colección musical, entre las que siempre se encuentran algunos de los mayores éxitos del año anterior.

Este año no es la excepción y tenemos algunas de los más asiduos visitantes de las canciones más escuchadas de 2022: BTS, Harry Styles, Taylor Swift, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, The Kid Laroi y muchos más. Eso sí, nos extraña la falta de artistas latinos en la selección.

Estas son las canciones que encontrarán en la versión básica del juego.

“If You Wanna Party”- The Just Dancers

“Anything I Do” – CLiQ Ft. Ms. Banks, Alika

“As It Was” – Harry Styles

“Boy With Luv” – BTS Ft. Halsey

“Bring Me To Life” – Evanescence

“Can’t stop the feeling” – Justin Timberlake

“Danger! High Voltage” – Electric Six

“Disco Inferno” – The Trammps

“drivers license” – Olivia Rodrigo

“Dynamite” – BTS

“Good Ones” – Charli XCX

“Heat Waves” – Glass Animals

“I Knew You Were Trouble” – Taylor Swift

“Locked Out of Heaven” – Bruno Mars

“Love Me Land” – Zara Larsson

“Magic” – Kylie Minogue

“Majesty” – Apashe ft. Wasiu

“Million Dollar Baby” – Ava Max

“MORE” – K/DA

“Numb” – Linkin Park

“Physical” – Dua Lipa

“Psycho” – Red Velvet

“Radioactive” – Imagine Dragons

“Rather Be” – Clean Bandit Ft. Jess Glynne

“Sissy That Walk” – RuPaul

“STAY” – The Kid LAROI & Justin Bieber

“Sweet but Psycho” – Ava Max

“Telephone” – Lady Gaga Ft. Beyoncé

“Therefore, I Am” – Billie Eilish

“Top Of the World” – Shawn Mendes

“Toxic” – Britney Spears

“Walking On Sunshine” – Top Culture

“WANNABE” – ITZY

“Watch Out for This (Bumaye)” – Major Lazer, The Flexican, FS Green & Busy Signal

“We Don’t Talk About Bruno” – Encanto

“Playground” – Bea Miller

“Witch” – Apashe Ft. Alina Pash

“Woman” – Doja Cat

“Wouldn’t It Be Nice” – The Sunlight Shakers

“Zooby Doo” – Tigermonkey

Estas 40 canciones nos van a tener moviéndonos por un buen rato, pero eventualmente sentiremos que son pocas. Aquí entra el elemento más interesante y problemático del juego.

Tenemos que hablar de Just Dance+

Just Dance+ es el nuevo servicio por suscripción que reemplazó a Unlimited para esta entrega. Agrega al juego más de 100 canciones y sabemos que llegarán aún más con el paso de los meses. Entre estas se cuentan grandes éxitos de todos los tiempos, incluyendo algunas que definitivamente vamos a querer bailar: Hey ya! de Outkast, Bad Romance de Lady Gaga, It’s Raining Men de Weather Girls, Cheap Thrills de Sia, muy buenos ‘covers’ de Blue (Da Ba Dee), One More Time, Everybody (Backstreet’s back) y muchas más.

Pero eso es un costo extra a los más de 200.000 pesos colombianos que vale el juego base, uno que tendremos que pagar cada cierto tiempo si queremos seguir disfrutando las canciones. Nosotros gozamos con las canciones de Just Dance+ incluso más que con las 40 que vienen con el juego base, pero la idea de pagar extra para mantenerlas cuando termine la suscripción que nos dio Ubisoft para hacer esta reseña no resulta demasiado atractiva.

Esta clase de servicios de suscripción para juegos de pago son justamente criticables, pero también son la triste realidad de la industria. Lo importante es que, con o sin las canciones extra, Just Dance 2023 Edition es una gran fuente de diversión para toda la familia.

Just Dance 2023 Edition 7.4/10 Nota Lo que nos gustó - Es divertido incluso si jugamos mal.

- Excelentes coreografías.

- Cuenta con grandes éxitos del último año.

- Una gran excusa para hacer ejercicio.

- Un sistema de puntuación que no castiga mucho los errores. Lo que no nos gustó - En esencia, no es muy diferente de anteriores versiones.

- Tener que pagar una suscripción para sacarle el máximo provecho.

- Falta de artistas latinos.

- La app no es compatible con todos los teléfonos.

- Falta un buen tutorial.

- No deja capturar imágenes ni video.

- Tiene No se habla de Bruno, pero está en inglés. En resumen Just Dance 2023 Edition nos proporciona mucha diversión con amigos y familia, una necesaria sesión de ejercicios y hasta un interesante reto de habilidad si decidimos ir por los mejores puntajes posibles. La pasamos muy bien bailando Physical, Stay y No se habla de Bruno, pero es una lástima que algunas de las mejores canciones se escondan tras una suscripción de pago. Su verdadero problema es que es demasiado similar a las versiones anteriores y no hay razones para comprar este nuevo juego si no aman las canciones que contiene.

Reseña hecha con una copia digital de Just Dance 2023 Edition para PS5 y una suscripción de un año a Just Dance+ brindadas por Ubisoft Latinoamérica.