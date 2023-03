Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – Reseña

Masahiro Sakurai, padre de Kirby, solo estuvo a cargo en la dirección de Kirby’s Dream Land (GB), Kirby’s Adventure (NES) y Kirby Super Star (SNES). Por lo menos en lo que a plataformas se refiere, el género que ha definido a la bola rosa. De la enorme cantidad de títulos de Kirby que existen en el mercado desde su nacimiento, esos tres juegos han marcado su legado. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe es el ‘remake’ para Switch de un juego original de Wii que intentó tomar varias ideas de esa terna y reaplicarlas.

Veamos el contexto de su lanzamiento en 2011. Los juegos de plataformas con multijugador local para cuatro jugadores habían demostrado fuerte potencial gracias a New Super Mario Bros. Wii (2009). La evolución del título para DS fue un éxito inmediato en los hogares. El año siguiente hacia la misma fecha de noviembre, Retro Studios lanzaba Donkey Kong Country Returns (2010) también en Wii, que aunque solo permitía dos jugadores simultáneos, nos llevaba de regreso a la isla DK.

¿Cuál otro plataformas de Nintendo tenía la posibilidad de «regresar» con multijugador? El mismo que ha probado los géneros habidos y por haber. Kirby’s Return to Dream Land reunía a aliados y enemigos de Kirby por igual, a través de niveles que no variaban a lo visto con anterioridad en sus juegos. Hasta cuatro jugadores se podían unir para superar los ocho mundos de juego con los que cuenta, sumado a súper poderes en habilidades de copia.

Del mismo modo que New Super Mario Bros. U y Donkey Kong Country: Tropical Freeze fueron adaptados a Switch con ciertas adiciones, Kirby’s Return to Dream Land corre la misma suerte en su edición Deluxe. Técnicamente es un ‘remake’ y los personajes reciben un delineado para resaltar entre la sobrecarga de colores. Sin embargo, en el aspecto visual no captamos un cambio significativo frente a la versión de Wii. Si ponemos ambas versiones juntas seguro notamos los detalles, pero son tan leves que a duras penas importan.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe nos permite recorrer toda la aventura principal con máximo cuatro jugadores simultáneos. Su dificultad es lo bastante reducida como para que signifique un problema mayor a los que prefieran el camino de lobo solitario. En cada nivel debemos recuperar esferas de energía para un total de 120. Dichas esferas las recolectamos para ayudar a un personaje varado llamado Magolor, cuya nave aérea se estrella y debemos recuperar sus partes a través de cinco mundos.

Otros tres mundos nos esperan con un jefe final predecible que perpetua la fórmula de la serie Kirby, sin mayores variaciones interdimensionales. Tal como sucedió con el excelente Kirby and the Forgotten Land, diferentes aspectos cooperativos del cancelado «Kirby 3D» para GameCube se trasladaron a juegos como Return to Dream Land (Wii) y Kirby Star Allies (Switch). De esta manera, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe conserva aquella misma jugabilidad, haciendo real el proyecto de GameCube en tres juegos para Switch.

Más allá de la tierra de los sueños…

Examinando el pasado, no es extraño ver la influencia principal de uno de los tres Kirby de Sakurai, exactamente Kirby Super Star. Este clásico de SNES es catalogado como el más sobresaliente juego de la bola rosa, siendo además el menos convencional de todos. Los comandos o combos en las habilidades de copia los vimos por primera vez en Super Star y en Return to Dream Land Deluxe se amplían todavía más. Del mismo modo, Super Star también debutó el uso de sombreros para cada poder de Kirby. Ambas cosas las heredaría Super Smash Bros.

Evolucionando lo visto en Kirby’s Adventure con dichos elementos, la barra de energía pasó a ser una más tradicional en Super Star. El ‘omnibus’ compuesto por seis subjuegos principales y tres minijuegos, se manifiesta en Return to Dream Land Deluxe con una compilación. ‘Merry Magoland’ es un área creada para la versión de Switch, en donde podemos participar en minijuegos competitivos para 1 a 4 jugadores. Estos minijuegos antes eran menos y se desbloqueaban con la recolección de esferas de energía. En ‘Merry Magoland’ podemos acceder a una mayor cantidad desde el principio, un modo alterno al de la historia principal.

‘Puño de hierro’ perfecto.

Este parque de minijuegos es un ‘crossover’ de los que han aparecido a través de los diferentes títulos en la historia de Kirby. En el caso de cuatro usuarios, todos deben jugar en el mismo sistema y no hay posibilidad de juego en línea simultáneo. Solo el minijuego ‘Samurái Kirby 100’ tiene una interesante opción «battle royale», que toma los últimos 100 mejores tiempos registrados y define un ganador. Este hace uso de Nintendo Switch Online para registrar los tiempos, pero no es una competencia al mismo tiempo, es decir, no es ‘online’.

Una novedad mayor para Kirby’s Return to Dream Land Deluxe es el modo extra como epílogo para Magolor: El viajero interdimensional. Para acceder a éste sí necesitamos completar el juego principal. Magolor resulta en otra dimensión pero sin su poder mágico que lo ayude. Debido a esto controlamos un personaje que necesita recuperar sus poderes, en reinos que le dan un descanso al colorido mundo de Kirby. Aún así nos enfrentamos a enemigos conocidos y versiones potenciadas de los jefes en el modo principal. Igualmente podemos jugar este modo extra con cuatro jugadores, pero todos son un Magolor de diferente color.

La aventura alterna de Magolor es parte de lo nuevo en Switch.

El elemento que más llama la atención son las súper habilidades de copia, pues muestran vistosos ataques de rayo, fuego, hielo, martillo y espada. Estos cubren casi que toda la pantalla y arrasan con enemigos y obstáculos a la redonda, pero solo son dedicados a secciones cortas. En los minijuegos tenemos infalibles recomendaciones como ‘Puño de hierro’, ‘Samurái Kirby’, ‘Tenis-Bomba’, ‘Atrapahuevos’ o ‘Tiro al Blanco’, entre varios. Jugarlos nos otorga estampillas que podemos coleccionar para desbloquear máscaras. Estos cosméticos para los personajes jugables aplican un cómico cambio estético a Kirby y compañía.

No nos chocaremos con un grado de dificultad significativo en Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, haciéndolo una opción de plataformas ideal para los que apenas comienzan en el género. Lo divertido, como suele suceder en Super Mario o Donkey Kong, yace en el juego compartido entre varios jugadores de forma local. Quienes posean otro cooperativo de Kirby como Star Allies tampoco tienen muchas razones para cambiarlo. Eso sí, si deben decidir entre Kirby’s Return to Dream Land Deluxe y Kirby and the Forgotten Land, este último tiene todas las de ganar.

Kirby's Return to Dream Land Deluxe 8/10 Nota Lo que nos gustó - Las súper habilidades de copia.

- Todos los minijuegos abiertos en el modo 'Merry Magoland'.

- Un multijugador cooperativo para toda la familia. Lo que no nos gustó - Por su público objetivo, tiene una leve dificultad.

- Repite muchos de los elementos en juegos previos de Kirby.

- Aparte de 'El viajero interdimensional', no es un cambio muy grande respecto a Wii. En resumen Kirby's Return to Dream Land Deluxe es un 'remake' que no cambia drásticamente el juego de Wii en el apartado gráfico. En su lugar, añade una mayor selección de minijuegos provenientes de la historia de Kirby, abiertos desde el comienzo. El posjuego que permite controlar a Magolor es un modo bienvenido para la versión de Switch, mientras que la opción de multijugador local recuerda a otras franquicias de Nintendo en los años de Wii. En cuestión de 'remake' multijugador, tal vez Kirby Air Ride habría sido una mejor elección.

Reseña hecha con una copia digital de Kirby’s Return to Dream Land Deluxe para Nintendo Switch brindada por Nintendo of America.