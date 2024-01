Lanzamiento de PS5 Pro y Switch 2 sería en 2024, según analistas

Como es costumbre, el portal gamesindustry ha reunido a un panel de expertos analistas de su confianza para pronosticar el año que inicia en la industria de los videojuegos. Entre varios de estos pronósticos —y análisis de sus predicciones anteriores— resaltan algunas que revelan información sobre el posible lanzamiento de nuevo ‘hardware’ o consolas.

Índice

Precio y lanzamiento de Nintendo Switch 2

Serkan Toto, director general de la consultora Kantan Games, ha dicho que piensa que Nintendo lanzará Switch 2 en el 2024. Anteriormente, les informamos que el portal Video Games Chronicle reportó que los kits de desarrollo de Nintendo Switch 2 ya están en manos de las principales compañías desarrolladoras de videojuegos. Adicionalmente, Serkan Toto —además de confirmar la información de VGC, agregó que es muy probable que Switch 2 sea una versión mejorada de la consola ya existente.

«También es probable que la próxima consola sea una iteración más que una revolución. Nintendo podría añadir algunas campanas y silbatos al dispositivo, pero será similar a la actual Switch» Serkan Toto en entrevista para gamesindustry.

Por último, el director general de la consultora Kantan Games, pronostico que el precio de lanzamiento de Nintendo Switch 2 podría rondar entre los $400 USD (aproximadamente, $1.600.000 COP, sin impuestos) y sus juegos estarán a un precio estándar de $70 USD. Esto no es una sorpresa, ya que fue el precio de lanzamiento de TLOZ: Tears of the Kingdom.

Imagen refenrecia.

Tom Wijman, secundo estas predicciones y agregó que Switch 2 llegará con un esperado juego de Mario en 3D y compatibilidad con los juegos de la consola anterior.

Precio y lanzamiento de PS5 Pro (PlayStation 5)

Lisa Cosmas Hanson, presidenta de Niko Partners, espera que el 2024 este enfocado al lanzamiento de nuevas consolas y destacó que en el 2024 veremos el lanzamiento de PlayStation 5 Pro (PS5) y un nuevo contendiente para el Steam Deck. Sin embargo, ninguno de los analistas reunidos por el portal ingles se atrevió a pronosticar un precio para el PlayStation 5 Pro (PS5). Cabe resaltar que, el pasado 18 de diciembre Jeff Grubb hizo eco de unos rumores que afirman que el precio de la PlayStation 5 Pro (PS5) será de $600 USD (aproximadamente $2.400.000 COP, sin impuestos).

Fuente: Gamesindustry