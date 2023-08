Hace poco revelamos las nuevas ‘skins’ o aspectos Cósmicos que llegarían al juego de Riot Games a finales de agosto, pero una de ellas está desatando mucha controversia entre la comunidad ‘gamer’. Junto a los nuevos aspectos de Nautilus, Bel’Veth, Sion, Nunu & Willump en League of Legends también anunciaron la primera variante mítica de LoL: la skin Jhin Oscuridad cósmica devastadora.

Esta no es exactamente una ‘skin’ nueva. En realidad se acerca más a un ‘chroma’ o nuevo color para un aspecto que ya existe: Jhin Oscuridad cósmica. Si no lo han visto aún, pueden ver cómo luce en acción en el siguiente video. Podrán notar que no solo cambia su color respecto al original, sino que algunos de sus efectos son diferentes.

Hasta aquí, todo normal. Los chromas o recoloraciones son bastante comunes en este juego. Entonces…

¿Cuál es el problema con el aspecto o ‘skin’ mítica Jhin Oscuridad cósmica devastadora en LoL?

El problema es la forma de conseguirlo. Los chromas o recoloraciones se pueden conseguir comprándolos con RP en la tienda, con fragmentos o como parte de eventos. No es así en este caso.

La única forma de conseguir la variante ‘skin’ mítica Jhin Oscuridad cósmica devastadora en League of Legends es mediante las Cápsulas Cósmicas 2023. Estos son objetos que se pueden comprar en la tienda con RP y cuyo contenido no conocemos con anterioridad. Cuando compramos uno y lo abrimos podemos obtener al azar fragmentos de aspectos, bolsas de sorpresas o la ‘skin’ mítica.

El problema es que solo hay un 1% de posibilidades de obtener la ‘skin’ mítica de una de estas cápsulas. Si no hemos conseguir la ‘skin’ tras abrir 29 cápsulas, se nos asegura que la 30 que abramos sí la tendrá. Ya que no podemos comprar directamente el chroma, conseguirlo nos puede costar cualquier valor entre 750 y 22.500 RP.

Esta es una combinación de los peores aspectos de los ‘lootboxes’ (cajas de botín) y gachapones, dos de los sistemas de monetización más criticados que existen en el mundo de los videojuegos. En estos no podemos estar seguros de qué recibiremos por nuestra compra hasta que hemos gastado el dinero.

¿Es un chroma o es una variante de ‘skin?

Uno de los principales motores de la controversia es que los jugadores de League of Legends no tienen claro si Jhin Oscuridad cósmica devastadora es realmente un nuevo aspecto, una variante o simplemente un ‘chroma’ para la ‘skin’ ya existente Jhin Oscuridad cósmica.

Aunque puede parecer solo un ‘chroma’ —visualmente no es más que una recoloración— técnicamente sí es una nueva ‘skin’. No requiere que los jugadores tengan el aspecto original y eso la hace una ‘skin’ propia. no un chroma. Además, como vieron en el video de arriba, tiene efectos únicos.

Aún así, la gente no está contenta.

Cómo han reaccionado los jugadores a la noticia

La comunidad ‘gamer’ de League of Legends o LoL no está nada feliz con la noticia de que la única forma de conseguir la variante ‘skin’ mítica Jhin Oscuridad cósmica devastadora es un ‘gacha’. Están acostumbrados a conseguir nuevos aspectos gastando dinero específicamente para obtener el cosméticos que quieren —uno de los sistemas de monetización que suele ser aceptado de forma positiva— y no «apostando» por obtenerlo.

En estos momentos, el subreddit oficial de League of Legends está lleno de publicaciones que describen este sistema como asqueroso y que dicen que Riot Games está enloqueciendo. Incluso jugadores que se describen a si mismos como «ballenas» —aquellos que hacen grandes gastos en microtransacciones— están criticando negativamente el nuevo sistema.

En comunicación con GamerFocus, la jugadora de LoL y ‘streamer’ colombiana CoronelMasters dijo que “Riot está abusando de los fanáticos que disfrutan coleccionar skins de su campeón favorito. Yo sé que no te están obligando a comprarlas, pero no es justo para el sector de jugadores que invierten en el juego tener que gastar tanto por algo que no tiene tanta relevancia como una skin de prestigio”.

Otra jugadora colombiana, conocida en línea como Triunviratum, nos dijo que “Riot está buscando explotar la venta de ‘skins’ a otro nivel” y cree que a pesar de las quejas de la comunidad, la empresa no va a abandonar sus planes porque siempre hay quien participe en el mercado por más impopular que sea.

También compartió con nosotros este meme, burlándose del hecho de que esta no es realmente una ‘skin’ nueva, sino una recoloración.

¿Por qué Riot Games está haciendo esto?

Según el comunicado oficial publicado en el sitio web del juego, las nuevas ‘skins’ o aspectos míticos “buscan satisfacer a los jugadores que quieren contenido muy raro y exclusivo”. Inicialmente crearon los aspectos prestigiosos con este objetivo, pero como se volvieron más fáciles de conseguir gracias a la mayor disponibilidad de Esencia Mítica, decidieron crear otro tipo de cosméticos que fueran escasos.

Agregaron que “quieren hallar otras maneras de ofrecer objetos exclusivos que hagan que los jugadores se sientan especiales por tenerlos”.

Los jugadores han criticado esta explicación, tachándola como «una excusa para monetizar más el juego».

¿Cambiará Riot de opinion respecto al aspecto o ‘skin’ mítica Jhin Oscuridad cósmica?

En el mismo comunicado oficial, dicen que “siempre tratan de ser muy cautelosos y metódicos cuando se trata de algo relacionado con la monetización. Si lo prueban y no funciona, entonces lo reevaluaran o cambiarán”. La reacción inicial de la comunidad claramente indica que los jugadores no quieren ver un sistema ‘gacha’ en League of Legends.

Pero algunos creen que cuando Riot dice que «si lo prueban y no funciona, lo reevaluarán o cambiarán» no se refieren en absoluto a lo que piense la comunidad, sino a si resulta o no rentable.

Nosotros nos pusimos en contacto con representantes de Riot Games para Latinoamérica y les pedimos una aclaración al respecto. Al momento de publicar esta nota no hemos recibido una respuesta. Si esta eventualmente llega, actualizaremos el texto.

Antes de terminar vale la pena mencionar que esta no es la única controversia reciente relacionada con LoL. Recientemente se puso a la venta un aspecto definitivo para Samira durante el evento Soul Fighters que no estuvo a la altura de las expectativas ni de su alto precio: 3250 RP.

Ya veremos cómo evoluciona esta situación y si la rabia de la comunidad logra que Riot Games se vuelva para atrás con sus planes con la variante del aspecto o ‘skin’ mítica Jhin Oscuridad cósmica y salvan a League of Legends o LoL de otro sistema de monetización supuestamente predatorio.