Loop Hero – Reseña

El mundo ha dejado de existir, pero a pesar de eso despiertas. No sabes quién eres ni dónde estás, solo hay un camino en bucle frente a ti y enemigos que te atacan sin piedad. De repente recuerdas una montaña y esta aparece en el vacío, luego una pradera y un bosque. Te das cuenta que tus recuerdos pueden restaurar el mundo poco a poco, pero hay una pregunta más importante: ¿merece el mundo ser restaurado?

Este es el planteamiento de Loop Hero, un juego desarrollado por el estudio ruso Four Quarters y publicado por Devolver Digital. Aunque su historia es intrigante, lo verdaderamente interesante de este título es la forma en que la trama se encuentra directamente relacionada con los sistemas de juego. Toma elementos conocidos de diversos géneros y los mezcla de forma única y original.

Loop Hero es un ‘roguelike‘… más o menos. También es un ‘idle game’, juego de cartas, RPG de combates por turnos y ‘tower defense’ a la inversa. Es realmente difícil describir la forma en que se combina todo esto, pero haremos nuestro mejor esfuerzo.

No tenemos control directo sobre el héroe de género ambiguo. Él o ella se limita a recorrer el bucle y atacar automáticamente a los enemigos que encuentra cuando su barra de acción se llena. ¿Qué hacemos nosotros? Le equipamos y creamos su mundo. Cada vez que derrota a un enemigo, podemos obtener equipo o cartas. El primero lo usamos para mejorar las habilidades del protagonista y con las cartas podemos darle vida al mundo. Podemos ponerlas alrededor o en el interior del bucle —dependiendo la carta que sea— y esta generará ventajas o enemigos cada vez más difíciles, pero de los que obtenemos nuevas cartas, equipo y materiales.

Al morir, regresamos a un asentamiento que vamos construyendo poco a poco con los materiales reunidos. Nuevos edificios atraen nuevos sobrevivientes del apocalipsis, nos dan nuevas ventajas e incluso diferentes clases de personajes con habilidades radicalmente diferentes, como el veloz pícaro o el nigromante que invoca esqueletos para atacar.

Aunque ninguno de estos elementos es nuevo en el mundo de los videojuegos, la forma en que Loop Hero los combina es algo que no habíamos visto antes. Esa novedad lo vuelve atractivo de inmediato, pero es la sencilla forma de jugar la que lo puede convertir en una adicción.

Este juego dispone todo para que nuestra experiencia resulte cómoda y revela poco a poco sorpresas que nos mantienen intrigados. Podemos pausar la acción en cualquier momento para revisar el equipamiento y acomodar cartas. Si resulta muy lento, podemos duplicar la velocidad a la que se mueve por el bucle. Si cometemos un error poniendo una carta en un mal lugar, hay otras que nos permiten eliminarla.

Las sorpresas a las que nos referimos son principalmente los ‘combos’ de cartas. Podemos poner una arboleda sangrienta junto a una arboleda para que las raíces de las plantas devoren a los enemigos debilitados o nueve rocas juntas para que formen una gran montaña que aumenta mucho nuestra salud… pero la arboleda eventualmente dará vida a un poderoso golem de sangre y la montaña genera veloces arpías que se ubican en cualquier parte del bucle. Todo efecto positivo tiene una reacción negativa y viceversa. Pongan una mansión vampírica al lado de una aldea y miren lo que ocurre tras algunos turnos. Lo mejor de estos combos es que el juego no nos dice qué va a ocurrir o solo nos da sutiles pistas. Descubrir estos efectos es siempre un gusto, incluso cuando no funcionan en nuestro beneficio.

Una partida puede durar entre 15 y 45 minutos, pero el interés en jugar un nuevo bucle para descubrir qué hacen las cartas desbloqueadas, intentar nuevas estrategias o probar suerte es demasiado fuerte. Cuando nos damos cuenta, hemos jugado por horas.

Otro gran atractivo de Loop Hero está en su historia. Las razones detrás del fin del mundo y el poder que tiene el protagonista para recrearlo mediante sus recuerdos se van revelando poco a poco. Esto lo hace a través de los objetos que encontramos, diálogos con los personajes y los comentarios de los cuatro jefes que encontramos al final de las partidas (eso sin contar los múltiples jefes secretos).

A pesar de la apariencia simple del juego —que imita el estilo visual 8-bit y la presentación de los RPG de los años ochenta— la trama es muy elaborada. Esta funciona alrededor de ideas metafísicas sobre el universo, la creación, la memoria humana y hasta la naturaleza de Dios. La maldad y falta de esperanza que vemos en nuestro camino también hace que nos preguntemos si el mundo era en realidad un buen lugar y si no es mejor que desaparezca por completo.

Las primeras 10-20 horas pasan volando y no podemos esperar a desbloquear una nueva carta o clase de personaje para descubrir qué nos ofrece, pero no todo en Loop Hero es una maravilla. Eventualmente llega un punto en que el juego comienza a estancarse. Es verdad que siempre conseguimos recursos, incluso si morimos. Pero la cantidad que necesitamos para progresar y las pocas pistas que nos da el juego sobre cómo obtenerlos hacen que sintamos que no ‘avanzamos’. Esto no es un error de diseño, este título está hecho para que sigamos descubriendo y desbloqueando elementos por decenas de horas, pero muchos jugadores se pueden llegar a cansar.

La música, aunque efectiva, tampoco es nada especial. Las melodías cambian a medida que el personaje avanza por el bucle, pero lo hacen de forma brusca y no siempre enfatizan la intensidad del momento. Algunas canciones se parecen mucho entre sí y pueden llegar a aburrir. Pueden escuchar la banda sonora aquí.

Por último, es un juego en el que dependemos demasiado de la suerte. Hay partidas que se arruinan simplemente porque no nos salió esa carta que necesitábamos o porque el azar se puso tacaño con el equipo. Esto puede resultar frustrante, sobre todo si nos encontramos en una mala racha.

A pesar de estos problemas, Loop Hero es un juego fascinante. Es una mezcla perfecta de sistemas muy variados que dan forma a un título muy especial. Les recomendamos que lo jueguen, aunque tal vez sea buena idea poner una alarma para recordarles que el mundo real existe y el tiempo no se detiene mientras dan vueltas y vueltas al mismo camino.

Loop Hero 8/10 Nota Lo que nos gustó - Una ingeniosa combinación de sistemas de juego.

- Historia interesante y más profunda de lo que parece.

- Fácil de aprender a jugar.

- Constante introducción de nuevas mecánicas y sorpresas. Lo que no nos gustó - Hay puntos en los que es fácil sentirse estancados por la falta de progreso.

- La música no es mala, pero es poco memorable y repetitiva.

- Dependemos demasiado de la suerte en cada partida. En resumen Loop Hero es una agradable sorpresa que esconde una gran profundidad y variedad mecánica detrás de su simple arte pixelado. Los sencillos sistemas de juego básico hacen que sea muy adictivo y la forma en que va revelando sorpresas y nuevas formas de jugar nos mantienen pegados durante mucho tiempo, tal vez decenas de horas. Hay momentos en que se puede volver frustrante y no todos van a tener la paciencia necesaria para llegar a su final, pero sea cual sea el tiempo que le dediquen, vale totalmente la pena sumergirse en este divertido título.

Reseña hecha con una copia digital de Loop Hero para Steam brindada por Devolver Digital.