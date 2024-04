Hatsune Miku se une a Crypt of the Necrodancer

A pesar de haber sido lanzado hace nueve años, este juego indie de ritmo y exploración de calabozos sigue siendo muy popular. Por eso no nos extraña que siga recibiendo contenido. El próximo DLC de Crypt of the Necrodancer agrega a un personaje muy popular al juego: la cantante virtual Hatsune Miku acompañada de 15 canciones, incluyendo un par completamente nuevas.

Pueden ver el tráiler de este nuevo contenido descargable a continuación.

No se trata solo de un personaje y nuevas canciones. Todas las armaduras tendrán nuevas versiones apropiadas para Miku y ella tendrá una nueva habilidad: ‘Cantar’.

La lista de canciones incluidas en el DLC son las siguientes:

1-1: Too Real – Danny Baranowsky

1-2: Wonder Style – colate

1-3: SURVIVE (Foxsky Remix) – Umetora

2-1: Ten Thousand Stars – Circus-P

2-2: Lucky Orb (Clean Tears Remix) – emon(Tes.)

2-3: UNDERWATER (Rexium Remix) – Hylen

3-1: Highlight – KIRA

3-2: Intergalactic Bound – CircusP y Yunosuke

3-3: Hello Builder – Utsu-P

4-1: MikuFiesta – AlexTrip Sands

4-2: Can’t Make A Song!! – beat_shobon

4-3: Be Furious (Reno Remix) – Ocelot

5-1: sweety glitch – gaburyu & nyankobrq

5-2: Thousand Little Voices – Vault Kid & FlangerMoose

5-3: My One and Oni – Danny Baranowsky

Este DLC ya se encuentra disponible en PC (mediante Steam) a 5.500 pesos colombianos y en PlayStation $1.99 dólares (aproximadamente 7.500 pesos colombianos). Tiene un descuento de 10% por su lanzamiento.

¿Y que pasa con la versión para Switch? El DLC de Hatsune Miku llegará más adelante a Crypt of The Necrodancer para la consola de Nintendo, pero no han revelado cuándo.