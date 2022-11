¿Cuándo podremos jugar Marvel Snap con amigos?

El juego de cartas de Nuverse y Second Dinner Studios sigue ganando popularidad rápidamente. Esto no se debe solo a su uso de los personajes de Marvel, sino a su adictivo sistema de juego fácil de aprender y en el que las partidas no duran más de cinco minutos. Sin embargo, los jugadores de Marvel Snap tenemos una frustración, todavía no hay un modo que nos permita jugar contra nuestros amigos en partidas amistosas.

Actualmente, la única forma de jugar es participando en partidas de clasificación o ‘ranked’. Pero sabemos que los desarrolladores tendrán listas muy pronto nuevas formas de disfrutar este título.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de las partidas amistosas de Marvel Snap?

En una charla con la publicación The Washington Post, Second Dinner Studios reveló que el Modo Batalla — que nos permitirá jugar partidas de Marvel Snap con amigos — llegará al juego antes de que termine el año 2022.

Aunque no dijeron la fecha exacta, eso significa que esta modalidad estará lista muy pronto. Actualizaremos esta nota cuando conozcamos el día exacto de su lanzamiento.

Marvel Snap se puede descargar gratis para PC (mediante Steam), teléfonos y otros dispositivos móviles iOS y Android. Ya está disponible en Colombia.

Fuente: The Washington Post