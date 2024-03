Mediterranea Inferno (PS5) – Reseña

La pandemia de COVID-19 es un trauma compartido. Ya sea por la enfermedad en sí o por los confinamientos, todos nos vimos afectados por ella. Han sido varios los juegos y películas que han tratado de expresar esa brutal experiencia, pero ninguna la ha capturado de forma tan dura como el videojuego Mediterranea Inferno y en esta reseña vamos a hablar de esta impresionante obra.

Este juego independiente es una novela visual. Eso significa que la jugabilidad se limita a la toma de decisiones en ciertos momentos de la trama. Sabemos que este tipo de títulos no son del agrado de cierta parte de la comunidad ‘gamer’, que lamentan “la falta de interactividad”. Esa es una posición respetable, pero por culpa de ella se están perdiendo algunas de las historias más poderosas que hay en los videojuegos.

En 2019, Claudio, Andrea y Mida eran conocidos como ‘il ragazzi del sole’ (‘los niños del sol’) en los bares y discotecas gay de Milán. Eran las almas de la fiesta, queridos y deseados por todos… hasta que llegó la pandemia de COVID-19. Ahora, dos años después, los tres amigos finalmente pueden reunirse para pasar unas vacaciones juntos. Pero el confinamiento los cambió para siempre y la promesa de un ente sobrenatural de convertir sus sueños en realidad puede llevarlos a la tragedia.

Esta es una historia muy poderosa sobre una generación perdida. Sobre los extremos a los que nos llevó la pandemia y el trauma colectivo en que se convirtió. Cada uno de los tres protagonistas sufrió de un modo diferente, viendo sus identidades disolverse mientras el mundo cambiaba a su alrededor. La falta de control, socialización y la enfermedad los dañaron y ahora quieren recuperar el tiempo perdido, algo que tal vez no sea posible sin intervención divina.

Cómo alcanzar el paraíso

Las mecánicas se limitan a pasar los textos y a tomar ciertas decisiones en momentos clave. Algunas solo cambian algunos diálogos, pero otras determinan el rumbo que seguirá la historia. El misterioso ser llamado Madama nos ofrece unas frutas capaces de crear espejismos en los que los protagonistas ven sus más profundos deseos hacerse realidad. En los espejismos podemos seleccionar diferentes objetos para interactuar con ellos o seguir diferentes rutas (aunque no podemos movernos con libertad). Así podemos encontrar algunos secretos y Cartas de Santini, importantes objetos coleccionables ocultos.

Si alguno de los protagonistas come cuatro de frutas de espejismos antes del final del juego, puede “ascender al paraíso”. El problema es que las “monedas de verano” que conseguimos a lo largo del juego para comprar las frutas y las decisiones que tomamos solo permiten que uno de ellos logre ese objetivo. El conflicto está servido.

Hay cuatro posibles finales en Mediterranea Inferno. Uno para cada personaje “alcanzando la ascensión” y otro más si logramos recoger ocho cartas de Santini, algo que requiere varias partidas. Como en tantas otras novelas visuales, se nos anima a jugar la historia varias veces para ver todas las rutas posibles y conseguir el “mejor final” (noten las comillas). Para ello, nos da la posibilidad de aumentar la velocidad del juego tras pasarlo una vez. Personalmente hubiera preferido la opción de seleccionar capítulo, pero no es nada grave. La primera partida se termina en menos de tres horas y las siguientes en menos de una.

Verano eterno en el Mediterraneo

Otra razón por la que vale la pena explorar las diferentes rutas es para ver el diferente arte presente en el juego. Al ver los gráficos por primera vez pueden resultar poco llamativos, pero como se suele decir, “las apariencias engañan”. Son dibujos hechos a mano con un ligero estilo ‘manga’ y sin mucho detalle, pero resultan perfectos para el tono surrealista que descubrimos rápidamente. También usa algunos elementos tridimensionales que crean un contraste muy atractivo, haciendo que todo luzca aún más extraño e intrigante.

Además de los bizarros escenarios de los espejismos, los cuales reflejan la personalidad de cada personaje, tenemos mucha iconografía católica, a veces usada de un modo más subversivo que en el mismo Blasphemous. El resultado es increíble. Nos encontramos con imágenes realmente evocadoras que combinan religiosidad con sensualidad y otras bastante perturbadoras, sobre todo en la parte final cuando la trama da un giro bastante esperado hacia el terror.

Las melodías que acompañan la historia —y que son compuestas por su mismo desarrollador— también son una maravilla. Tonadas electrónicas y ambientales que usan a la perfección la disonancia, mientras que otras resultan relajantes y hasta alegres. Está en Spotify y les recomiendo mucho que la escuchen.

Infierno pospandemia

Mediterranea Inferno toma una aproximación filosófica a las cuestiones de estos tres chicos sobre la identidad y la sociedad. Los tres protagonistas son jóvenes gays que estaban completamente entregados al hedonismo y se definían a si mismos en el sexo, la rumba, las drogas y demás excesos. El confinamiento les obligó a enfrentarse consigo mismos y no les gustó lo que vieron. Es por eso que están tan desesperados por recuperar esa vida o encontrar nuevas razones para seguir adelante.

Creo que el juego comete un error al tratar de dar respuestas a sus preguntas. Hay personajes que parecen querer hacer de terapistas de Claudio, Andrea y Mida, dándoles consejos que —a simple vista— parecen buenos, pero que chocan fuertemente con el tono del juego. El omnipresente nihilismo pierde fuerza cuando se presenta una salida “obvia”, incluso si los personajes deciden no tomarla.

La sexualidad de los protagonistas también forma parte importante del desarrollo. Aunque no hay escenas explícitas ni muestran genitales, hay mucho simbolismo sexual y los diálogos no dejan lugar a la imaginación.

Hablando de los diálogos, resulta muy grato que esté completamente traducido al español. Eso sí, es el español de España. Prepárense a leer mucho sobre ‘pollas’ y ‘cojones’. Aunque es un buen trabajo de traducción, tiene algunos errores que pueden resultar molestos. Hay palabras que están sin traducir y no puedo superar que en el menú de opciones podamos poner los textos en “velocidad normar”.

Ojalá ese fuera el único problema de Mediterranea Inferno, pero hay uno verdaderamente grave: tiene muchos ‘bugs’. Creo honestamente que este juego merece una nota sobre 8, pero no puedo dársela tomando en cuenta todos los errores que encontré mientras jugaba en PS5. Pantallas que se quedaban en negro y que nunca cargaban, bloqueos completos y una ocasión en que la partida se negaba a grabar, haciéndome perder casi una hora de juego. Espero que todo esto sea corregido mediante futuras actualizaciones y que a quienes jueguen en otras plataformas no les pase lo mismo.

Aunque no es necesariamente un problema, también debo decir que es un juego supremamente italiano. Hace muchas referencias a la historia y la cultura popular de ese país europeo y es posible que quienes no estén familiarizados con él no entiendan detalles interesantes y elementos críticos para entender la trama.

♪ Rumba, rumba gay ♫

Mediterranea Inferno ofrece una gran historia e introspección sobre la vida, el amor, el sexo, las redes sociales y la sociedad desde el punto de vista de una generación z que tiene dificultades para definirse a sí misma después de la pandemia. Es una experiencia que solo se puede ofrecer mediante un videojuego a pesar de su limitada interactividad.

Es una lástima que los ‘bugs’, los problemas de traducción y la falta de algunos elementos de “calidad de vida” afecten tanto el resultado. También me imagino que la temática y su género alejarán a más de uno, tanto por prejuicios como por falta de interés. Pero como dije en un principio, esas personas se pierden una gran experiencia.

Mediterranea Inferno 7.7/10 Nota Lo que nos gustó - Excelente historia que refleja bien la ansiedad pospandemia.

- Su arte surrealista.

- Es corto pero rejugable. Lo que no nos gustó - Algunos errores en la traducción al español.

- Muchos 'bugs' (al menos en la versión de PS5).

- Falta la opción de seleccionar capítulo. En resumen Mediterranea Inferno es una de las novelas visuales más bizarras que he jugado, pero por lo mismo es una de las más inolvidables. Jamás podré sacar de mi cabeza algunas de sus imágenes y verme reflejado en la angustia existencial de sus protagonistas fue una experiencia dura pero necesaria. Espero que los múltiples 'bugs' que encontré —algunos de los cuales fueron bastante molestos— y los errores en su traducción sean solucionados para que no distraigan a futuros jugadores.

