El pasado 24 de mayo, durante la presentación PlayStation Showcase finalmente revelaron de forma oficial un juego cuya existencia se había rumoreado por más de un año. Konami presentó el deseado ‘remake’ Metal Gear Solid 3: Snake Eater con un nombre muy especial. Vamos a descubrir si se llama Metal Gear Solid Triángulo o Metal Gear Solid Delta y qué significado tiene ese símbolo ‘Δ ‘ en su nombre.

Aquellos conocedores del alfabeto griego saben que ‘Δ’ o ‘δ’ representa a ‘delta’ y es la cuarta letra, siguiendo a alfa, beta y gamma. Un delta puede referirse a un accidente geográfico producido por el depósito de sedimentos en la desembocadura de un río, el desvío de aguja en la navegación náutica, una forma común en dactiloscopia o la diferenciación entre dos variables en matemáticas.

¿Cuál de estas se aplica al juego? Afortunadamente, tenemos una respuesta.

¿Qué significa el símbolo ‘triángulo’ en el nombre del juego?

La cuenta oficial de Metal Gear en Twitter explicó lo siguiente: «el símbolo delta (Δ) fue elegido porque su significado encaja con el proyecto de este ‘remake’. Delta significa «cambio» o «diferencia» sin cambiar estructura».

Tiene sentido. Parece que el objetivo de Konami es que Metal Gear Solid Delta o Metal Gear Solid Δ tenga la misma estructura que el original 3: Snake Eater. Es decir, que tenga su misma historia y desarrollo general, pero con cambios significativos.

No sabemos qué cambiará en este juego porque no hemos visto nada de su jugabilidad. Están de moda los ‘remakes’ como Resident Evil 4 y Dead Space que respetan los títulos originales pero modernizando considerablemente su jugabilidad y gráficos. De todos modos hay quienes tienen dudas porque no confían en Konami y menos sin Hideo Kojima en sus filas.

Ahora que ya sabemos el significado del símbolo Δ, vamos a tener que aguantarnos las ganas de decirle Metal Gear Solid Triángulo en lugar de Delta.

Fuente: cuenta oficial de Metal Gear en Twitter