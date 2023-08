Nickelodeon All-Star Brawl 2: anunciado Plankton de Bob Esponja y las mecánicas Slime

En el marco del EVO 2023, GameMill Entertainment reveló oficialmente que el personaje de Plankton (Bob Esponja) se unirá a Nickelodeon All-Star Brawl 2. La secuela llegará en el tercer trimestre del año con nuevos personajes de la cadena como Calamardo y Jimmy Neutrón a PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch y PC (Steam).

Plankton viene de las profundidades a Nickelodeon All-Star Brawl 2.

Plankton lucha en una versión mecha de sí mismo con arsenal como proyectiles, cañón de salsa y ataques de carga. También lo que parece ser un comando de agarre. Nickelodeon All-Star Brawl 2 agrega un medidor de Slime con tres ‘stocks’, utilizado para mejorar los ataques especiales EX, impulsar combos, cancelar contraataques, ejecutar golpes aéreos y súpers.

Mecánicas jugables de Plankton.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 presenta una experiencia reimaginada con nuevos gráficos, audio, animaciones, modos, escenarios, movimientos y mecánicas. El elenco de luchadores de Nickelodeon será más grande y los anteriores personajes regresarán igualmente. Esta segunda entrega presentará un modo campaña con elementos de ‘roguelike’. El villano principal a enfrentar es Vlad Plasmius del universo de Danny Phantom.

Cuando te canses de las peleas, podrás disfrutar algunos minijuegos solo o con amigos. También podrás ingresar a la tabla de clasificación mundial en ‘Pinch the Blimps’, ‘Whack-a-Bot’, e ‘Irken Armada Bootcamp Survival’. Nickelodeon All-Star Brawl 2 cuenta con juego cruzado entre todas las plataformas.

Según un reporte previo de nuevos personajes, entre los que se encontraba Plankton de Bob Esponja, también se sumarían Azula (Avatar: The Last Airbender), la Abuela Gertie y Gerald de Hey Arnold!, Ember de Danny Phantom, Norbert y Daggett de Angry Beavers, y El Tigre de El Tigre: The Adventures of Manny Rivera.

Vía: Eventhubs