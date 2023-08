Hace algunos meses, durante la celebración del medio aniversario del popular juego ‘gacha’, el estudio coreano Shift Up confirmó que tendrían una colaboración con la popular franquicia creada por Yoko Taro. Ha pasado algún tiempo, pero no nos hemos olvidado de esa promesa y finalmente sabemos más. Ya confirmaron cuándo comienza la colaboración de Goddess of Victory: Nikke con Nier Automata y junto con la fecha la primera mirada a personajes como 2B, A2 y Pascal.

Empecemos mirando el nuevo tráiler cinematográfico del evento.

¿Cuándo empieza la colaboración de Goddess of Victory: Nikke con Nier Automata?

Ya sabemos que este ‘crossover’ llegará junto con la actualización a la nueva versión el viernes 1 de septiembre de 2023.

Si nos basamos en lo que hemos tenido durante anteriores eventos —como el ‘crossover’ con Chainsaw Man— lo más probable es que tengamos una mini-campaña inspirada en la obra de Yoko Taro y que podamos ganar varios cosméticos, probablemente una de las Nikke de la colaboración, completando misiones e iniciando sesión cada día del evento.

Por lo que vemos, 2B y A2 serán Nikke que podremos obtener en el gacha del evento. No sabemos si también se podrá obtener a Pascal —que no es tan sexi como sus compañeras pero también parece que jugará un rol importante en la colaboración— u otro personaje como 2P o Kainé.

Tendremos más información sobre cómo serán 2B y A2 de Nier en Nikke y cuáles serán sus habilidades en los próximos días.

Fuente: canal oficial del juego en YouTube