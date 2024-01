Palworld: ventajas y desventajas en tipos y elementos de los Pals

Como buen mundo de criaturas coleccionables, los Pals de Palworld están clasificados por tipos y elementos que les otorgan ventajas y desventajas ante otros Pals. Si bien el juego no especifica esto último, cada tipo facilita ganar los combates contra un tipo específico, o los complica si su oponente tiene el beneficio elemental. En el caso del tipo Neutral, este no tiene ventaja alguna.

Cómo funcionan las afinidades elementales en Palworld

Si has jugado algún título de Pokémon, sabes que cada uno de los elementos tienen ventajas sobre varios tipos al mismo tiempo. En el caso de Palworld, cada tipo de Pal solo tiene una ventaja y una desventaja, así que es un sistema más básico. Algunos Pals también cuentan con dos tipos, así que debes tener en cuneta las combinaciones a la hora de elegir quiénes van a combatir a otros Pals.

Fuego es el único tipo con ventaja dual (hacia Planta y Hielo) pero una sola desventaja, que naturalmente es Agua. Cuando tiene ventaja, cada tipo hace el doble de daño, mientras que si tiene desventaja solo hace la mitad del daño.

Ventajas / desventajas de tipos y elementos en Palworld

Agua

Ventaja: Fuego

Desventaja: Eléctrico

Fuego

Ventaja: Hielo, Planta

Desventaja: Agua

Planta

Ventaja: Tierra

Desventaja: Fuego

Tierra

Ventaja: Eléctrico

Desventaja: Planta

Eléctrico

Ventaja: Agua

Desventaja: Tierra

Hielo

Ventaja: Dragón

Desventaja: Fuego

Dragón

Ventaja: Oscuro

Desventaja: Hielo

Oscuro

Ventaja: Neutral

Desventaja: Dragón

Neutral

Ventaja: —

Desventaja: Oscuro

Los Pals neutrales no son ideales para los combates, pero pueden ser utilizados en labores de campo, construcción, fábrica, granja, minería, etc. En el caso de la exploración, es mejor contar con un equipo balanceado y no repetir los tipos o elementos. Solo puedes tener cinco Pals en tu equipo o ‘party’, así que elige sabiamente.