Pokémon GO: redescubre kanto y evoluciona a los iniciales con ataques destacados

El evento ‘Redescubre Kanto’ llega a Pokémon GO. Desde el lunes 22 de abril a las 12:00 am horario central (10:00 pm Pacífico), hasta el jueves 9 de mayo de 2024 a las 10:00 pm horario central (8:00 pm Pacífico), siéntete más inmerso que nunca en el mundo de Pokémon GO con un aspecto totalmente nuevo. Echa un vistazo a los nuevos efectos visuales mientras exploras los biomas de la nativa región Kanto.

Los Pokémon descubiertos originalmente en la región de Kanto aparecerán en biomas específicos, aunque se sabe que han aparecido fuera de estos biomas durante ciertas temporadas o eventos especiales de Pokémon GO. Colabora con otros entrenadores para encontrar tantos tipos de bioma como puedan.

Bonus del evento

Más PX por rachas de siete días girando Poképaradas.

Más PX por rachas de siete días capturando Pokémon.

Los niveles de amistad aumentarán más rápido de lo normal abriendo regalos, intercambiando Pokémon o combatiendo juntos en incursiones, Gimnasios o Combates de entrenador.

Más probabilidad de encontrarse con Bulbasaur, Charmander y Squirtle variocolor en sus respectivos biomas.

Ataques destacados

Los siguientes ataques destacados estarán disponibles al evolucionar a los siguientes Pokémon durante el evento.

Venusaur

Evoluciona a Ivysaur (evolución de Bulbasaur) para conseguir un Venusaur que conozca el ataque cargado Planta Feroz.

Charizard

Evoluciona a Charmeleon (evolución de Charmander) para conseguir un Charizard que conozca el ataque cargado Anillo Ígneo.

Blastoise

Evoluciona a Wartortle (evolución de Squirtle) para conseguir un Blastoise que conozca el ataque cargado Hidrocañón.

Premios de las tareas de investigación de campo

Tareas de investigación de campo con temática del evento disponibles. Completa ciertas tareas de investigación de campo para obtener Megaenergía de los siguientes Pokémon.

Megaenergía de Venusaur Megaenergía de Charizard Megaenergía de Blastoise

Investigación especial

Todos los entrenadores de Pokémon GO tendrán a su disposición una investigación especial al inicio del evento ‘Redescubre Kanto’. Los entrenadores que completen la investigación especial ganarán objetos, PX, Polvos Estelares y encuentros con Pokémon del evento. La investigación especial no caducará, por lo que podrán completarla a su ritmo.

Fuente: Pokémon GO