Persona 3 Reload: rumor afirma que Sega lanzará The Answer como DLC

El lanzamiento de Persona 3 Reload es el próximo viernes 2 de febrero. Sin embargo, la cuenta MbKKssTBhz5 conocida por filtrar la existencia de Persona 3 Reload meses antes de su anuncio oficial ha filtrado los planes que tiene Atlus durante el presente año fiscal para alargar la vida del ‘remake’ de Persona 3.

¿Cuáles son los planes de DLC que tiene Atlus para Persona 3 Reload?

Según la filtración Persona 3 Reload recibirá un contenido descargable basado en el epílogo The Answer de Persona 3 FES. Midori, la responsable de la filtración, también mencionó que Atlus planea lanzar varios paquetes de contenido descargable DLC para ampliar la longevidad del juego. Estos paquetes de DLC de Persona 3 Reload seguirán, según la filtración, el modelo de negocio de otros títulos de Sega, como Lost Judgment. Esto significa que a futuro es posible que además de adaptar The Answer, Atlus agregue vía DLC más trajes, Personas y música de otros juegos de la franquicia a Persona 3 Reload.

Desafortunadamente, no todos son buenas noticias. Ya que, Midori también ha confirmado que Atlus no tiene planeado incluir a la protagonista femenina de Persona 3 como DLC en el ‘remake’. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la información no ha sido confirmada por Atlus. Así que puede haber una pequeña luz de esperanza para los fanáticos que quieren que esta ruta no quede en el olvido.

¿Cuál es la historia de The Answer, el epilogo de Persona 3?

The Answer es el epílogo jugable de la historia de Persona 3. En Esta expansión, la cual es protagonizado por Aigis y fue lanzado en el 2017 para PlayStation 2. La historia de The Answer se desarrolla Tras los acontecimientos de Persona 3 e inicia cuando Aigis obtiene el poder de Makoto y debe enfrentarse a una nueva amenaza.

En nuestra reseña de Persona 3 Reload dijimos que, Atlus ha juntado lo mejor de Persona 3 FES y Portable y lo ha mezclado con la experiencia ganada en 18 años para hacer la versión definitiva del juego que marco la evolución de lo que hoy conocemos como Persona. Desafortunadamente, para el ‘remake’ de Persona 3 ha sido inevitable evitar el paso del tiempo y es por esto que una de sus mayores quejas en el pasado sigue vigente, aunque no con igual magnitud. Los invitamos a leer nuestra reseña de Persona 3 Reload en el siguiente enlace.

Vía: MbKKssTBhz5 en X, antes Twitter.