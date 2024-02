Like a Dragon Infinite Wealth: todas las respuestas de los exámenes Ounabara

Hace una semana SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio lanzaron Like a Dragon: Infinite Wealth. Nosotros, en nuestra reseña, comentamos la gran cantidad de actividades y lo largo que es el juego. Una de estas actividades extra son los exámenes o certificados de formación profesional Ounabara, los cuales en Like a Dragon: Infinite Wealth nos ayudan a subir las diferentes características de la personalidad de Ichiban Kasuga. Así que en nuestra guía de Like a Dragon: Infinite Wealth conocerán todas las respuestas de los 21 exámenes o certificados de formación profesional Ounabara.

Cabe resaltar que las preguntas del examen o certificado número 21 llamado «Dominio de Ounabara» pueden ser cualquiera de las de los exámenes anteriores. Así que por esa razón no se encuentra listado. Adicionalmente, cada uno de los examenes consta de 10 preguntas. De estas solo cinco, que se nos formularán de manera aleatoria, conformarán cada uno de los certificados de formación profesional Ounabara. Además, al completar los examenes y entregarlos los objetos que Laura Maeda nos pide podemos desbloquear la misión número 47 de Like a Dragon: Infinite Wealth llamada «Amante certificado».

Respuestas del examen o certificado Ounabara Dominio de deportes en Like a Dragon: Infinite Wealth

Este es el primer certificado de formación profesional Ounabara en Like a Dragon: Infinite Wealth la tasa del examen es de $ 300 dólares y la recompensa es +30 de pasión y +30 de confianza. Estas son todas las respuestas del certificado o examen Dominio de deportes:

Golf: Putter

Putter Fútbol: Ayudan a llevar el balón

Ayudan a llevar el balón World Aquatics : 15m

: 15m Beisbol: Bola de tenedor, dedos a los lados

Bola de tenedor, dedos a los lados Billar: Tiro de apertura

Tiro de apertura Patinaje sobre hielo: Foto de patín largo y bota negra

Foto de patín largo y bota negra Carrera de velocidad o atletismo: Posición de salida

Posición de salida Bolos: Canal

Canal Baloncesto: Pasos

Pasos Dardos: 85 puntos

Respuestas del examen o certificado Ounabara Dominio de Hawái nivel 2 en Like a Dragon: Infinite Wealth

Este es el segundo examen o certificado de formación profesional Ounabara en Like a Dragon: Infinite Wealth, el cual es gratis y la recompensa es +30 de pasión y +30 de carisma. Estas son todas las respuestas del certificado o examen Dominio de Hawái nivel 2:

Afirmaciones de playa Waikiki: Es una playa artificial

Es una playa artificial Imagen del plato Cerdo kalua: Foto de plato cafe (carne desmechada), verde y blanco debajo

Lei: Foto de collar de flores

Foto de collar de flores Volcán turístico: Diamond Head

Diamond Head Rosquilla frita cubierta de azúcar: Malasada

Malasada Ukelele: Pulga saltadora

Pulga saltadora Gesto hawaiano: Señal de «shaka»

Señal de «shaka» Planta qué se cultivaba a mitad del siglo XX: Caña de azúcar

Caña de azúcar Ahi poke (plato con interrogante): Albacora del pacífico.

Albacora del pacífico. Flor que se ve a menudo en Hawai: Plumaria

Respuestas del examen o certificado Ounabara Dominio de Hawái nivel 1 en Like a Dragon: Infinite Wealth

Este es el tercer certificado de formación profesional Ounabara en Like a Dragon: Infinite Wealth la tasa del examen es de $ 500 dólares y la recompensa es +50 de pasión y +50 de carisma. Estas son todas las respuestas del certificado o examen Dominio de Hawái nivel 1:

Archipielago: Maui

Maui Nombre hawaiano del Pez ballesta cola de cuña: Humuhumunukunukuâpua’a

Humuhumunukunukuâpua’a Qué observan las instalaciones de observación: Objetos astronómicos

Objetos astronómicos Vestido tradicional: Mu’umu’u

Mu’umu’u Volcán activo: Kilauea

Kilauea Deporte hawaiano: Surf

Surf Qué letra no se encuentra en el alfabeto hawaiano: S

S Pájaro representativo: Nêlê

Nêlê Qué animal fue liberado por los huracanes en 1992: Gallo —aunque en el juego dice gallina —

Gallo —aunque en el juego dice — Fiesta que se celebra en Hawái y no en USA: Día del Rey Kamehameha

Respuestas del examen o certificado Ounabara vida marina en Like a Dragon: Infinite Wealth

Este es el cuarto certificado de formación profesional Ounabara en Like a Dragon: Infinite Wealth la tasa del examen es de $ 500 dólares y la recompensa es +50 de confianza y +50 de amabilidad. Estas son todas las respuestas del certificado o examen vida marina:

Qué estructura ejecuta una función similar a la de un órgano en una medusa luna: Ojos

Ojos Animal que no pertenece a la misma clase: Pingüino

Pingüino Delfín durmiendo: Cada mitad del cerebro duerme de forma alterna

Cada mitad del cerebro duerme de forma alterna Animal marino que vive a mayor profundidad: Pez balón

Pez balón Organismo que no se impulsa contracorriente y no se deja arrastrar: Plancton

Plancton Cuál de las imágenes es un Pez payaso: Pez blanco y naranja

Organismo con pulmones: Orca

Orca Por qué parece que las tortugas derraman lágrimas cuando ponen huevos: Regular concentración de sal

Regular concentración de sal Cuál es la especie de Pingüino más grandes: Pingüino emperador

Pingüino emperador Qué animal marino es el más grande: Ballena azul

Respuestas del certificado o examen Dominio de Alcohol en Like a Dragon: Infinite Wealth

Este es el quinto certificado de formación profesional Ounabara en Like a Dragon: Infinite Wealth la tasa del examen es de $ 500 dólares y la recompensa es +120 de estilo. Estas son todas las respuestas del certificado o examen Dominio de Alcohol:

Produce vino: Bodega

Bodega Qué afirmación sobre la esfera de hielo en el Whisky es falsa: Es más fácil de preparar

Es más fácil de preparar Planta para elaborar cerveza: Lúpulo

Lúpulo Cóctel muy popular de ginebra que se muestra en la foto: Martini

Martini Cócteles que tiene la palabra Hawái en su nombre: Copa azul con cascara de naranja y una cereza

Vaso para enfatizar el aroma y efervescencia del champán: Copa larga y estrecha

Caña de azúcar: Ron

Ron A qué se refieren cuando piden un Whisky sencillo o doble: Cuánto whisky se sirve

Cuánto whisky se sirve Licores que se añejan en barril: Se evapora parte del alcohol

Se evapora parte del alcohol Utensilio para mezclar cóctel: Hielo

Respuestas del certificado o examen Lugares emblemáticos del Mundo en Like a Dragon: Infinite Wealth

Este es el sexto certificado de formación profesional Ounabara en Like a Dragon: Infinite Wealth la tasa del examen es de $ 300 dólares y la recompensa es +30 de pasión y +30 de intelecto. Estas son todas las respuestas del certificado o examen Lugares emblemáticos del Mundo:

Por qué razón se pintan las casas de la villa de Andalucía de esta manera: Para protegerse de la luz del sol

Para protegerse de la luz del sol El Louvre:

Qué animal no es una de las cuatro estatuas alemanas de los músicos de Bremen: Paloma

Paloma De qué palabra procede «Wat» en Angkor Wat: Templo

Templo Qué objeto sostiene la estatua de la libertad: Una antorcha

Una antorcha Arc de Triomphe:

Cuál es el apodo del Palacio de Westminster: Big Ben

Big Ben Dónde se hace la ceremonia de cambio de guardia: Palacio de Buckingham

Palacio de Buckingham Cuál afirmación sobre la iglesia de la Sagrada familia es cierta: Se construyó durante mucho tiempo sin permiso oficial

Se construyó durante mucho tiempo sin permiso oficial Para qué se usaba Coliseo en la antigua roma: Como arena de gladiadores

Respuestas del certificado o examen Miología en Like a Dragon: Infinite Wealth

Este es el séptimo certificado de formación profesional Ounabara en Like a Dragon: Infinite Wealth la tasa del examen es de $ 500 dólares y la recompensa es +60 de pasión y +60 de confianza. Estas son todas las respuestas del certificado o examen Miología:

Verdura con más nutrientes: Brócoli

Cuál de estos ejercicios no puede realizarse sin equipamiento: «Press» francés

«Press» francés Ejercicios tres grandes: Flexiones

Flexiones Músculo más grande en un barón adulto medio: Cuádriceps

Cuádriceps Comida para prevenir calambres: Plátano

Plátano Suplemento de proteína: En los primeros 30 minutos después del ejercicio

En los primeros 30 minutos después del ejercicio Cuál de los nutrientes de la lista sirve para hacer crecer la musculatura: Proteínas

Proteínas Parte sin hueso del pollo: Pechuga

Pechuga Qué deporte de la lista es conocido por que deben levantar pesos con los músculos del cuello: Formula 1

Formula 1 Reducir agujetas tras ejercicio intenso: Estirar y relajar los músculos afectados

Respuestas del certificado o examen Dominio de jardinería en Like a Dragon: Infinite Wealth

Este es el octavo certificado de formación profesional Ounabara en Like a Dragon: Infinite Wealth la tasa del examen es de $ 300 dólares y la recompensa es +30 de amabilidad y +30 de estilo. Estas son todas las respuestas del certificado o examen Dominio de jardinería:

Mejor período para sembrar girasol: De abril a junio

De abril a junio Metodo para plantar calabaza:

Albahaca:

Plantas enredaderas que necesita apoyo para crecer: Campanilla

Campanilla Cuántas hojas suelen tener los tréboles: 3 hojas

3 hojas Cuál de las siguientes flores es famosa por sus espinas: Rosa

Objeto para cortar ramas y hojas:

Flor que florece en primavera: Tulipán, varias flores rojas

Tulipán, varias flores rojas Hierba fácil de cultivar en interiores y exteriores: Menta

Menta Cuál de estas flores no es venenosas: Gerbera

Respuestas del certificado o examen Estudio del Mundo criminal en Like a Dragon: Infinite Wealth

Este es el noveno certificado de formación profesional Ounabara en Like a Dragon: Infinite Wealth la tasa del examen es de $ 500 dólares y la recompensa es +120 de confianza. Estas son todas las respuestas del certificado o examen Estudio del Mundo criminal:

A cuántos hombres eliminó en la masacre Taiga Saejima: 18

18 Cómo se llamaba la agencia de Naoki Katsuya: Talentos Osaka

Talentos Osaka Quién es Ryuhei Hoshino:

Qué organización extendió su influencia en Yokohama, y cuya sede japonesa fue dirigida por el artista de artes marciales chino Lau Ka Long: La Tríada de la Flor Serpiente

La Tríada de la Flor Serpiente Cuál de los siguientes miembros de la alianza Omi se convirtió en el quinto líder del Tojo Clan: Yukio Terada

Yukio Terada Cuál es el emblema de la familia de Suhei Dojima:

Cómo se llamaba el club de hostess de Goro Majima: Cabaret Grand

Cabaret Grand Cuál es el tatuaje de Daigo Dojima:

Cuál es la foto del joven capitán de la familia Ryudo: Rikiya

Grupo que no formaba parte del Clan Tojo: El clan Kijin

Respuestas del certificado o examen Dominio de SEGA nivel 2 en Like a Dragon: Infinite Wealth

Este es el décimo examen o certificado de formación profesional Ounabara en Like a Dragon: Infinite Wealth, el cual es gratis y la recompensa es +30 de pasión y +30 de carisma. Estas son todas las respuestas del certificado o examen Dominio de SEGA nivel 2:

Qué objetos recoge Sonic: Anillos

Anillos Primer Ufo Catcher de SEGA:

Dreamcast: Consola blanca con 4 puertos de mandos

Consola blanca con 4 puertos de mandos En el juego Sakura Wars, cuál es la división que se especializa en operaciones encubiertas o de inteligencia: La división Luna

La división Luna Cuál de estos personajes de Puyo Puyo tiene una familia:

Dispositivo de almacenamiento de la consola Dreamcast: Unidad Visual Memory

Unidad Visual Memory 1993 juego de lucha 3D: Foto de muchos personajes adultos

Foto de muchos personajes adultos Maquina arcade de carrera de motos de 1985: Hang-On

Hang-On Nombre del protagonista Monkey Ball: AiAi

AiAi Cuál es el cabinet del arcade de Outrun: arcade rojo grande con ruedas

Respuestas del certificado o examen Dominio de SEGA nivel 1 en Like a Dragon: Infinite Wealth

Este es el undécimo certificado de formación profesional Ounabara en Like a Dragon: Infinite Wealth la tasa del examen es de $ 500 dólares y la recompensa es +50 de confianza y +50 de carisma. Estas son todas las respuestas del certificado o examen Dominio de SEGA nivel 1:

Cuál es el nombre del ejercito al cual se enlista el protagonista de Valkyiria Chronicles 4: Reino Unido de Edinburgh

Reino Unido de Edinburgh Cuál de estos personajes es Jeffry de Virtua Fighter:

Cuál de los siguientes controles se lanzó para la Mega Drive en Japón: Negro

Negro Nombre del avión de Tails en Sonic 2: Tornado

Tornado Qué imagen corresponde al cabinet del arcade del juego R360:

Consola que se lanzó al mercado entre Mega Drive y Saturn: Game Gear

Nombre de la isla donde viven los monos de Super Monkey Ball: Isla Selva

Isla Selva Cuanto mide Sonic: 100 cm

100 cm Cuál es el cumpleaños de Sakura Amamiya del juego Sakura Wars: 19 de marzo

19 de marzo Nombre de la consola que fue un rediseño de la Sega Mark III: Master System

Respuestas del certificado o examen Dominio de Honolulú en Like a Dragon: Infinite Wealth

Este es el doceavo certificado de formación profesional Ounabara en Like a Dragon: Infinite Wealth la tasa del examen es de $ 500 dólares y la recompensa es +60 de pasión y +60 de carisma. Estas son todas las respuestas del certificado o examen Dominio de Honolulú:

Cuál de estos platos se encuentra en Shinobi Sushi:

Establecimiento de Honolulú donde se observan a mujeres haciendo bailes sensuales: Dolls & Devils

Dolls & Devils Establecimiento con Hawái Azul: Ocean Boys

Ocean Boys Cómo se llama la mascota de Alohappy Tours: Alohappy

Alohappy Cómo se llama este edificio de Honolulú: Santuario Ryukai

Santuario Ryukai Centro comercial Anaconda: Foto en la que se ven unos flamencos

Compañía de comida a domicilio a la que pertenece el siguiente logo: Locomida

Locomida Cómo se llama este lugar (playa): Playa Aloha

Playa Aloha Método de transporte hawaiano que se puede coger en el lugar de la foto: Trolebús

Cómo se llama este establecimiento: Bar Revolve

Respuestas del certificado o examen Dominio de gemas en Like a Dragon: Infinite Wealth

Este es el treceavo certificado de formación profesional Ounabara en Like a Dragon: Infinite Wealth la tasa del examen es de $ 500 dólares y la recompensa es +120 de confianza. Estas son todas las respuestas del certificado o examen Dominio de gemas:

Qué símbolos se emplean en el Reino Unido para designar el tamaño de un añillo: El alfabeto latino

El alfabeto latino Gema variedad de zafiro: Rubí rojo

Rubí rojo Cuáles de estas afirmaciones sobre diamantes es cierta: Se puede romper con un martillo

Se puede romper con un martillo Gema que se forma en los tejidos de un ser vivo: Perla

Perla Cuál de estas gemas es piroeléctricas: Turmalina

Turmalina Cómo se llama el anillo que se le da a la pareja para pedir matrimonio: Anillo de compromiso

Anillo de compromiso De estas gemas cual debe cuidarse en un lugar húmedo para preservar su belleza: Esmeralda

De estas gemas cuál proviene de la savia de un árbol: Ámbar

Ámbar Qué joya simulaba los ojos azules del príncipe en el cuento de Oscar Wilde llamado «El príncipe feliz«: Zafiro

Zafiro De las siguientes opciones cuál se considera como «oro puro»: 24K

Respuestas del examen o certificado Ounabara Maestro Sujimon en Like a Dragon: Infinite Wealth

Este es el catorceavo certificado de formación profesional Ounabara en Like a Dragon: Infinite Wealth la tasa del examen es de $ 500 dólares y la recompensa es +60 de amabilidad y +60 de estilo. Estas son todas las respuestas del certificado o examen Maestro Sujimon:

Sujimon con la habilidad «Pistola borracha»:

De las siguientes opciones cuál es una habilidad Sujimon : Intimidación

: Intimidación Con qué objeto ataca el Alborotador Sujimon: Tubo de hierro

Tubo de hierro De las siguientes opciones cuál es una habilidad Sujimon: Nicotina Humeante

Nicotina Humeante Que Sujimon puede robar dinero:

Con que objeto ataca el Sujimon Chatarrero: Bidón de aceite

Bidón de aceite Qué Sujimon posee la habilidad Explosión aérea: Sujimon con Pelota de playa

Qué acción comparten Santa Claus y el Sujimon Papá Noel oscuro: Repartir regalos

Repartir regalos Cuándo la salud del Sujimon Cerdo Salvaje disminuye qué acción hace: Se come su escudo

Se come su escudo Qué hace el Sujimon Cachitas para fortalecerse: Volverse gigante

Respuestas del examen o certificado Ounabara Matemáticas en Like a Dragon: Infinite Wealth

Este es el quinceavo certificado de formación profesional Ounabara en Like a Dragon: Infinite Wealth la tasa del examen es de $ 500 dólares y la recompensa es +120 de intelecto. Estas son todas las respuestas del certificado o examen de Matemáticas:

196 ÷ 14: 14

14 Cálculo de resultado distinto: 12,3+3,7

12,3+3,7 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 -10: 35

35 Qué número se muestra en la cara opuesta del dado: 2

Reloj: 55 minutos

55 minutos 1 + 2 x 3 + 4 x 5: 27

27 Qué número debería ir en lugar de la X en 1, 3, 7, 13, x, 31: 21

21 Cuántos grados suman los ángulos interiores de un hexágono: 720 grados

720 grados Sí Mike corre 150 metros por minuto cuánto tardará en reunirse con Ellen si ella está a 1500 metros: 10 minutos

10 minutos Formas para formar un cubo:

Respuestas del examen o certificado Ounabara del espacio exterior en Like a Dragon: Infinite Wealth

Este es el dieciseisavo certificado de formación profesional Ounabara en Like a Dragon: Infinite Wealth la tasa del examen es de $ 500 dólares y la recompensa es +120 de amabilidad. Estas son todas las respuestas del certificado o examen del espacio exterior:

A que planeta del sistema solar se le conoce por el nombre de Lucero del alba: Venus

Venus Cuánto cuesta un traje espacial: 1000 millones de yenes

1000 millones de yenes De los siguientes cuerpos celestes cuál tiene la fuerza gravitatoria más potente: Agujeros negros

Agujeros negros Comida solicitada por astronautas japoneses que fue rechazada por la NASA: Natto

Natto De qué son los anillos de Saturno: Hielo

Hielo Afirmaciones de la luna: Su periodo de rotación y de traslación es el mismo

Su periodo de rotación y de traslación es el mismo Cuánto tardaríamos en llegar a la luna caminando: Unos 10 años

Unos 10 años La Nebulosa del Cangrejo también se conoce como M1 de dónde viene esa M: Messier

Messier Cometa qué pasó por la tierra y se pudo ver en 1986: Halley

Halley De los siguientes cuerpos celestes cuál es el responsable de la subida y bajada de las mareas: La luna

Respuestas del examen o certificado Ounabara de Historia universal en Like a Dragon: Infinite Wealth

Este es el diecisieteavo certificado de formación profesional Ounabara en Like a Dragon: Infinite Wealth la tasa del examen es de $ 500 dólares y la recompensa es +120 de intelecto. Estas son todas las respuestas del certificado o examen de historia universal:

De los siguientes retratos cuál es George Washington: el hombre de pelo blanco

Artista de «ukiyo-e» de «Treinta y seis vistas del monte Fuji»: Katsushika Hokusai

Katsushika Hokusai De las siguientes imágenes cuál es la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci:

A Galileo Galilei también se le acredita como el padre la ciencia moderna y de qué otro campo: Astronomía observacional

Astronomía observacional Cómo se llama el foro internacional de líderes mundiales: La reunión del G7

La reunión del G7 Nombre del científico que creo la Dinamita: Alfred Nobel

Alfred Nobel Cuál es el otro nombre de la Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven: La llamada del Destino

La llamada del Destino De las siguientes frases cuál pertenece a René Descartes: Pienso, luego existo

Pienso, luego existo Cuál de las siguientes estructuras no pertenece a la arquitectura barroca: Notre Dame

De las siguientes civilizaciones cuál llegó a habitar en Ecuador, Perú y Chile: Imperio Inca

Respuestas del examen o certificado Ounabara Rey de la cultura general nivel 2 en Like a Dragon: Infinite Wealth

Este es el dieciochoavo certificado de formación profesional Ounabara en Like a Dragon: Infinite Wealth la tasa del examen es de $ 300 dólares y la recompensa es +30 de carisma, +30 de amabilidad y +30 de intelecto. Estas son todas las respuestas del certificado o examen Rey de la cultura general nivel 2:

Cuál verdura es venenosa para perros y gatos: Cebolla

Cebolla De estos animales cuál es el Camaleón: Animal posado en una rama

Cuál es el fenómeno que tiene lugar cuando el fuego se está apagando: Contracorriente

Contracorriente Producto que se usaba antes para borrar el lápiz: Pan

Pan Por qué otro nombre se le conoce a la pizza napolitana: Margarita

Margarita De los siguientes platos de comida cuál está hecho con yuca: Vaso de tapioca

Dios del cielo y del rayo en la mitología griega: Zeus

Zeus Cómo se llama el artista de Girasoles y La arlesiana: Vincent Van Gogh

Vincent Van Gogh Qué le pasaba a la gente que miraba a Medusa a los ojos: Se convertían en piedra

Se convertían en piedra Verdura que flota en el agua dulce: Calabaza

Respuestas del examen o certificado Ounabara Rey de la cultura general nivel 1 en Like a Dragon: Infinite Wealth

Este es el diecisnueveavo certificado de formación profesional Ounabara en Like a Dragon: Infinite Wealth la tasa del examen es de $ 500 dólares y la recompensa es +60 de carisma, +60 de amabilidad y +60 de intelecto. Estas son todas las respuestas del certificado o examen Rey de la cultura general nivel 1:

Cuál era la profesión de John Watson antes de trabajar junto a Sherlock Holmes: Médico

Médico Cuál es el Record Guinness del pepino: Menor valor calórico

Menor valor calórico Calamar y pulpo con tres unidades del mismo órgano: Corazón

Corazón Qué usan las palomas mensajeras para ubicarse y regresar a casa: El campo magnético de la Terra

El campo magnético de la Terra Movimiento para reducir riesgos en construcción de ferrocarriles: El movimiento «La seguridad es lo primero»

El movimiento «La seguridad es lo primero» De los siguientes instrumentos de viento cuál es de metal: Trompeta

Trompeta Cuántas hojas de papel de alta calidad hacen falta para igualar el grosor de una tarjeta de crédito: 10

10 Cuál era el paisaje del Monte Everest hace millones de años: Fondo marino

Fondo marino Deporte extremo que nació en Francia: Parkour

Parkour Con qué se quitan las manchas de aceite: Bicarbonato sódico

Respuestas del examen o certificado Ounabara Rey de la cultura general nivel especial en Like a Dragon: Infinite Wealth

Este es el veinteavo certificado de formación profesional Ounabara en Like a Dragon: Infinite Wealth la tasa del examen es de $ 500 dólares y la recompensa es +60 de carisma, +60 de amabilidad y +60 de intelecto. Estas son todas las respuestas del certificado o examen Rey de la cultura general nivel especial:

Cómo se determina el sexo de las tortugas marinas: La temperatura a la que se incuban los huevos

La temperatura a la que se incuban los huevos Violín: Pelo de cola de caballo

Pelo de cola de caballo Por qué los primeros pantalones vaqueros (jeans) se tinturaban con flores de añil: Por la manera en la que reaccionan con el algodón

Por la manera en la que reaccionan con el algodón En qué dos palabras raíz se divide la palabra «Helicóptero»: Helico + ptero

Helico + ptero Nombre del alcaloide tóxico C11H17N308: Tetrodotoxina

Tetrodotoxina Cómo hacen para desmenuzar la comida las Aves que tienen pico en vez de dientes: Tragan piedras para aplastar la comida

Tragan piedras para aplastar la comida Cómo se les llaman a los cortes en la parte de arriba del pan francés: Coupe

Coupe Qué nota musical se asocia a la clave con la que se empieza a estudiar: Sol

Sol Cuál es la razón del cambio de color en la piel de la Anguila japonesa: La oscurece la luz del sol

La oscurece la luz del sol Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los caracoles es falsa: Su mucosidad puede disolver el metal

¿Cómo desbloquear la la misión número 47 de Like a Dragon: Infinite Wealth llamada «Amante certificado»?

Al completar los 21 exámenes de formación profesional Ounabara tendremos que hablar con la recepcionista Laura Maeda y entregarles tres regalos que nos pedirá.

Objeto Cómo obtener el objeto o regalo Set de regalo de la tienda ABC Se compra en ABC Store al este de Waikiki Cosmeticos hawaianos Se compra en Seaworthy Treasures en Waikiki oeste Ramo de Plumarias Se compra en la floristeria Melia ubicada en Chinatown

Una vez hagamos esto se activará la misión y veremos una escena cinematografica. Luego de esto Tanto Ikari como Maeda podrán ser invitados a las isla Dondoko.