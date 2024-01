Persona 3 Reload (remake) – Reseña

Originalmente, la saga de juegos Persona nació en 1996 como un ‘spin-off’ de Shin Megami Tensei que pudiera ser más atractivo para el público fuera de Japón. Las primeras dos entregas tuvieron una recepción aceptable. Sin embargo, la franquicia Persona inicio su etapa de maduración y por ende empezó a brillar con luz propia desde la llegada de su tercera entrega o cuarta si contamos a SMT Persona 2: Innocent Sin, juego que en su momento no fue estrenado fuera de Japón. Shin Megami Tensei: Persona 3 debutó el 13 de julio del 2006 en Japón y el 14 de febrero del año siguiente en Estados Unidos.

Desde entonces, Atlus empezó a consolidar lo que es a día de hoy su franquicia de juegos RPG con mayor popularidad en occidente. Así que en nuestra reseña o análisis de Persona 3 Reload conoceremos si todo el camino que recorrió la franquicia en los últimos 18 años logra que el ‘remake’ de P3 vuelva a marcar a una nueva generación de jugadores.

Una historia menos feliz que la de sus dos entregas posteriores

Para conocer más sobre el nombre del protagonista de P3, les recomendamos seguir este enlace.

La historia de Persona 3 Reload se desarrolla en una metrópolis japonesa en marzo de 2009. En este juego encarnaremos a Makoto Yuki, un estudiante huérfano que es trasladado al instituto Gekkoukan. El día que Makoto llega al lugar dónde vivirá es sorprendido por un extraño fenómeno que hacía que el aspecto de la ciudad fuera lúgubre, de color verde y con diversos ataúdes en lugar de gente en las calles. Una vez llega a su destino se le informa que —además de asistir al instituto— se hospedará en la residencia Iwatodai y que hará parte de la Sociedad extraescolar de ejecución de sombras (SEES). Este es un grupo especializado en luchar con las criaturas que aparecen durante la Hora Oscura.

Durante la Hora Oscura las sombras atacan a los humanos que no son afectados por el fenómeno.

Algunos de los humanos que no son afectados por la Hora Oscura pueden desarrollar una Persona, poder necesario para luchar contra las sombras que acechan durante este extraño periodo de tiempo. Las Personas son una materialización de la personalidad del usuario capaz de invocarlo. Sin embargo, pocos son capaces de controlar su Persona y entre estos destaca Makoto Yuki. Ya que, él puede controlar más de una Persona. Nuestra misión es sencilla, durante el periodo de un año tendremos que vivir como un estudiante normal mientras investigamos y conocemos que es y cómo nació la Hora Oscura. Para esto también tendremos que investigar el Tartaro, un lugar que se manifiesta durante esta hora y que se encuentra ubicado en el instituto donde tomamos clases en el día.

En Persona 3 el significado de la vida y la muerte se mezclan en un sincretismo de diferentes mitologías y religiones

La historia de Persona 3 Reload está inspirada en gran parte en el mito de Orfeo de la mitología griega.

A diferencia de P4, pero sobre todo de Persona 5 Royal (análisis), la historia de Persona 3 Reload es más madura y menos «feliz». Esto debido a lo profundo que puede llegar a tocar temas como la depresión, soledad, maltrato, la vida y la muerte. Esta dos últimas son el eje central, ya que es un elemento común en la personalidad, historia o motivaciones de muchos de los personajes clave de la historia. Gracias a esto, la historia de Persona 3 Reload cuenta con personajes más humanos con los cuales el jugador no tardará en empatizar. El ‘remake’ mantiene esto intacto y agrega más profundidad a los personajes y a la historia misma haciendo de esta una de las mejores de toda la franquicia. Sin embargo, lo que es su mayor virtud 18 años después sigue siendo su talón de Aquiles.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

La historia —al igual que la jugabilidad— de Persona 3 Reload se desarrolla de manera cíclica. Iniciamos nuestro año escolar y durante el día de lunes a sábado tendremos clases y exámenes al final de cada periodo escolar. En la tarde, podremos elegir pasar el tiempo con diferentes personajes. Algunos de ellos nos ayudarán a aumentar el nivel del vínculo social al que pertenezcan. Mientras que otras actividades o eventos con personajes podrán servirnos para aumentar nuestras estadísticas sociales. Estás son importante para conocer nuevos personajes o acceder a algunos lugares y desbloquear conversaciones. En las noches podremos ir al Tartaro y una vez estemos ahí subir un determinado número de pisos hasta llegar a una zona bloqueada.

El Tartaro es el lugar donde pasaremos más tiempo en Persona 3 Reload

El Tartaro es el único calabozo del juego y consiste de una serie de pisos generados de manera procedural donde tendremos que enfrentarnos a diferentes sombras.

Cada luna llena, la historia de Persona 3 Reload avanzará permitiéndonos enfrentarnos a una sombra poderosa en una especie de mini calabozo, el cual en contadas ocasiones tiene un poco de exploración. Luego de este enfrentamiento se repite el ciclo hasta la siguiente luna llena. Gracias a este planteamiento este es el único aspecto del juego que no ha tenido cambio alguno. Sin embargo, ahora los jugadores podrán sentir que no pierden el tiempo. Ya que, en las noches podremos disponer de un mayor número de actividades —antes de la mitad del juego— que serviran para que la espera por la luna llena no sea tan larga como en el juego original.

Completar Persona 3 Reload para nuestra reseña o análisis nos ha costado cerca de 80 horas.

El Tartaro ha recibido varios cambios. Este lugar infame entre los fanáticos de Persona por sus 250 pisos en los que tendremos que ‘grindear’ como si no hubiera un mañana, ahora es más facíl de explorar y tiene algunas variaciones que hacen que esta tarea no sea tan tediosa. Los jugadores, podrán encontrar más variedad y personalidad en cada una de las fases del Tartaro. Adicionalmente, el pasillo Monard aparecerá más temprano en el juego y de manera aleatoria. En este lugar nos esperan enfrentamientos desafiantes con sombras poderosas y excelentes recompensas. Junto a esto se encuentra la presencia de los «Fragmentos crepusculares», los cuales son objetos coleccionables que nos permitirán desbloquear algunos cofres dentro del Tartaro y también activar un reloj que restablecerá nuestros PS y PE.

Hora de barajar

Podremos acceder a Hora de barajar si explotamos al máximo las debilidades del oponente.

En Persona 3 Reload podremos elegir la carta de queramos en Hora de barajar. Las cartas que podremos elegir en Hora de barajar nos otorgarán más dinero, experiencia, nuevas habilidades para nuestras Persona, curarán o mejorarán algún atributo de nuestro grupo. Adicionalmente, cada vez que avancemos en la historia encontraremos cartas de los arcanos mayores que nos permitirán acceder a efectos que van desde elegir dos cartas, hasta mejorar los efectos de las fusiones. Esto es parte fundamental en la estrategia para atacar el Tartaro. Encontrar el conjunto de cartas adecuado nos permitirá pasar una fase del Tartaro en una sola noche y así solo tendremos que regresar cuando tengamos que rescatar a alguien atrapado.

El sistema de combate de los RPG de Atlus debutó en Shin Megami Tensei III: Nocturne (análisis) y sigue vigente en Persona 3 Reload.

«One More», el sistema de combate de la franquicia Persona no presenta grandes cambios en Reload. Al igual que en Persona 5 Royale, los jugadores serán premiados al explotar la debilidad de un enemigo con una extensión de su turno. Esta extensión se puede usar para hacer un nuevo ataque con el personaje que acaba de atacar o para hacer un relevo. Esto permite que un compañero que tenga la habilidad necesaria para explotar la debilidad del enemigo nos ayude continuar con nuestro turno. Cabe resaltar que, con la llegada de cada luna llena, en los pisos del Tartaro que se nos sean desbloqueados encontraremos nuevos enemigos y algunos de los anteriores tendrán sus debilidades y fortalezas modificadas. Es por esta razón que debemos elegir muy bien a nuestros compañeros y Personas para cubrir cualquier tipo de debilidad.

Durante nuestra reseña o análisis de Persona 3 Reload logramos ejecutar todos los movimientos Teúrgia.

Teúrgia o la «magia divina» de nuestros personajes

Gracias a la fusión de Personas, con el protagonista podremos desbloquear más de una Teúrgia.

Los movimientos Teúrgia —palabra que significa «magia divina» en griego— son habilidades o técnicas definitivas que tienen cada uno de los personajes jugables de Persona 3 Reload. Para poder acceder a la Teúrgia tendremos que explotar, en combate, una de las habilidades de cada personaje. Es decir, como la Teúrgia es un poder que nace de la personalidad de cada usuario de Persona llenar la barra requerirá que por ejemplo con Mitsuru alteremos los estados de los enemigos —sí el juego nos obliga a usar Marin Karin— o que con Yukari curemos a algún miembro del grupo.

Al llenar la barra de Teúrgia podremos acceder al ataque especial, el cual está imbuido con el elemento del usuario, si es de ataque ignora las defensas enemigas y no cuesta ni PS ni PE. Este es sin duda una de las mejores novedades y una excelente ayuda en los momentos más difíciles de una pelea.

«Yokoso, waga Velvet Room»

A medida que avancemos en la historia desbloquearemos más funciones para la habitación de terciopelo.

La habitación de terciopelo y sus habitantes son elementos fundamentales en la franquicia Persona. En esta ocasión, el funcionamiento de este sitio no difiere mucho de lo visto en P5 Royal. Aquí traeremos los Persona que reclutemos en Hora de barajar y el resultado de nuestras fusiones depende del nivel del arcano y de la suerte. Ya que, en algunas ocasiones la fusión fallará y el resultado puede ser superior o inferior al que esperabamos.

Adicional al acceso a fusiones con Igor, en Persona 3 Reload tendremos un nutrido listado de encargos de Elizabeth. Estos los desbloquearemos a medida que avanzamos en el juego, cumpliendo tareas específicas en nuestra vida diaria o fusionando Personas. Las recompensas son variadas, ya que van desde elementos cosméticos hasta objetos consumibles y elementos útiles para crear armas, equipo o accesorios. Todo esto es un complemento perfecto para la estrategia a medida que el Tartaro va subiendo de nivel.

Algunos de los encargos de Elizabeth nos llevarán a conocer algunas de las zonas del juego con ella.

«It’s going down now ♫»

Azumi Takahashi es la encargada de reemplazar a Yumi Kawamura, quién interpretó las canciones del Persona 3 original.

La música, como en el mito de Orfeo, es una parte fundamental de la personalidad del protagonista de Persona 3 Reload. En su epoca, este fue uno de los conceptos innovadores del juego. Esto debido a que, antes de Shin Megami Tensei: Persona 3 pocos títulos de este género se habian atrevido a incluir música con incluencias del Hip Hop. Al igual que las líneas de dialogo, la música de Persona 3 Reload cuenta con un nuevo trabajo de grabación que ha agregado varios temas memorables como It’s going down now, canción que suena cuando atacamos a un enemigo por sorpresa. Adicionalmente, la banda sonora original cuenta con nuevas mezclas y arreglos que resonarán en la cabeza de los jugadores incluso cuando no esten frente al RPG de Atlus.

A nivel gráfico, Persona 3 Reload se ve claramente mejor que P5 Royale. Sin embargo, debido a la nanturaleza de la tercera entrega numerada de la franquicia Persona esto se desaprovecha. Ya que, el juego no cuenta con el gran diseño artistico de los palacios de Persona 5 Royale.

Persona 3 Reload 9/10 Nota Lo que nos gustó - Las novedades en el Tartaro.

- Episodios de enlace que agregan profundidad a los personajes del juego.

- Una de las mejores bandas sonoras de la franquicia con nuevos temas y arreglos músicas.

- Las escenas en 'anime' cuentan con una gran calidad de animación. Lo que no nos gustó - La falta de un protagonista femenino nos priva de conocer otras facetas de los personajes masculinos.

- No se encuentra el contenido de P3 FES.

- El diseño de niveles es lo único que no ha podido sobrevivir al paso del tiempo.

- El ´grindeo' en el Tartaro, a pesar de sus cambios, puede que sea mucho para algunos jugadores.

En resumen En Persona 3 Reload, Atlus ha juntado lo mejor de Persona 3 FES y Portable y lo ha mezclado con la experiencia ganada en 18 años para hacer la versión definitiva del juego que marco la evolución de lo que hoy conocemos como Persona. Desafortunadamente, para el 'remake' de Persona 3 ha sido inevitable evitar el paso del tiempo y es por esto que una de sus mayores quejas en el pasado sigue vigente, aunque no con igual magnitud. Para finalizar, nosotros no podemos sino recomendarles que jueguen Persona 3 Reload y esperamos que con este juego Atlus despida la jugabilidad que nació hace 18 años con este mismo título y adopte una nueva evolución con el camino que está formando con Metaphor: ReFantazio.

Reseña o análisis de Persona 3 Reload hecha con una copia digital para Steam provista por SEGA.