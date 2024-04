Persona 5: The Phantom X, así pelean los ladrones fantasma en el juego para celulares

Persona 5: The Phantom X, el juego para celulares ambientado de la quinta entrega del JRPG de Atlus, ya está disponible en algunos países del continente asiático. Así que para celebrar el lanzamiento de beta abierta de Persona 5: The Phantom X en China, Perfect World Games ha compartido un tráiler de la primera colaboración del juego.

La primera colaboración del juego para celular Persona 5: The Phantom X es con el juego original

En el tráiler de la colaboración vemos como pelean todos los miembros de los Ladrones fantasmas en el juego para celulares Persona 5: The Phantom X.

En nuevo tráiler de Persona 5: The Phantom X muestra a Wonder, personaje original del juego para celular, junto a Joker el lider de los Ladrones fantasma y protagonista de Persona 5. Perfect World Games describe la colaboración entre Persona 5: The Phantom X y el juego original de la siguiente manera:

«Supera las desafiantes fases del palacio, avanza hasta las profundidades y enfréntate al pecado de la lujuria. Ladrones, ¡el escenario está preparado para vosotros! ¿Estáis preparados para alzaros juntos?»

Li Yaoling es el nuevo personaje de Persona 5: The Phantom X

Li Yaoling es una estudiante universitaria de primer curso. Ella nació en Sichuan (China) y llegó a Japón como estudiante de intercambio internacional. Meng Po es la Persona de Li Yaoling, la cual es descrita como una ladrona idol en el juego. Adicionalmente, Perfect World Games ha compartido dos adelantos de Li Yaoling. En el primero vemos un poco de su historia y en el segundo la vemos a ella interactuando con otros personajes en su vida diaria.

Video promocional de Li Yaoling en Persona 5: The Phantom X

Vídeo de introducción de Li Yaoling en Persona 5: The Phantom X

Por el momento, Persona 5: The Phantom X no tiene programado su lanzamiento para nuestra región. Sin embargo, el juego si tiene planeado expandirse más alla del continente asiatico.

Fuente: cuenta oficial de Sega Corea