Keanu Reeves será Shadow en Sonic the Hedgehog 3

Antes de finalizar el 2023 conocimos cuándo es el estreno de la película ‘live action’ Sonic the Hedgehog 3. Ahora, el medio Deadline ha confirmado quién será el actor que interpretará a Shadow en la tercera película de Sonic que será estrenada a finales del 2024. Hace dos meses conocimos —con un nuevo tráiler— que el 27 de abril será el estreno en Paramount+ de la serie ‘spin off’ protagonizada por Knuckles. Así que no hay mejor momento que este para esta noticia.

¿Quién será la voz de Shadow en la tercera película de Sonic?

Según Deadline, Keanu Reeves será el encargado de interpretar a Shadow en la tercera película de Sonic. Sin embargo, la discusión se ha abierto en redes sociales. Ya que, el actor de doblaje para Latinoamérica que interpreta a Keanu Reeves es René Garcia conocido en nuestra región por ser la voz de Vegeta en la franquicia Dragon Ball. No obstante, no hay una declaración oficial del actor de doblaje o la distribuidora de Sonic the Hedgehog 3 en Latinoamérica que confirme la participación de René Garcia en la película. Afortunadamente, René Garcia no parece disgustarle la idea de encarnar a Shadow en la tercera película ‘live action’ de Sonic.

Ojalá — Rene Garcia (@renegarcia900) April 15, 2024

¿Cuál es la fecha de estreno de Sonic 3: La película?

Este año, el paro del sindicato de actores de Hollywood hizo que muchas de las producciones anunciadas previamente sufrieran retrasos en su fecha de estreno. Este no parece ser el caso de Sonic 3: La película. Ya que, Paramount confirmó —para aquellos que se pregunten si la fecha de estreno de Sonic 3: La película sufriría algún retraso por la huelga— que la fecha de estreno de la tercera película de Sonic (3) no ha sufrido ningún cambio. La fecha de estreno de Sonic 3: La película será el viernes 20 de diciembre del 2024.

En nuestra reseña de Sonic 2: La película dijimos que hay que tener muy claro que, igual que la anterior, Sonic 2: La película es un filme para niños. Su humor, estructura y mayoría de escenas de acción están pensadas con el público infantil en mente.

