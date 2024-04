Persona 3 Aigis: The First Mission llegará a PC y Nintendo Switch en Japón

En febrero de este año, Atlus lanzo Persona 3 Reload, el ‘remake’ del juego que salio a la venta en el 2006. Adicionalmente, Atlus reveló que a finales del 2024 lanzará Persona 3 Reload Episode Aegis. Este será el DLC que adaptará el epilogo de Shin Megami Tensei Persona 3 conocido como The Answer. Ahora, G-MODE ha revelado que lanzará en Japón el juego Persona 3 Aigis: The First Mission.

10 años antes de la historia de Persona 3 …

Persona 3 Aigis: The First Mission se desarrolla 10 años antes del inicio de P3 y cuenta una historia tiene lugar en 1999 en el Instituto de Ergonomía Kirijo en Yakushima. Cuando el Type 7 Aigis llega a la isla, se produce un incidente durante un ejercicio de entrenamiento. El objetivo es subir de nivel a Aigis, equiparla y vencer a las sombras en la isla. El juego revela un incidente del pasado de Aigis que no se contó en la historia del lanzamiento original del juego y presenta a personajes horiginales y algunos que salen en la historia de Persona 3.

Desafortunadamente, Persona 3 Aigis: The First Mission solo será distribuido en Japón para Nintendo Switch y PC vía Steam. Así que, tal y como en su lanzamiento original, por temas de localización el juego Persona 3 Aigis: The First Mission seguirá siendo exclusivo del territorio japones.

Vía: Gematsu