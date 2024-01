The Pokémon Company se pronuncia sobre las denuncias relacionadas con Palworld

Una semana bastante agitada es la que ha tenido el desarrollador Pocketpair con el lanzamiento en acceso anticipado de Palworld a través de Steam, Windows y consolas Xbox. Más de 8 millones de descargas lo ponen en la lista de juegos más vendidos y jugados en la plataforma de Valve. Entre acusaciones de uso de IA y diseños que se acercan bastante a los de Pokémon, se sumó un ‘mod’ que fue rápidamente bloqueado al pretender usar personajes y criaturas de Pokémon en Palworld.

Por su parte, otros se dedicaron a poner denuncias ante The Pokémon Company, quien hasta el momento no se había manifestado. La compañía decidió publicar un comunicado manifestando que está al tanto de la explosiva popularidad de Palworld. Sin referirse específicamente al título de supervivencia con criaturas coleccionables. Pocketpair está confiado en no infringir derecho de propiedad intelectual alguno con su juego.

El comunicado de The Pokémon Company dice lo siguiente:

«Hemos recibido muchas consultas con respecto al juego de otra compañía lanzado en enero del 2024. No hemos otorgado permiso alguno para utilizar propiedad intelectual de Pokémon o ‘assets’ en ese juego. Tenemos la intención de investigar y tomar las medidas adecuadas para abordar cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual relacionados con Pokémon. Continuaremos apreciando y cuidando a todos y cada uno de los Pokémon y su mundo, y trabajaremos para unir al mundo a través de Pokémon en el futuro”.

Esta es una respuesta frente a los miles de mensajes que seguidores de Pokémon manifestaron a través de redes sociales y cuentas corporativas. Es una forma cordial de asegurarles que están pendientes de cualquier uso indebido de sus productos. Sin embargo, no es una acción legal contra Pocketpair o Palworld, así que sus jugadores pueden descansar tranquilos.

Fuente: Corporate Pokémon