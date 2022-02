Pokémon Legends: Arceus – Reseña

En una entrevista a Junichi Masuda durante 2017, el compositor, director, diseñador, productor, y programador en la franquicia Pokémon, se refirió a la posibilidad de un juego similar a Breath of the Wild. Para Masuda, en nombre del equipo de Game Freak, todo dependía de lograr recrear una experiencia divertida.

No era tan simple como tomar el mundo abierto de Zelda y dar la libertad de capturar Pokémon. Debía existir una motivación, pero sobre todo, debía ser divertido. Debido a los ‘remakes’ de Pokémon Diamond / Pearl como obligación contractual con el público, tenían que experimentar en un juego separado. Fue así como ILCA se encargó de aquellos, y Game Freak optó por la nueva ruta de Pokémon.

La compañía estuvo desde hace cinco años planeando su propia versión de Pokémon inspirada en BotW, sin que este fuese una simple copia del título de Nintendo. El resultado es Pokémon Legends: Arceus, un juego que bien pudo ser los ‘remakes’ pero que Game Freak prefirió ubicar en el pasado de Sinnoh. La única forma de adaptar la experiencia de libertad y campo abierto con la menor intrusión posible de civilización.

Pokémon Legends: Arceus no es un mundo abierto

Es importante hacer esta aclaración desde el inicio debido al concepto erróneo con el que se ha promocionado. Sí, la región Hisui brinda de forma completa la posibilidad de recorrer un mundo Pokémon sin batallas aleatorias y a su vez capturarlos de manera ininterrumpida, muy a lo Pokémon GO. Es la evolución del Área Silvestre introducida en Pokémon Sword / Shield y lo hace de maravilla.

Pero no es un mundo persistente. La exploración está dividida en cinco extensas áreas principales y éstas subdivididas en zonas. Son espacios abiertos de tamaño considerable, cada uno incluso mayores que el Área Silvestre de Galar. Igualmente heredan ocho diferentes climas de aquella región (solo omitiendo tormenta de arena). No transcurren en tiempo real, mas sus ciclos de día y noche constan de cuatro estados: mañana, día, tarde y noche.

Para poder desplazarse a cada área de Hisui es obligatorio volver a la aldea Jubilife que, tal como la futura ciudad en Sinnoh, funciona como la capital de la región a donde llegaron los primeros colonizadores. Jubilife actúa como el hub principal de Pokémon Legends: Arceus. Al comienzo es natural para acudir a las tiendas o los cuarteles del Equipo Galaxia para el que trabajamos. Con el paso de las horas y áreas desbloqueadas, en su lugar se siente forzado.

Abandonar un área para viajar a otra –teniendo que ir primero a Jubilife– exige una revisión por parte del profesor delegado sobre qué Pokémon capturamos o entradas de Pokédex completamos, esto último un cambio significativo. Tal acción ralentiza todavía más el desplazamiento entre los espacios abiertos de Hisui. Una vez adentro de cada uno hay libertad, pero la diferenciación con BotW es más que evidente.

Las áreas de Hisui, Pokédex y Pokémon señoriales

Mientras el modelo de mundo abierto fue reformulado a favor de algo más tradicional, cada área de Pokémon Legends: Arceus cumple lo prometido. Enfocadas en biomas boscosos, pantanosos, costeros, montañosos y nevados, cada una cuenta con Pokémon específicos para capturar y Pokémon señoriales como «jefes» por derrotar. Completar la Pokédex en esta ocasión significa hacerla desde cero y solo con capturar un Pokémon no es suficiente.

Los 242 Pokémon disponibles en el juego poseen sus propios requisitos, aunque son varios los que se repiten. Entre ellos, capturar o derrotar varios de la misma especie, unos más pesados, otros más grandes, o verlos utilizar un movimiento en específico. Por supuesto con los legendarios es ligeramente más fácil dada su naturaleza única. Conseguir el nivel 10 de investigación en un Pokémon es el objetivo, como equivalente a «capturado» en la era moderna.

Esto es lo que el profesor revisa antes de abandonar un área y lo que ayuda a subir de rango en el Equipo Galaxia, que a su vez permite el acceso a nuevas áreas, objetos y la posibilidad de entrenar Pokémon de mayor nivel. La necesidad de subir de rango y los Pokémon señoriales por derrotar hacen las veces de «líderes de gimnasio», para explicarlo fácilmente y dadas las recompensas.

Los Pokémon señoriales o nobles son descendientes de un antiguo héroe de la región. Se encargan de proteger las áreas de Hisui y a su vez los clanes Diamante y Perla les tienen absoluto respeto, brindándoles ofrendas de comida y velando por su bienestar. La misma grieta espaciotemporal por la que los jugadores resultan en Hisui, altera el comportamiento de cinco Pokémon señoriales y es obligatorio derrotarlos.

El giro en la trama es que no basta con pelear (tampoco se pueden capturar), sino que los jugadores deben atacarlos directamente lanzándoles bálsamos y reduciendo una barra de estrés o furia. A la par de esto hay que esquivar ataques, encontrar el momento indicado para enviar Pokémon a la arena y así aplicar de forma más efectiva los bálsamos. Como opción de accesibilidad de llegar a ser vencidos, es posible continuar una batalla señorial en un punto cercano al de su salud reducida.

Exploración Pokémon en su máxima expresión

Además de las misiones principales que nos llevan a los Pokémon señoriales, existen tareas de investigación. Estas son misiones secundarias interpuestas por personajes no jugables. Sus recompensas no son memorables pero incentivan la exploración. Muchas podemos completarlas en el camino de la historia principal y otras podemos dejarlas para el postjuego, es decisión del jugador. Intentar completarlas antes de finalizar la historia, consume considerable tiempo.

En cualquier caso, el corazón de Pokémon Legends: Arceus yace en la exploración, y esta ha sido meticulosamente manejada. La transición entre exploración y batallas es de una sutileza negada en el pasado con los encuentros aleatorios –incluso sobre el mundo de juego en Galar–. Dicha velocidad también se transmite en la recolección de recursos, sea enviando Pokémon propios o tomando los ingredientes con solo pulsar A.

Lo más satisfactorio es que hablamos de una exploración progresiva, de aquella que el mismo juego sorprende por causa de necesidad. Al comienzo solo nos valemos de correr, que a pesar de no contar con medidor de resistencia agota al personaje jugable. Con el avance recibimos ayuda de otros Pokémon señoriales no alterados. Gracias a ellos podemos galopar, rastrear, nadar, escalar y sobrevolar.

Estas monturas suavizan la exploración y hacia el primer final del juego (pues el verdadero requiere completar la Pokédex) podemos alcanzar todos aquellos lugares que al principio no. El cambio entre monturas Pokémon es extremadamente suave. Podemos pasar de una acción a la otra de forma instantánea, solo teniendo cuidado de no golpearnos al caer de elevadas alturas. La salud del jugador se ve afectada de igual forma mientras se encuentra a lomos de un Pokémon.

El único pecado de la exploración son los límites naturales semiescalables. Mientras BotW vive bajo la abrumadora premisa de permitir escalar lo que sea, Pokémon Legends: Arceus bloquea constantemente su verticalidad hasta con mensaje en pantalla. Varias partes del mapa solo levantan muros invisibles o incrementan la niebla para disimular sus zonas prohibidas. Entre mayor altura, más distancia de dibujado y fotogramas por segundo sacrificados.

Alfa y Omega

Si bien Arceus es la mayor deidad del mundo Pokémon y su encuentro es el máximo reto de este juego, las batallas aportan valor agregado a la fórmula clásica. Tal vez porque sea una época antigua donde los Pokémon apenas comenzaban a ser domesticados. Tanto salvajes de menor nivel como los denominados Pokémon alfa, se sienten más fuertes y agresivos que en títulos previos.

Los Pokémon alfa pueden ser de cualquier especie, se caracterizan por fulminantes ojos rojos y en ocasiones mayor tamaño. Algunos de ellos rondan el mismo lugar mientras que otros pueden aparecer de forma aleatoria. Del mismo modo que un Pokémon que descubre al jugador tras un intento de sigilo se pone al ataque, los alfa tampoco pueden ser capturados sin una batalla previa para reducir su energía. Al comienzo pueden parecer imponentes pero es cuestión de entrenar un poco.

Donde los jugadores sí deben prestar atención es en el actualizado sistema de batalla. Dos estilos que aplican ventajas y vulnerabilidades. Con el ‘estilo fuerte’ los movimientos son más poderosos a costa de dos turnos seguidos del oponente. Por otro lado, el ‘estilo ágil’ incrementa la velocidad de los ataques pero estos son menos poderosos. En una batalla simultánea contra tres Pokémon –solo uno a la vez por parte del jugador– puedes experimentar el recibir hasta seis ataques seguidos si seleccionas el estilo fuerte sin éxito.

Las batallas contra los pocos entrenadores en el camino solo se tornan serias hasta el primer final con una pequeña sorpresa y jefe de dos formas. No capturable, para tenerlo en cuenta y no intentar atraparlo sino hasta después. En general, es bienvenido que Game Freak dedicara un poco más de dificultad en este apartado. Aún cuando la organización de Pokémon en los rediles, a falta de PC, no sea la más óptima y nos deje con grandes cantidades de una misma especie por liberar.

Pokémon Legends: Arceus 9/10 Nota Lo que nos gustó - Espacios abiertos explorables.

- Muchos Pokémon por atrapar, incluso solo con sigilo.

- Monturas para galopar, nadar, escalar y volar.

- La ambientación en el pasado de Sinnoh como una decisión acertada.

- En medio de las limitaciones, la aventura Pokémon en 3D con mayor libertad. Lo que no nos gustó - No es un mundo conectado de forma orgánica.

- Distancia de dibujado, pop in, fps en Pokémon lejanos, muros invisibles verticales.

- Ausencia de español latino. En resumen Pokémon Legends: Arceus consolida lo experimentado en el 'Área Silvestre' con cinco diferentes áreas para explorar, capturar/combatir Pokémon, recolectar recursos y cumplir tareas de investigación. 25 años de historia han sido un largo viaje y este no significa su punto máximo, pero sí un paso necesario para la siguiente generación de la línea principal RPG. Su ejecución comprende el concepto de capturas y batallas con mayor libertad para los jugadores, mientras que la interconexión entre mapas pudo ser mejor. Gráficamente tiene detalles por pulir que no lo hacen injugable, pero sí para tener en cuenta en el proyecto futuro que seguro está en desarrollo.

Reseña hecha con una copia digital de Pokémon Legends: Arceus para Nintendo Switch brindada por Nintendo of America.

*Jugado en inglés. No solo como región nos corresponde así, sino por apoyo a la campaña para recibir juegos de Pokémon en español latino. Apoyada también por Nob Ogasawara, traductor original de Pokémon.