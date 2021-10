Por qué la falta de español latino en Pokémon es un problema grave

En un artículo anterior destacábamos a Pokémon como la primera franquicia en ser traducida para Latinoamérica como público objetivo. Lastimosamente solo ocurrió en la primera generación y solo con sus cajas e insertos, en lugar del juego completo. Había intención por parte de Game Freak y Nintendo. En adelante, España siguió recibiendo versiones localizadas al castellano y con bastantes modismos incorporados.

Estas mismas versiones nunca llegaron a la región latina, a menos que las importasen. Sin embargo, desde Pokémon X / Y en 3DS, The Pokémon Company «unificó» –entre otros– el idioma español de forma global. Evitando a su vez el retraso de lanzamientos y haciéndolos simultáneos. De esta manera, el mismo castellano de Pokémon sigue siendo un español predeterminado para todos los países de habla hispana del planeta.

Como bien sabemos, no es lo mismo. En muchos casos como los juegos de Pokémon, los resultados pueden ser incluso perturbadores con cierta terminología. El equipo de ANMTVLA realizó una concienzuda investigación al respecto. Pero también puso manos a la obra dirigiendo una carta a Nintendo, Game Freak y The Pokémon Company, con el objetivo de hacer un llamado a la acción.

Imagen de ANMTVLA.

En esta misiva, citan el esfuerzo hecho por Nintendo en sus propios juegos. Como por ejemplo The Legend of Zelda: Phantom Hourglass para DS. El primero oficial de la compañía en español latino. Es absurdo que no ocurra lo mismo con la propiedad de medios más taquillera de la historia. Casualmente exclusiva de consolas Nintendo en sus entregas principales.

Los procesos de traducción están a cargo de The Pokémon Company International. Es un problema delegar las mismas traducciones localizadas al mercado de España para un público como Latinoamérica. Muchos de los términos utilizados pueden pasar hasta por sugestivos u ofensivos. En Pokémon Edición Roja / Azul esto no resaltaba, pero en la actualidad y con el aumento de diálogos es imposible negar la molestia.

Captura de ANMTVLA, Pokémon Sword / Shield.

Podríamos seguir jugando Pokémon en inglés –a muchos ayudaron a fortalecer el idioma–. Al fin y al cabo los nombres oficiales para todo América siguen siendo los de Estados Unidos. Pero esa no es una solución. Son más las nuevas generaciones de jugadores que no deberían pedir por localizaciones. Especialmente cuando la mayoría de compañías grandes ya los hacen con doblaje incluido.

Incluso Nintendo con The Legend of Zelda o WarioWare.

¿Podemos hacer algo al respecto? Para comenzar, dar a conocer la situación. Haciendo uso de las herramientas al alcance de todos: las redes sociales. Apoyando esta iniciativa con los ‘hashtags’ #JuegosDePokémonEnEspañolLatino #PokémonGamesInLatinSpanish, esperamos una pronta respuesta. Sabemos que no es algo fácil ni rápido, pero igual perdemos si nos conformamos con lo mismo.

Fuente: anmtvla