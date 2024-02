Pokémon: tabla de tipos elementales, ventajas y debilidades

Los tipos elementales han estado presentes en Pokémon desde el principio en las versiones japonesas Red / Green. Aún cuando los ataques y defensas especiales solo se catalogaban bajo una sola estadística, 15 tipos de Pokémon para un total de 151 criaturas, deambulaban a lo largo de la entonces única región Kanto. Con una excepción, las ventajas y debilidades en los tipos elementales de Pokémon se reflejan del mismo modo a través de toda la línea RPG y ‘spin-off’, donde sea que apliquen. No todos los géneros se guían por esta tabla de ventajas y tipos de Pokémon.

El clásico triángulo elemental de planta, fuego y agua –basado en piedra, papel y tijera– es la base de Game Freak. Sin embargo, los 18 tipos oficiales (19 si contamos el teratipo Astral o ‘Stellar’) combinan entre sí diferentes ventajas y debilidades. Si además tenemos en cuenta que varios Pokémon tienen dos tipos en lugar de uno solo, duplican estos mismos pros y contras. Elegir el equipo correcto y sus movimientos es cuestión de calculada planeación.

¿Cuántos tipos de Pokémon existen?

Durante la primera generación (Red / Green / Blue / Yellow), Game Freak introdujo 15 tipos elementales de Pokémon. A partir de la segunda generación (Gold / Silver / Crystal), los tipos Acero y Oscuro se unieron para un total de 17 tipos de Pokémon. Solo hasta la llegada de la sexta generación (X / Y) se introdujo el tipo Hada, dejando hasta la actualidad 18 tipos oficiales.

Agua

Acero

Dragón

Eléctrico

Fantasma

Fuego

Hada

Hielo

Insecto

Normal

Oscuro

Peleador

Planta

Psíquico

Roca

Tierra

Veneno

Volador

La novena generación (Scarlet / Violet) introdujo la mecánica de teracristalización en la que los Pokémon obtienen hasta un tercer tipo elemental de manera temporal durante las batallas. La parte 2 de su DLC, The Indigo Disk, a su vez debutó un teratipo número 19 denominado Astral o ‘Stellar’ en inglés.

Como la mecánica de teracristalización posiblemente sea única para la región de Paldea, dicho teratipo no puede considerarse parte general de la franquicia, ya que solo es súper efectivo contra Pokémon teracristalizados. Por el momento solo contaremos los 18 tipos oficiales.

Durante las generaciones 2, 3 y 4 existió un pseudo tipo descrito con signos de interrogación o ???. Algunos movimientos portaban dicha clasificación y fue retirado a partir de la generación 5.

Tabla de ventajas y debilidades entre tipos de Pokémon

Cada tipo de Pokémon puede hacer un daño súper efectivo, no muy efectivo o nulo. Cuando el daño es súper efectivo, significa que el total se duplica. En caso que el daño sea no muy efectivo, quiere decir que se reduce a la mitad. Cuando el daño es nulo, por supuesto no tiene efecto alguno contra el objetivo. Los valores exactos pueden variar entre juegos principales y ‘spin-off’, pero este es el consenso general.

Si bien la tabla aplica de a un solo tipo, en el caso de los Pokémon con tipos duales debes tener en cuenta ambas variables, que pueden anularse entre sí. Por ejemplo, un Pokémon de tipo roca tiene ventaja contra los tipos fuego y volador, así que un Geodude puede hacer cuadruple daño (4x) sobre Fletchinder, quien a su vez hace cuadruple daño a un Pokémon tipo insecto.

Tipo Súper efectivo (2x) No muy efectivo (1/2) Débil contra (-2x) Insecto Planta, Psíquico, Oscuro Fuego, Peleador, Veneno, Volador, Fantasma, Acero, Hada Fuego, Volador, Roca Oscuro Fantasma, Psíquico Oscuro, Hada, Peleador Peleador, Insecto, Hada Dragón Dragón Acero, Hada (nulo) Hielo, Dragón, Hada Eléctrico Volador, Agua Dragón, Eléctrico, Planta, Tierra (nulo) Tierra Hada Oscuro, Dragón, Peleador Fuego, Veneno, Acero Veneno, Acero Peleador Oscuro, Hielo, Acero, Normal, Roca Insecto, Hada, Veneno, Psíquico, Volador, Fantasma (nulo) Volador, Psíquico, Hada Fuego Insecto, Planta, Acero, Hielo Dragón, Fuego, Agua, Roca Agua, Tierra, Roca Volador Insecto, Planta, Peleador Eléctrico, Roca, Acero Eléctrico, Hielo, Roca Fantasma Fantasma, Psíquico Oscuro, Normal (nulo) Fantasma, Oscuro Planta Tierra, Roca, Agua Volador, Veneno, Insecto, Acero, Fuego, Planta, Dragón Volador, Veneno, Insecto, Fuego, Hielo Tierra Eléctrico, Fuego, Roca, Acero, Veneno Insecto, Planta, Volador (nulo) Planta, Hielo, Agua Hielo Dragón, Planta, Tierra, Volador Fuego, Hielo, Acero, Agua Fuego, Peleador, Roca, Acero Normal Acero, Roca, Fantasma (nulo) Peleador Veneno Planta, Hada Veneno, Tierra, Roca, Fantasma, Acero (nulo) Tierra, Psíquico Psíquico Peleador, Veneno Psíquico, Acero, Oscuro (nulo) Insecto, Oscuro, Fantasma Roca Insecto, Fuego, Hielo, Volador Tierra, Peleador, Acero Peleador, Tierra, Acero, Agua, Planta Acero Hada, Hielo, Roca Eléctrico, Fuego, Acero, Agua Fuego, Peleador, Tierra Agua Fuego, Roca, Tierra Dragón, Planta, Agua Eléctrico, Planta Tabla de tipos Pokémon, ventajas y debilidades.

El efecto de los tipos elementales en Pokémon GO

El juego móvil de Niantic es la excepción a la regla. Aunque Pokémon GO use la misma tabla de tipos elementales, hay temas puntualees que solo aplican al título móvil. Uno de ellos es que no hay tipos completamente resistentes a otros y por lo tanto no anulan el ataque. Todos los tipos pueden afectar a otros, sin embargo las ventajas y debilidades también aplican. Sin embargo, los ataques súper efectivos no hacen 2x de daño sino 1.6x en Pokémon GO.

Además, el juego móvil tiene en cuenta otros factores como la bonificación por ataque del mismo tipo o STAB. Esto es si un Pokémon usa un ataque de su mismo tipo, con un multiplicador de 1.2x al daño base.

La bonificación por amistad se basa como su nombre indica en la amistad con el Pokémon. Hay cuatro niveles de amistad en Pokémon GO y por cada uno incrementa la cantidad de daño por 3, 5, 7 o 10%.

Port último, la bonificación por el clima del juego, que se basa en las condiciones metereológicas reales, incrementa en 1.2x el ataque si el tipo elemental coincide con las mismas.