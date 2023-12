Pokémon Scarlet / Violet: The Indigo Disk – Impresiones

Después del viaje a la isla Kitakami en la parte 1 de The Hidden Treasure of Area Zero, el DLC de Pokémon Scarlet / Violet, dejamos Paldea para visitar la Academia Arándano ubicada en la región de Unova. En la parte 2 del contenido descargable de la novena generación de Pokémon —The Indigo Disk— esta escuela hermana de la Academia Naranja / Uva de Paldea funciona a su vez como una suerte de Zona Safari. Una excusa para atrapar 200 Pokémon más de regiones previas, todos los iniciales y –como es costumbre– un popurrí de legendarios sin coherencia alguna con el ‘lore’.

Todo esto se lleva a cabo en una construcción subacuática que contiene las instalaciones de la academia y un domo de cuatro biomas llamado Terarium. En el techo cuelga una esfera con el agua de Kitakami que permite acceder al fenómeno de teracristalización. Los biomas están compuestos por las áreas de Sabana (árida), Costera, Polar y Cañón (escarpada). Como estudiantes de intercambio, podemos acceder a todos los recintos de la Academia Arándano, pero nuevamente toda la exploración es relegada a un menú.

Un santuario de vida silvestre

Solo en Terarium tenemos la libertad de otros mapas como Paldea y Kitakami. Al tratarse de un domo, es la tercera ocasión dentro de la misma generación que obtenemos un mapa circular o con «forma de rosquilla». Los desarrolladores realmente no arriesgaron mucho para diseñar escenarios diversos, aún teniendo oportunidad de hacerlo gracias a los contenidos descargables que reemplazan las versiones definitivas. Los biomas disponibles ya los habíamos visto igual de desarrollados en Paldea y solo la Sabana hace un acercamiento diferencial.

La libertad en Terarium dentro de la Academia Arándano conlleva poder combatir y atrapar cualquier Pokémon para llenar la Pokédex Arándano. Esta rutina dentro de la franquicia puede ser fácilmente solventada si hacemos uso de la aplicación Pokémon Home, transfiriendo las especies que tengamos en otros juegos de pasadas generaciones. Para acceder a los promocionados Pokémon iniciales y legendarios, sin embargo, hay una molesta mecánica que requiere «grindear» o «farmear» PA o Puntos Arándano (Blueberry Points o BP).

Estos puntos los obtenemos cumpliendo tareas opcionales sencillas, como atrapar Pokémon, atacarlos en modo sigiloso, tomar una fotografía, batallas automáticas y así. Alcanzar 3000 puntos para desbloquear tan solo los iniciales de una sola área requiere un trabajo considerable, así que al final es preferible transferirlos de otro juego. Claro está, quienes solo cuenten con Scarlet / Violet no tienen mayores opciones. Es una extensión de jugabilidad artificialmente forzada. También podemos tomar el control de cualquiera de nuestros Pokémon, una evolución a los acompañantes aunque limitada.

PokéZoo de leyendas

En el caso de los Pokémon legendarios, después de completar la historia principal en The Indigo Disk, un personaje en la entrada de la academia nos regala un ‘snack’ cada vez que completamos 10 tareas secundarias. Así como lo lees, un pasabocas es todo lo que necesitan los entrenadores modernos para invocar criaturas legendarias que en un pasado inspiraban mayor respeto. Sabemos que Game Freak tiene la costumbre de incluir todos los legendarios antiguos en cada nueva generación, para aquellos que no poseen juegos anteriores.

Ahora bien, en una nota personal, es una forma narrativa muy barata por la que han optado en Scarlet / Violet. Incluso para Sword / Shield, que estuvieran todos encerrados en rutas subterráneas de incursiones Dinamax ya era extraño, pero un poco más comprensible. Se puede decir que Las Nieves de la Corona hizo un mejor trabajo. No solo en este aspecto de los Pokémon legendarios sino como la segunda y última parte de un contenido descargable. Una «Zona Safari» glorificada no debería ser parte del contenido extra pago en Pokémon.

Aparte de recorrer los biomas de Terarium, en la Academia Arándano hay un Club de la Liga y por alguna razón cuentan con su propio Alto Mando, aunque únicamente académico. Cada miembro –nativo de una ciudad de Unova– se puede combatir en uno de los biomas y las batallas no suponen mayor problema, a las que previamente hay una prueba de habilidad por superar. La más interesante de ellas tiene que ver con usar únicamente Pokémon atrapados en Terarium. Hubiésemos querido ver algo así a lo largo del DLC para que los entrenadores se salieran un momento de la zona de confort.

Paradójica historia

Respecto al tesoro oculto del Área Cero, la historia principal que da nombre a las dos partes del DLC, regresamos al cráter de Paldea en una expedición más profunda que el laboratorio Cero. Profunda en el sentido de excavación, pues en el ‘lore’ solo es el hilo que nos lleva a Terapagos, Pokémon que debutó en el ‘anime’ Horizontes Pokémon y que en Scarlet / Violet es el causante del fenómeno de teracristalización. Su mayor novedad es brindar un nuevo teratipo: ‘Stellar’ o Astral. Aquel es capaz de potenciar a todos los tipos de Pokémon durante las teraincursiones o de a un solo tipo en batallas ordinarias.

Un final secreto con Terapagos en el lago de cristal de Kitakami intenta rellenar los vacíos argumentales construyendo una paradoja… Pokémon. En honor a los Pokemon Paradoja, muy seguramente. Las explicaciones no son del todo concluyentes y de hecho aparte de conectar el círculo no explica mucho sobre viajes en el tiempo o la naturaleza de los Pokémon del pasado y el futuro. Si nos ponemos a pensar, tenían la oportunidad de explorar dos líneas temporales con sus propios Pokémon, pero The Indigo Disk no arriesgó en lo mínimo. De tal base, tal DLC.

Al momento de escribir estas impresiones, The Pokémon Company anunció un epílogo de Scarlet / Violet para el próximo 11 de enero del 2024. No creemos que cambie considerablemente la percepción total de la generación, mas si será el cierre con los personajes base de Paldea en Kitakami. Dadas las referencias a Unova en The Indigo Disk, ¿recibiremos un anuncio relacionado de ‘remakes’ o secuelas el próximo 27 de febrero (Día de Pokémon)?

Impresiones hechas con el contenido descargable The Hidden Treasure of Area Zero para Pokémon Scarlet / Violet brindado por Nintendo of America.

