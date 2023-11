El Rayo McQueen llega a Rocket League desde Cars, la película de Pixar

He aquí un ‘crossover’ que no entendemos cómo no había ocurrido antes. Psyonix anunció la colaboración entre Rocket League y Cars, lo que nos permitirá jugar con el carismático Rayo McQueen (Lightning McQueen) y adquirir más cosméticos basados en la película de Pixar y sus secuelas.

Esta carrocería será bastante especial porque es la primera del juego en incluir animaciones dinámicas. La expresión de este automovilístico personaje cambiará a medida que nos movemos por la arena y realizamos acción.

¿Cómo conseguir al Rayo McQueen, de la película de Pixar Cars, en Rocket League?

Tristemente, no podremos conseguir esta carrocería gratis. Tendremos que comprarla como un lote en la tienda.

El megalote ‘Lightning McQueen’ estará disponible en la tienda de Rocket League por un costo de 2500 Créditos a partir del martes 7 de noviembre de 2023. Estará disponible por tiempo limitado y no sabemos cuándo volverá a la rotación.

Incluirá los siguientes objetos cosméticos.

Auto Lightning McQueen (hitbox Dominus)

Calcomanía Rust-eze

Calcomanía Dinoco

Calcomanía Cruisin’

Ruedas Lightyear Racing

Ruedas Lightyear Dinoco

Ruedas Lightyear Whitewall

Explosión de gol Ka-chow

Letrero del jugador Lightning McQueen

Himno de jugador «Life Is A Highway» de Rascal Flatts

Además de su característico color rojo, también podemos usar su versión azul. No podrá personalizarse con antenas ni se le podrán equipar calcomanías diferentes a las que vienen con el megalote.

Ya que no hay videos oficiales de este personaje en acción, no sabemos si contará con la voz de Owen Wilson o de Kuno Becker… o si tendrá alguna voz.

Ya hay una buena cantidad de autos famosos del cine y la televisión en Rocket League, incluyendo varias versiones del Batimovil, los autos de James Bond, diseños de Rápidos y Furiosos, KITT el auto fantástico y hasta Bumble Bee de Transformers.

¿Cuál creen que falta?

Fuente: sitio web oficial del juego