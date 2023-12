Rumor: Marverl’s Blade tiene fecha según filtración de Arkane Lyon

Arkane Lyon es uno de los estudios de desarrollo a cargo de Bethesda Softworks. Los pasados The Game Awards nos dejaron en claro que se vendrá un título nuevo de los creadores de Deathloop y Dishonored 2, se trata de Marvel’s Blade y su fecha de lanzamiento. Según lo que vimos en TGA, se trata de un juego en tercera personas para un jugador sobre vampiros. Sin embargo, nos faltarán más de tres años para jugarlo.

El ‘insider’ Jeff Grubb ha dejado caer en el ‘podcast’ Xbox Era que el estudio francés lanzará este título en algún momento de 2027. Según explica Grubb, esta fecha viene desde casa matriz, es decir, Marvel. En el calendario de Marvel este juego está programado para 2027, probablemente, coincida con algún lanzamiento especial de alguna película o serie de televisión.

Esto causó la curiosidad de la mayoría de fans, puesto que, este proyecto se convierte en el título con más tiempo de desarrollo que ha tenido Arkane Lyon hasta la fecha. Sus otros proyecto históricos no se han demorado tanto como Marvel’s Blade y su fecha de lanzamiento, en promedio, han tenido entre dos a tres años de desarrollo. Por lo que, el estudio francés se enfrentará a su primer proyecto de larga duración.

Marvel’s Blade tendrá uno de los tiempos de desarrollo más largos en la hsitoria de Arkane Lyon.

Por otro lado, aún no sabemos bajo que plataformas se lanzará Marvel’s Blade, algunos apuntan a que sucederá lo mismo que con Marvel’s Spider-Man, será un juego pensado principalmente para PS5 y que después se irá expandiendo para otras plataformas, según lo visto con Bethesda. Por el momento no hay nada oficial, y tanto Marvel como las desarrolladoras no han dado ni una sola pista al respecto.

Vía: Maxblizz