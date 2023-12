Marvel’s Blade: revelan arte conceptual del juego

Una de las más grandes sorpresas de The Game Awards 2023 fue la revelación de Marvel’s Blade, un nuevo videojuego de acción y aventura basado en el popular cazavampiros de los cómics de Marvel y ya podemos ver un poco del arte conceptual en que está inspirado.

El tráiler que mostraron no reveló mucho sobre la jugabilidad ni lo que nos espera en el juego, así que quedamos con ganas de conocer más. Sabemos que está siendo desarrollado por Arkane Lyon, el mismo equipo detrás del excelente Dishonored 2 y el intrigante Deathloop. Dijeron que será en tercera persona y que se desarrollará en París. Eso es todo.

Ahora podemos conocer un poco más sobre el videojuego de Marvel’s Blade gracias a unas piezas de arte conceptual. Estas fueron publicadas en la cuenta de Twitter de Sebastien Mitton, codirector de arte en Arkane Lyon.

Por supuesto, este arte no nos da ninguna pista sobre la jugabilidad. Pero sí podemos conocer el tono que tendría el juego y dar una mirada a la apariencia de los vampiros que enfrentaremos.

El juego Marvel’s Blade todavía no tiene fecha de lanzamiento definida, pero parece que su desarrollo no está muy avanzado y que se demorará bastante. No esperamos verlo al menos hasta 2025. Tampoco sabemos a cuáles plataformas llegará, pero ya que Arkane Lyon es parte de Bethesda y esta es parte de Microsoft, asumimos que sería exclusivo para Xbox y PC.