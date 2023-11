Rumor: próximo Call of Duty Black Ops se centrará en la guerra del golfo

Según varios reportes revelados por el medio Windows Central, el próximo Call of Duty Black Ops de 2024 se centrará en la guerra del golfo de los años noventa. Este desarrollo estaría encabezado por Treyarch, según la filtración de Call of Duty. El estudio es conocido por estar a cargo de los Call of Duty Mobile entre otros juegos multijugador de la compañía y desarrollar sus entregas de contenido periódico.

Según se reporta en esta filtración, el eje central de la historia del nuevo Call of Duty Black Ops de 2024 será tomar «una mirada critica ante los diferentes participantes del conflicto y tomar un rol conforme vamos avanzando en la trama». Según comentan, esto irá alternando desde una vista en el pasado con la tecnología militar de la época y saltando a momentos actuales con la tecnología militar que vemos en Modern Warfare.

Por otro lado este Black Ops de 2024 contaría con una gran sorpresa que muchos fans estaban intuyendo. La inclusión de los mapas viejos en el multijugador. Un modo zombis como en la época donde salió Black Ops originalmente y un tiempo de juego anticipado y reserva mucho más largo de lo normal. Estas serian las estrategias de Activision para captar más jugadores que los habituales en Modern Warfare III.

La filtración revela que Call of Duty Black Ops estaría disponible entre otoño y finales de invierno de 2024. No obstante todo esto parece tener relación con un vehículo de Call of Duty Warzone Mobile que recientemente fue desclasificado y se trata del F-117. Un jet que fue utilizado en la guerra del golfo y que fue la clave para enlazar todo el contenido venidero de cara al próximo año.

Este es el vehículo que se filtró en Warzone y que le dio la pista a los ‘insiders’ sobre el nuevo juego.

Según ha explicado Activision, la franquicia de Call of Duty no solo está programada para 2024 sino que se expandirá hasta 2027. Afirman que hay más de 3.000 desarrolladores trabajando actualmente en la franquicia y que esperan seguir generando contenido durante el final de esta década.

Vía: VGC