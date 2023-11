Las campañas o modos historia para un solo jugador de los juegos de la serie CoD nunca han sido obras de arte, pero siempre han sido aventuras muy emocionantes que nos suelen dejar satisfechos. Es por eso que resulta tan extraño lo que pasó con la última entrega. La campaña de Call of Duty: Modern Warfare III esta recibiendo muy malas críticas. Parece que es culpa de Activision, que obligó a los desarrolladores a hacer este juego en muy poco tiempo.

Según un reporte del periodista Jason Schreier en Bloomberg, Call of Duty: Modern Warfare III fue hecho en solo 16 meses, pero los juegos de la serie usualmente tienen un tiempo de desarrollo de tres años. Esto ocurrió porque MWIII supuestamente iba a ser solo una expansión para MWII y no una secuela completa.

Los desarrolladores entrevistados por Schreier, que se mantienen en el anonimato porque temen represalias de Activision, Dicen que el juego comenzó como un ‘spin-off’ con una historia desarrollada en México. Poco tiempo después de comenzar a trabajar en él les habrían informado que sería un juego completo pero que no tendrían el tiempo usual para completarlo. Esto no dejó felices al equipo de Sledgehammer. Tras el accidentado desarrollo de Call of Duty: Vanguard les habían dicho que no iban a volver a trabajar largas horas ni fines de semana. Esta promesa no se cumplió.

Los críticos que ya jugaron la campaña la han criticado por su corta duración y por «estar hecha con piezas de otros modos de juego». Muchos de los mapas de este nuevo título vienen de otras entregas de la saga. Parece que la celebrada opción de «migrar» los cosméticos comprados en el anterior juego solo existe porque inicialmente era una expansión.

Call of Duty es una de las franquicias más populares y exitosas de la historia de los videojuegos. Es probable que esta noticia y las malas críticas de la campaña no afecten mucho las ventas de Modern Warfare III. Activision podría salirse con la suya de nuevo a pesar de haber forzado a los desarrolladores a hacer un juego de afán.

Fuente: Bloomberg