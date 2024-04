SaGa Emerald Beyond: tendrá una demostración en todas las plataformas

Square Enix ha revelado que a partir del jueves 4 de abril habilitarán una demostración SaGa Emerald Beyond en las tiendas en línea de PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y Steam. Las demostraciones de SaGa Emerald Beyond para consolas de anterior y actual generación estarán disponibles a la media noche de cada una de las regiones. Sin embargo, aquellos que quieran probar SaGa Emerald Beyond en PC (Steam) tendrán que esperar hasta las 11:00 AM hora de Colombia del jueves 4 de abril para poder descargar la demostración.

La demostración sale a tan solo días de la fecha oficial de lanzamiento de SaGa Emerald Beyond, más adelante les contamos cuál es.

SaGa Emerald Beyond es un JRPG que reúne lo mejor de la franquicia para ofrecer 17 mundos distintos cada uno de estos con una gran variedad de razas y la oportunidad de crear nuestra propia historia con basada en las decisiones y acciones que tomemos en nuestra aventura. en SaGa Emerald Beyond podremos elegir entre seis protagonistas con diferentes orígenes y objetivos. Cabe resaltar que, nuestras acciones no solo impactan el camino que recorreremos, sino también los múltiples finales potenciales que tendrá el juego.

El combate por turnos en SaGa Emerald Beyond es más estratégico. En este podremos usar destellos para adquirir habilidades o formaciones tácticas para obtener ventaja y ataques unidos. Estos servirán para realizar combos devastadores.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de SaGa Emerald Beyond?

Ahora que estamos a tan solo unas horas de poder probar SaGa Emerald Beyond es normal que algunos se preguntes cuál es la fecha de lanzamiento. Así que para aquellos que no sepan les contamos. La fecha de lanzamiento de SaGa Emerald Beyond será el jueves 25 de abril del 2024.

SaGa Emerald Beyond estará disponible para consolas de actual y anterior generación, además de PC vía Steam.

Vía: Gemtasu