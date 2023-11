Sons of the Forest prepara su lanzamiento definitivo revelando varios detalles

Después de un año entero en ‘early access’, Sons of the Forest finalmente tendrá una fecha de salida. Justo a esto, uno de los personajes principales recibirá más atención por parte de los desarrolladores. Según han revelado Endnight Games, Sons of the Forest abandonará el acceso anticipado el próximo 22 de febrero de 2024.

Los desarrolladores afirmaron que la actualización integrará a Shawn Ashmore como la voz de Timmy y expandirá su rol en el juego y la historia. Los fans siguen esperando con ansias cuándo se lanzará el juego en su totalidad para consolas. Recordemos que Sons of the Forest causó bastante impacto por su tráiler de salida pero solo está disponible, por ahora, para PC.

La importancia de Timmy en la historia

Timmy juega un rol crucial en Sons of the Forest, él es ese ayudante que estás buscando a cada rato para poder avanzar en el juego. Nuestra meta es encontrarlo para traerlo nuevamente a su hogar. Más allá de Timmy, su padre también está involucrado en la historia principal del juego, Eric esconde bastantes secretos del porqué las cosas son diferentes en aquella parte del mundo.

Este juego de supervivencia saldrá del acceso anticipado y podrá jugarse en febrero del próximo año. Por ahora, solo para PC.

Esperamos que en la actualización 1.0 se desarrolle mucho más qué están haciendo padre e hijo en la isla. Suponemos que esto explicará la condición de Timmy desde el primer momento que pisamos la isla. Sin embargo, el misterio sigue siendo bastante grande, incluso cuando terminamos el juego. Esta es una de las grandes razones por las que la comunidad está bastante enganchada a Sons of the Forest y la nueva actualización junto con su salida ayudará a resolver grandes dudas sobre su historia principal.

Vía: Insider Gaming